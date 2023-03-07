Trái tim một người đàn ông không có hình bóng của vợ - cuộc hôn nhân đó thật bất hạnh.
- Chồng ngoại tình công khai bị vợ bắt quả tang, tôi liền tương kế tựu kế chơi ngay chiêu hiểm khiến 'gậy ông đập lưng ông'
- Đi làm về muộn thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc rưng rức, tôi bật đèn lên trước sự ngỡ ngàng của vợ, hỏi ra thì ngớ người vì sự thật
Phụ nữ trẻ trong tình yêu thường đo lường tình cảm của đàn ông bằng sự ga lăng. Nhiều cô gái cạn nghĩ rằng, đàn ông thường thề thốt, nói những lời mật ngọt, thường tặng quà chính là coi trọng mình nhất. Và phụ nữ thường chạy theo những thứ hào nhoáng để lựa chọn người đàn ông cho cuộc đời mình. Phụ nữ thường thích đàn ông đẹp, si mê đàn ông có tiền, trầm trồ khi anh ta đi một chiếc xe xịn… Họ nghĩ rằng có những thứ đó, mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng khi và chỉ khi bước vào hôn nhân, phụ nữ mới đau khổ nhận ra rằng: Cả cuộc đời này điều người đàn bà cần chỉ là một người đàn ông coi trọng mình trên hết mọi thứ.
Trái tim một người đàn ông không có hình bóng của vợ - cuộc hôn nhân đó thật bất hạnh. Phụ nữ chúng ta thường trách đàn ông ích kỉ, hời hợt, sống vô tâm, vô tình… nhưng thật ra đàn ông chỉ để tâm đến những gì mà họ thấy quan trọng và cần thiết. Họ sẽ đến những nơi chốn khiến họ vui vẻ. Đơn giản, ngồi nhậu với bạn sẽ vui hơn là về ăn cơm ở nhà nên họ triền miên trong những cuộc vui. Họ thấy chán khi phải đón con, ngồi dạy con học bài nên tìm lí do thoái thác trách nhiệm…
Có chồng vô tâm, phụ nữ nào chẳng buồn, chẳng khổ. Nhưng ngẫm lại mà xem, ngay từ đầu, phụ nữ đã chọn người có tiền, người đẹp trai chứ không hề đặt cái tâm của đàn ông lên hàng đầu. Phụ nữ trách đàn ông thay đổi nhưng thật ra tại vì phụ nữ chưa thật sự chín chắn để nhìn rõ người mà mình đã lựa chọn.
Những người phụ nữ từng trải có cái nhìn đa chiều, sâu sắc hơn về đàn ông. Trong tình yêu, họ không cần những lời thề thốt, hứa hẹn, không cần những bó hồng rực rỡ. Trong hôn nhân, họ đã thôi so sánh chồng với những người đàn ông ngoài kia. Chồng nhiều khiếm khuyết, chưa hoàn hảo nhưng miễn yêu thương vợ con, với đàn bà đã đủ rồi.
Với đàn bà từng trải, cái tâm của đàn ông quan trọng hơn bất kì điều gì trên đời. Đàn ông có tâm luôn hiểu bổn phận và trách nhiệm của một người chồng, người cha. Họ sẽ biết giữ mình trước những cám dỗ, biết dừng lại trước những cuộc chơi. Không cần quá tốt, quá hoàn hảo, chỉ cần những ngày sống bên nhau, người đàn ông xem vợ con là quan trọng nhất. Vậy là đủ rồi!