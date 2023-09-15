Đánh liều lấy chồng bị liệt ngồi xe lăn, đêm tân hôn chuẩn bị động phòng, tôi bàng hoàng với cảnh tượng này rồi đau nhức rã rời bước xuống giường

Tâm sự 15/09/2023 04:55

Cuối cùng, chúng tôi có thể tổ chức đám cưới cùng nhau. Vì anh bị liệt nửa người nên chuyện thân mật sẽ gặp khó khăn, khi chúng tôi yêu nhau cũng chưa từng gần gũi. Tôi cũng khá mong chờ đêm tân hôn của cả hai.

29 tuổi vẫn chưa lấy chồng, tôi bị xếp vào dạng “gái ế”. Quả thật tôi là kiểu phụ nữ khá bình thường về mọi mặt. Nhưng tôi cũng không quá buồn phiền về chuyện lấy chồng muộn.

Sau nhiều lần đi xem mặt qua giới thiệu từ bạn bè, người quen, tôi quen biết chồng hiện tại. Lúc nhìn thấy anh ấy đi vào trên chiếc xe lăng, tôi cũng chẳng bỏ chạy hay tỏ ra chán nản. Tôi vẫn bình tĩnh ngồi lại nói chuyện, tìm hiểu về anh. Kỳ lạ, tôi cảm thấy anh rất thân quen, càng nói chuyện càng thấy hợp nhau. Sau hôm đó, chúng tôi nói chuyện ngày một nhiều. Khi anh tỏ tình với tôi, dù tôi có chút băn khoăn nhưng vẫn đồng ý.

 

Tôi biết anh có cơ thể không như người khác nhưng quả thực tôi chưa từng gặp ai hợp với mình như anh. Anh cũng là người rất tốt, sống trách nhiệm, có công việc với thu nhập cao. Nhưng không ai xung quanh tôi chấp nhận chuyện tôi lấy anh. Tôi cũng không bị lung lay, muốn có một gia đình với anh.

Đánh liều lấy chồng bị liệt ngồi xe lăn, đêm tân hôn chuẩn bị động phòng, tôi bàng hoàng với cảnh tượng này rồi đau nhức rã rời bước xuống giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, chúng tôi có thể tổ chức đám cưới cùng nhau. Vì anh bị liệt nửa người nên chuyện thân mật sẽ gặp khó khăn, khi chúng tôi yêu nhau cũng chưa từng gần gũi. Tôi cũng khá mong chờ đêm tân hôn của cả hai.

Đêm đó, sau khi tôi đưa chồng về phòng, để anh ngồi trên giường thì chồng bắt đầu ôm lấy tôi. Tôi sợ anh bị mệt sau tiệc cưới nên khuyên anh nên đi nghỉ sớm. Nhưng chồng vẫn ôm ghì lấy tôi, trao tôi những nụ hôn cuồng nhiệt. Sau đó, anh bất ngờ nhỏm người dậy, quỳ gối trước mặt tôi. Tôi quá bất ngờ:“Anh…. Chân của anh…”.

Chồng tôi thấy gương mặt ngỡ ngàng của tôi rồi cười: “Anh chỉ giả liệt người với em thôi”.

Chồng tôi kể anh từng bị phản bội trong tình cảm vì đối phương chê anh nghèo. Anh dần mất niềm tin, chán nản không muốn yêu đương. Khi quyết định đi xem mắt, anh quyết định giả liệt nửa người để thử thách. Chẳng ngờ, chỉ có tôi chịu ngồi lại nói chuyện với anh. Anh dần có tình cảm, vừa tôn trọng vừa yêu thương tôi. Anh xin tôi tha lỗi vì đã lừa tôi, nhưng thật sự anh muốn bảo vệ và trân quý tôi cả đời.

Tôi và chồng có một đêm tân hôn cuồng nhiệt, anh cho tôi những khoảnh khắc không thể quên, vừa cho tôi cảm giác thỏa mãn vừa thể hiện tình yêu nồng nàn dành cho tôi. Cả đêm hôm đó tôi chẳng ngủ được bao nhiêu. Sáng hôm sau, tôi rời khỏi giường với cơ thể rã rời nhức mỏi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã lấy được người chồng yêu thương mình.

Thủ tiết 10 năm sau khi chồng qua đời, một mình lo cho bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà sinh nhật’ khiến tôi chân tay run rẩy

Thủ tiết 10 năm sau khi chồng qua đời, một mình lo cho bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà sinh nhật’ khiến tôi chân tay run rẩy

Hôm đó là sinh nhật của tôi. Mọi năm, tôi cùng bố mẹ chồng ăn một bữa cơm vui vẻ. Nhưng lần này, mẹ chồng tôi lại hẹn tôi đến một nhà hàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 13 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 28 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ