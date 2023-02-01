Đang đi chơi với bạn trai, cô gái đùng đùng chia tay khi thấy một đứa nhỏ có nhiều nét giống bạn trai

Tâm sự 01/02/2023 10:43

Chúng tôi yêu nhau đến nay được gần 3 năm nhưng chưa bao giờ anh đưa tôi về nhà chơi. Bạn trai cũng rất ít khi nói về gia đình, chính vì thế tôi không biết nhiều về anh.

Ngay từ khi vào công ty, Long đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chính vì sự nhiệt tình của anh mà tôi đã đem lòng yêu mến. Trong một chuyến du lịch cùng công ty, anh ấy đã chủ động tỏ tình với tôi và hai đứa đã thuộc về nhau từ lần đó.

Chúng tôi yêu nhau đến nay được gần 3 năm nhưng chưa bao giờ anh đưa tôi về nhà chơi. Bạn trai cũng rất ít khi nói về gia đình, chính vì thế tôi không biết nhiều về anh. Trong khi đó, bố mẹ tôi coi Long như con cái trong nhà, mỗi lần có cỗ bàn là gọi anh đến dùng bữa.

Có vài lần anh còn chủ động đưa thẻ lương cho tôi giữ để chứng minh tình yêu của anh là thật lòng. Long luôn khẳng định chắc chắn sẽ cưới tôi, hãy đợi anh một thời gian nữa. Là người có lòng tự trọng, tôi không giữ thẻ lương của Long và tin tưởng anh một cách tuyệt đối.

Tối chủ nhật vừa rồi, tôi và Long tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng, bất ngờ có một người phụ nữ dắt theo đứa con nhỏ chạy đến gọi bạn trai tôi nhà chồng, nhận là vợ. Tôi đẩy mẹ con người phụ nữ ra và bảo hai người nhận nhầm người rồi. Thế nhưng họ khẳng định chắc nịch là vợ con của Long.

Đang đi chơi với bạn trai, cô gái đùng đùng chia tay khi thấy một đứa nhỏ có nhiều nét giống bạn trai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Khi nhìn thấy đứa nhỏ có nhiều nét giống bạn trai thì tôi mới tin là sự thật và quay lại trách Long tại sao lại lừa dối tôi. Anh ấy bảo giữa anh và người phụ nữ kia chưa có đăng ký kết hôn, không thể coi là vợ chồng.

Người phụ nữ kia vừa nói vừa khóc: “Không là vợ mà 4 năm nay lần nào mẹ anh đi viện cũng chỉ có một mình tôi chăm sóc. Nghe lời dụ dỗ của anh, tôi phải bỏ công việc mình yêu thích ở nhà hầu hạ bố mẹ và con để anh ra ngoài cặp kè với người phụ nữ khác. Vậy từ trước đến nay tôi là gì của anh?”.

Tôi rất sốc khi biết Long đã có vợ con, nhưng tôi càng ghê sợ anh hơn khi mà đang tâm bỏ người vợ đảm ở nhà, còn bản thân anh ra ngoài lừa con gái nhà lành. Người phụ nữ đã hết lòng vì gia đình của Long mà anh không coi trọng thì tôi chẳng qua chỉ là món đồ chơi của anh ấy, khi chán rồi ném ra đường lúc nào không hay.

Lúc Long lớn giọng đuổi vợ con về và bảo vệ tôi, tôi khinh bỉ hất tay anh ra và bảo thấy bản thân thật xấu xa khi là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác. Tôi yêu cầu Long hãy quay về nhà và đừng bao giờ phản bội người vợ tốt thế nữa.

Qua cuộc tình thất bại này, tôi rút được kinh nghiệm, trước khi yêu ai thì phải tìm hiểu kỹ gia cảnh nhà người ta, không được tin tưởng mù quáng.

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Cứ tưởng rằng, sau kết hôn cuộc đời từ đây sẽ bước sang trang mới tươi đẹp hơn nhưng ai ngờ, ngay trong đêm tân hôn, chồng nói với tôi một bí mật không ngờ.

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