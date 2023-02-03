Đám cưới được 1 tuần, tôi vẫn không thể động phòng cùng chồng vì kinh hãi với hành động của chồng và anh bạn thân trong phòng cưới ngày tân hôn

Chúng tôi đã có buổi gặp mặt khá vui vẻ. Sau 1 tháng gặp lại, chúng tôi chính thức là người yêu của nhau. Yêu nhau được 5 tháng, anh bất ngờ muốn kết hôn với tôi. Khỏi phải nói được anh cầu hôn tôi đã sung sướng thế nào. Bởi dẫu sao anh vẫn là người mà tôi thần tượng từ ngày còn học Đại học.

Tôi quen chồng tôi vào năm cuối của Đại học. Anh từng là người mà tôi thầm thương trộm nhớ. Thế nhưng, thời điểm đó anh không để ý. Cách đây 6 tháng, tôi đã có dịp gặp lại anh. Nhận ra tôi, anh nở nụ cười ấm áp khiến tim tôi lại loạn nhịp. Lần này, anh lại chủ động lấy số liên lạc của tôi. Tôi đã rất vui. Không ngờ vài hôm sau, anh gọi đến và muốn gặp tôi nói chuyện.

Đến giờ nhà gái ra về, tôi ra chào hỏi mọi người. Anh biết ý để tôi và mọi người được tự nhiên nên sau khi chào hỏi liền xin phép vào phòng một chút. Sau khi chào hỏi mọi người, tôi mới vào phòng. Vừa mới mở cửa ra, tôi chết lặng khi thấy chồng và anh bạn thân đang ôm nhau. Hai người còn hôn môi chứ không phải chỉ ôm tạm biệt như tình bạn bình thường.

Đám cưới của chúng tôi đã diễn ra nhanh chóng sau đó. Ngày cưới, hôn lễ được tổ chức tốt đẹp. Ai cũng vui mừng khi tôi đã lấy được một người chồng phải nói là hoàn hảo. Không chỉ có vẻ ngoài điển trai, anh còn là một người đàn ông vô cùng ấm áp.

Nhìn hình ảnh ấy, tôi đã quá sốc nhưng vẫn giả vờ cười đùa và trêu 2 người. Tôi đùa rằng: "Anh Tín (tên bạn thân của chồng) gì mà sướt mướt thế, cứ như em đã cướp người của anh không bằng ấy". Sau đó tôi liền ra ngoài. Trong đầu tôi vẫn lởn vởn suy nghĩ rằng không hiểu vì sao hai người đàn ông lại có thể ôm nhau đắm đuối mà còn hôn môi như vậy?.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi bình thường vẫn tình cảm với anh bạn thân nên tôi cũng chỉ lờ mờ. Chỉ đến tối, sau khi tôi dọn dẹp đồ trong tủ thì phát hiện ra một album ảnh. Tò mò, tôi mở ra xem thì sững sờ khi trong album có ảnh của anh và anh bạn thân. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như họ chỉ chụp bình thường. Nhưng đó là những bức ảnh đầy tình tứ mà có thể nói chỉ những tình nhân mới trao nhau vậy, bạn bè bình thường không ai làm vậy. Đây lại là hai người đàn ông với nhau.

Tôi không thể giả vờ hơn được nữa. Đợi anh vào phòng, tôi mới đưa ra những tấm hình ấy để hỏi. Chồng nhìn tôi rất bình thản. Anh thú nhận tất cả những điều mà tôi đang nghi ngờ. Anh bảo với tôi rằng người mà nhìn thấy chính là người yêu của anh suốt mấy năm nay. Anh và anh bạn thân đấy đã rất muốn đến với nhau nhưng vì cả hai bên gia đình ngăn cấm nên anh buộc phải "lấy" một người khác thay thế. Anh chỉ muốn lấy tôi nhanh chóng để bố mẹ và anh em họ hàng hài lòng.

Tôi nghe những lời thú nhận của anh mà thấy kinh tởm anh. Không phải tôi kinh tởm anh là Gay mà chính là vì kế hoạch mà anh đã lừa dối tôi. Anh vội vã lấy tôi làm bình phong để che đậy thân phận của mình. Anh đã biến ngày trọng đại trong cuộc đời trở nên kinh hãi, thậm chí chẳng khác một trò hề. Anh đã quá ích kỉ khi biến hạnh phúc của tôi thành một vỏ bọc.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đây tôi đã từng rất ngưỡng mộ, thèm khát được ở bên anh. Nhưng giờ đây, nhìn thấy anh và nhớ lại hình ảnh của anh cùng anh bạn thân trong phòng cưới, tôi thật sự không chấp nhận được. Dù làm đám cưới được 1 tuần rồi, chúng tôi tới nay vẫn chưa động phòng. Tôi không biết mình cần phải làm gì lúc này nữa?.