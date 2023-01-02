Đang lúc tuyệt vọng vì bị nhân tình bỏ rơi thì chồng cũ đòi quay lại, đêm về đang nằm đợi trên giường, tôi tá hỏa khi anh cởi khăn tắm ra

Tâm sự 02/01/2023 19:39

Tôi ly hôn chồng cũ vì bản thân đã ngoại tình, lại còn đổ lỗi cho anh ấy nên không có mặt mũi đòi tái hợp. Tuy nhiên, cách đây không lâu, anh ấy lại tự mình tìm đến mong nối lại tình xưa.

Khi trước, tôi ly hôn chồng cũ vì trót say nắng người khác. Chồng không chấp nhận tha thứ, nằng nặc đòi ra tòa. Sau ly hôn, tôi hạnh phúc bên người tình một thời gian rồi anh ta cũng chia tay đi lấy vợ.

“Cô tự nhìn lại mình xem có ra cái gì đâu mà muốn tôi làm đám cưới? Mẹ đơn thân đèo bòng thêm một đứa con, tôi là trai tân đàng hoàng, có ngu mới rước cô về. Chưa nói cô cắm sừng được chồng cũ thì cũng cắm sừng được tôi, lấy về đúng là mang họa vào người”, tôi vẫn còn nhớ như in lời phỉ báng của anh ta. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã sai lầm khi ngoại tình, ly hôn chồng cũ.

Chồng cũ dù không kiếm ra nhiều tiền nhưng tính tình hiền lành, lại rất chiều chuộng vợ, nín nhịn tất cả những thói quen đỏng đảnh của tôi. Bây giờ tìm đâu ra được người đàn ông sẵn sàng đối xử với tôi như thế? Hơn nữa tôi cũng rất thương con phải sống xa bố, thiếu thốn tình cảm.

Đang lúc tuyệt vọng vì bị nhân tình bỏ rơi thì chồng cũ đòi quay lại, đêm về đang nằm đợi trên giường, tôi tá hỏa khi anh cởi khăn tắm ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên tôi hổ thẹn không dám tìm gặp chồng cũ xin đoàn tụ. Ai ngờ cách đây 1 tháng, sau hơn 1 năm ly hôn, chồng cũ đột nhiên chủ động liên lạc hẹn gặp tôi. Rồi anh ấy bảo muốn vợ chồng về bên nhau cho con có đủ bố mẹ. 

Khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào. Tôi lập tức đồng ý và thề thốt với anh rằng tôi đã rất hối hận. Nếu quay về bên nhau, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương anh và chăm sóc cho gia đình. Báo tin với bố mẹ, lúc ấy ông bà mới dịu thái độ với con gái. Chẳng là sau khi ly hôn, bố mẹ lên án tôi gay gắt lắm, mắng tôi dại dột và ngu ngốc, đánh mất hạnh phúc và gia đình êm ấm.

Sau 1 tháng quay lại thì tôi mới qua đêm với chồng cũ. Đêm ấy, tôi chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, dù cho hai đứa đã có vô số đêm bên nhau trước đây. Tôi phải thể hiện cho chồng cũng thấy thành ý của mình, khiến anh vui lòng mới được. 

Lúc chồng cũ quấn chiếc khăn tắm từ nhà tắm bước ra, thân trên để trần, tôi đỏ mặt và kinh ngạc nhận ra anh có nhiều thay đổi. Thân hình rắn chắc và gợi cảm hơn, chắc hẳn thời gian qua anh đã tập luyện rất chăm chỉ.

Anh thấy ánh mắt chăm chú của tôi thì mỉm cười đắc thắng. Sau đó anh tuột khăn tắm, để lộ toàn bộ thân hình trần trụi trước mặt tôi: 

- Thế nào, em có thích không? Chắc chắn anh sẽ cho em những giây phút đê mê không thể nào quên, không còn tâm trí và sức lực mà nghĩ đến người khác.

Lúc ấy tôi mới rùng mình sợ hãi khi nhìn rõ “phụ tùng” trên “cậu nhỏ” của anh. Dù tôi chưa gặp bao giờ nhưng cũng đọc được nhiều thông tin trên mạng. Nhiều người đàn ông thích găm những dị vật vào “cậu nhỏ” để thỏa mãn vợ, hay nói đúng hơn là thỏa mãn ham muốn thú tính của họ. Tôi không tin người phụ nữ bình thường nào lại thích như thế. 

Thấy tôi tái mặt kinh sợ, chồng cũ không cho tôi phản ứng, lập tức lao vào như hổ đói. Nghĩ đến cảnh tượng sắp tới mà rùng mình, tôi lập tức đẩy mạnh anh ta ra, vơ vội chiếc áo choàng tắm mặc vào người rồi tông cửa bỏ chạy khỏi khách sạn ngay trong đêm.

Đang lúc tuyệt vọng vì bị nhân tình bỏ rơi thì chồng cũ đòi quay lại, đêm về đang nằm đợi trên giường, tôi tá hỏa khi anh cởi khăn tắm ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi trước, lúc đó bị bắt quả tang ngoại tình, tôi đã nói thẳng vào mặt chồng cũ rằng anh ta kém cỏi trong khía cạnh giường chiếu, không cho tôi được thỏa mãn thăng hoa. Ai ngờ được câu nói đó lại giáng một cú mạnh vào lòng tự ái đàn ông của anh ta. Chắc hẳn hơn một năm qua, chồng cũ lúc nào cũng ghim chặt điều đó trong lòng và tìm mọi cách để cho tôi “biết tay”. Rõ ràng anh ta chưa hề tha thứ cho tôi một cách thật lòng, đưa ra đề nghị đoàn tụ cũng là có mục đích trả đũa.

Về đến nhà tôi mới hoàn hồn. Sáng hôm sau chồng cũ đến nhà tôi với vẻ mặt tươi cười như không hề có chuyện gì. Bố mẹ tôi xởi lởi tiếp đón, còn liên tục giục hai đứa nhanh chóng đăng ký kết hôn lại. Bây giờ nhìn thấy anh ta mà tôi rợn cả tóc gáy. Anh ta đã không còn là người đàn ông hiền lành thật thà như trước mà trở nên điên cuồng, ranh ma, rắp tâm trả đũa tôi. Lẽ nào tất cả là do tôi gây ra? Bây giờ phải làm sao mới thoát được chồng cũ?

Vừa sinh con xong chồng đã đổi tính nết đi sớm về khuya, một ngày nọ tôi chết đứng khi anh ta đưa về một người phụ nữ đòi 'thế chỗ' tôi

Vừa sinh con xong chồng đã đổi tính nết đi sớm về khuya, một ngày nọ tôi chết đứng khi anh ta đưa về một người phụ nữ đòi 'thế chỗ' tôi

Vì mới sinh con gái xong và đi làm lại chưa lâu nên tôi chưa tính sinh thêm đứa thứ hai, tuy nhiên chồng tôi lại liên tục đề nghị tôi hãy sinh thêm một bé trai. Khi tôi từ chối, thái độ của anh hoàn toàn thay đổi.

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