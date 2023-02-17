Khi mua nhà xong, dù vẫn còn nợ nần vài trăm trả ngân hàng nhưng chúng tôi cũng “thả” để bắt đầu kế hoạch làm bố mẹ. Nhưng thả mãi không có tin vui nên 2 đứa dắt nhau đi khám. Thì ra nguyên nhân do vợ tôi bị rối loạn nội tiết tố, gây mất cân bằng hormone sinh sản bên trong cơ thể nên dẫn đến khó có con.

Gặp và yêu nhau trên thành phố, vợ chồng tôi đến với nhau lúc còn nhiều khó khăn. Hai đứa đều chỉ là những người làm công ăn lương, không có họ hàng người thân trên này lên tự lập hoàn toàn. Thậm chí thời kỳ đầu, nhà cửa chưa có, 2 đứa còn phải ở trọ. Suốt 5 năm không dám sinh con để cùng nhau làm lụng, tích cóp mãi 2 đứa mới mua được căn chung cư nhỏ.

Sau đó, chúng tôi tập trung điều trị cho vợ nhưng tình trạng không được cải thiện. Thậm chí chúng còn gây những biến chứng khó lường, ảnh hưởng xấu đến kế hoạch chữa hiếm muộn của 2 vợ chồng. Suốt 3 năm qua, bao tiền của 2 đứa đi làm được đều nướng hết vào những thang thuốc bắc, nam, những buổi thăm khám và điều trị. Hễ cứ ở đâu mách gì là chúng tôi đến tận nơi bốc thuốc, thăm khám nhưng tin vui có con vẫn biệt tăm.

“Đã hết bao tiền của rồi mà không có kết quả, hay là em từ bỏ, không chữa nữa”.

Tôi lại động viên: “Tiền kiếm có thể kiếm được nên đừng sốt ruột. Cứ coi như ông trời đang thử thách chúng ta, em phải cố gắng để tinh thần thoải mái nhất mới mong con yêu về”.

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“Nhưng tốn kém quá, mình lại không giàu và bệnh của em bác sĩ cũng bảo khó chữa, khó có em bé”.

Dù nhiều khi cô ấy muốn bỏ cuộc nhưng tôi cứ bắt vợ phải điều trị, thuốc thang. Sợ vợ nghĩ nhà không có tiền nên tôi đưa cho vợ 200 triệu để cô ấy an tâm.

“Em cứ cầm tiền này mà chữa bệnh, không được tiếc. Giờ tiền nhà mình cũng sắp trả xong rồi, còn 1 chút nữa thôi, anh lo được”.

Thời điểm đó, vợ tôi khăn gói từ Hà Nội về Nghệ An để chữa bệnh. Do phải đi làm nên tôi không thể đồng hành cùng em đợt này. Cô ấy cũng bảo sẽ đi vài ngày rồi về mà nào đi trên đường, chiếc xe khách ấy bị tai nạn. Vợ tôi và 1 người phụ nữ khác trên xe đã không qua khỏi. Được đưa vào viện gần đó thì cô ấy mất.

Vợ mất trên đường đi chữa hiếm muộn mà tôi đau xót quá. Đám tang vợ xong, tôi vẫn để nguyên đồ đạc của cô ấy không động chạm tới. Giỗ đầu vợ xong, người nhà khuyên tôi nên đốt hết đồ đạc đi nên tôi mới thu dọn 1 số đồ của vợ quá cố.

Lúc dọn tủ, tôi thấy 1 chiếc áo len xanh khi còn sống vợ rất thích mặc nên mở ra ngắm nghía. Giở ra thì ngỡ ngàng thấy 1 bọc tiền toàn tờ 500 ngàn gói bên trong. Đây là khoản tiền 200 triệu mà đợt nào tôi đưa cô ấy chữa bệnh. Nhìn thấy vậy tôi chỉ biết khóc vì thương vợ của mình.