Anh chồng nho nhã "hóa quái vật" kèm chiếc còng tay trong đêm tân hôn khiến cô dâu sợ xanh mặt và cái kết "đắng"

Tâm sự 06/04/2022 10:00

Khi nghe vợ nói muốn ly hôn, Quốc chết sững. Anh ta ào tới ôm Xuân rồi khóc lóc cầu xin tha thứ.

Xuân là cô gái xinh đẹp, mơn mởn độ tuổi 23. Học xong đại học nhưng cô vẫn chưa có mối tình nào. Vì Xuân khó yêu người bằng tuổi, cô cho rằng đàn ông lớn tuổi sẽ chững chạc và yêu thương vợ hơn.

Từ lần đầu gặp Quốc, Xuân đã rung động. Sau đó cô nghe nói anh có một đời vợ, lý do ly hôn là không hợp khi chung sống. Quốc có vẻ ngoài lịch lãm, nam tính, hơi lạnh lùng và khô khan. Nhưng những lúc Xuân gặp khó khăn anh đều nhiệt tình giúp đỡ, chu đáo quan tâm. Tình cảm của Xuân dành cho Quốc dần lớn lên lúc nào không hay.

Đến một lần uống vài ly khi hội họp với bạn bè về, Xuân liều mình ngã đầu vào vai Quốc, anh cũng để yên chẳng nói gì. Mấy ngày sau, Quốc mới ngỏ lời bày tỏ tình cảm. Xuân là cô gái lần đầu được yêu, hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần Quốc nói thì Xuân luôn tin tưởng tuyệt đối.

Xuân là kiểu phụ nữ truyền thống, nên dù có đang chìm đắm trong tình yêu thì cô vẫn giữ mình rất kỹ. Nghe cô nói muốn giữ đến đêm tân hôn thì Quốc giận ra mặt. Xuân nghe anh nói vì từng có vợ nên việc kiềm nén khó khăn lắm.

Chỉ mới quen nhau chưa được nửa năm thì Quốc ngỏ ý cầu hôn, làm đám cưới vào cuối năm. Anh cũng nói năm nay mới hợp tuổi, còn không thì phải đợi 3 năm sau, và anh thì không muốn như thế. Dù thấy hơi vội vàng nhưng Xuân đã bị Quốc thuyết phục. Đám cưới vui vẻ diễn ra, ai cũng vui mừng vì Xuân vừa ra trường thì lấy được người chồng giám đốc giàu có.

Xuân vẫn đang đắm mình trong hạnh phúc, nghĩ bản thân là người phụ nữ may mắn. Chỉ đến đêm tân hôn, cô mới bàng hoàng hiểu ra lý do vì sao chồng mình từng ly hôn.

Tối đó, khi đèn vừa tắt thì Xuân nghe Quốc nói một câu “Đêm nay anh sẽ làm em cả đời cũng không quên được” rồi chỉ vào chiếc còng tay trên bàn bên cạnh giường. Xuân còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Quốc lấy chiếc còng tay đó khóa chặt tay cô lại.

Anh chồng nho nhã 'hóa quái vật' kèm chiếc còng tay trong đêm tân hôn khiến cô dâu sợ xanh mặt và cái kết 'đắng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xuân vừa hoảng loạn, vừa đau đớn nằm trên giường chịu trận như một con thú bị mắc bẫy. Không hề có sự dịu dàng nồng nàn mà cô mong đợi, Quốc như một người hoàn toàn khác khiến Xuân đau đớn tột cùng. Thậm chí, Xuân còn nghe những tiếng chửi tục từ miệng của người chồng mới cưới. Người Xuân lạnh run, dù có bật khóc cũng không ngăn được Quốc. Cô càng khóc thì càng bị chồng đánh không thương tiếc: “Em khóc cái gì? Không thích hay sao mà lại khóc?”.

Sáng hôm sau, Quốc lại trở về dáng vẻ bình thường, chu đáo dịu dàng với vợ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy chồng, Xuân đã lạnh người hoảng sợ. Cô không hiểu vì sao người chồng nhẹ nhàng quan tâm mình ban sáng lại trở thành một kẻ bạo dâm khi đêm xuống.

Không ở lại nhà chồng thêm ngày nào nữa, Xuân ôm đồ bỏ chạy. Đây không phải cuộc sống hôn nhân mà cô từng mơ mà là chốn địa ngục đáng sợ. Anh ta sẽ tra tấn cô khi gần gũi, anh ta chỉ muốn làm cô đau.

Khi nghe vợ nói muốn ly hôn, Quốc chết sững. Anh ta ào tới ôm Xuân rồi khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng Xuân đã hoàn toàn mất niềm tin vào người chồng này từ đêm tân hôn kinh hoàng kia. Dù vậy cô vẫn lo lắng vì chỉ vừa cưới được một ngày đã ly hôn. Cô không muốn cha mẹ mang tiếng vì mình, cô phải làm sao đây?

Mẹ chồng hẹn tới nhà hàng trong ngày sinh nhật, tôi ngỡ ngàng tới mức tay chân run rẩy khi thấy chỉ có người yêu cũ của mình ở đó

Mẹ chồng hẹn tới nhà hàng trong ngày sinh nhật, tôi ngỡ ngàng tới mức tay chân run rẩy khi thấy chỉ có người yêu cũ của mình ở đó

Tôi cần thời gian nhiều hơn, hoặc là cần suy nghĩ thêm. Tôi nên cho mình thời gian và cho anh ấy một cơ hội phải không?

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện gia đình hôn nhân tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận