Anh trai đi làm xa, tôi đến thăm chị dâu rồi hét lên đầy sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình

Tâm sự 15/01/2023 05:05

Anh tôi đi công tác xa dài ngày 4 tháng rồi, chắc phải đến Tết anh mới kết thúc chuyến công tác về trụ sở chính công ty làm việc như trước.

Anh tôi đi công tác xa dài ngày 4 tháng rồi, chắc phải đến Tết anh mới kết thúc chuyến công tác về trụ sở chính công ty làm việc như trước. 

Thời điểm anh đi là chị dâu đã mang bầu được 8 tháng. Hiện tại chị ấy đã sinh con được 3 tháng, công việc của anh tôi bận rộn, chỉ được nghỉ một tuần lúc chị sinh, sau đó anh lại nhanh chóng đi làm. 

Cũng may là anh chị ở chung với mẹ tôi nên có người đỡ đần trông nom chị dâu lúc sinh con. Mẹ chị dâu mất sớm, bố chị ấy đã lấy vợ mới. Khi chị sinh con, họ chỉ đến thăm hỏi và cho quà chứ không giúp đỡ gì trong thời gian chị ở cữ. Tôi lấy chồng cách nhà khá xa, lại bận nên cũng ít sang chơi với chị. 

Cuối tuần vừa rồi, tôi đưa con sang nhà mẹ đẻ chơi. Tới nơi, tôi giật mình nghe được tiếng cháu khóc ngặt đi ở trong phòng. Tôi hốt hoảng tự hỏi không biết chị dâu và mẹ tôi đi đâu để em bé một mình chẳng ai dỗ dành, trông nom?

Anh trai đi làm xa, tôi đến thăm chị dâu rồi hét lên đầy sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vội chạy vào phòng anh chị, tôi sợ hãi khi thấy chị dâu đang cầm một con dao nhỏ sắc lẻm đưa lên cổ tay. Chị cứa vào da thịt và máu bắt đầu chảy ra. Chị đờ đẫn như người mất hồn nhìn chằm chằm vào con dao, không hề để ý đến con đã khóc khản cổ bên cạnh. Tôi tới chị ấy cũng không hay. 

Tôi sợ run người, gào lên 1 tiếng rồi vội chạy đến giật con dao trên tay chị dâu, quát hỏi làm sao tự dưng lại nghĩ quẩn? Lúc ấy dường như chị dâu mới hoàn hồn nhưng chị cũng im lặng không trả lời tôi, chỉ cúi đầu lặng lẽ dỗ con. Rồi sau đó tôi có gặng hỏi thế nào, chị ấy cũng nhất định không nói nửa lời. 

Tôi cũng là phụ nữ đã sinh con, nhìn vào các dấu hiệu của chị dâu thì có thể đoán được khả năng lớn chị ấy đang bị trầm cảm sau sinh. Lát sau mẹ về, tôi mới hỏi bà thời gian qua bà chăm sóc chị ấy thế nào, anh tôi có quan tâm động viên vợ hay không. 

- Ôi dào làm sao phải quan trọng hóa vấn đề lên thế, phụ nữ ai chẳng chửa đẻ, ngày xưa tao đẻ hai đứa chúng mày cũng có ai quan tâm hỏi han đến đâu mà tao vẫn khỏe mạnh, con vẫn lớn như thổi. 

Rồi tôi hỏi ra mới biết mẹ chăm chị dâu khá hời hợt. Bà chỉ trông nom một tháng ở cữ, ra ngoài tháng là bà để chị tự trông con cả ngày lẫn đêm, nhiều lúc bà đi vắng cả ngày, chị phải vừa nấu nướng dọn dẹp vừa trông con quấy khóc dạ đề. Anh tôi thì vợ mới sinh chưa lâu nhưng cũng không mấy khi gọi điện về hỏi thăm với lý do bận công việc. Chẳng biết anh bận rộn thật hay có gì mờ ám khác, vậy nhưng 5 đến 10 phút gọi điện cho vợ con mỗi ngày đâu phải khó khăn gì. 

Anh trai đi làm xa, tôi đến thăm chị dâu rồi hét lên đầy sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi kể với mẹ hình như chị dâu có dấu hiệu bị trầm cảm, bà bực dọc gạt đi bảo rằng bây giờ phụ nữ sướng quá nên sinh lắm chuyện. Ngày xưa các bà các cô còn khổ hơn nhiều mà có thấy ai bị trầm cảm đâu. 

Tôi hiểu mẹ là người của thế hệ trước nên sẽ suy nghĩ như thế hệ của mình. Đến tôi là con gái ruột của bà mà lúc sinh con bà cũng không hề sang chăm, chỉ thi thoảng đến chơi mà thôi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi làm sao có thể so sánh xưa và nay. May mắn tôi còn có chồng ở gần và quan tâm. 

Tôi đã quyết định sẽ đưa chị dâu đi khám xem tình trạng của chị ấy đến mức nào rồi. Nhưng quan trọng là sau này về nhà ai sẽ chăm sóc chị ấy. Tôi còn có gia đình riêng, chị dâu lại không còn mẹ đẻ, mẹ tôi thì bảo thủ như vậy, cũng chẳng thuyết phục được bà. 

Tôi suy nghĩ mà thương và lo cho chị dâu quá. Không chỉ chị tôi mà cháu tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu bệnh tình của chị dâu không khá lên. Tôi muốn giúp chị ấy mà chưa biết phải làm thế nào. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Chị dâu tương lai đến nhà chơi rồi ngủ lại một đêm cùng anh trai, sáng hôm sau tôi thay mền gối mà giật mình hoảng hốt

Chị dâu tương lai đến nhà chơi rồi ngủ lại một đêm cùng anh trai, sáng hôm sau tôi thay mền gối mà giật mình hoảng hốt

Là cuối tuần nên tôi quyết định tổng vệ sinh nhà cửa. Nghĩ đến chăn gối trong phòng anh tôi đã lâu không giặt nên tiện thể tôi vào gom đi giặt hộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 16 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả