Phụ nữ trẻ trong tình yêu thường đo lường tình cảm của đàn ông bằng sự ga lăng. Nhiều cô gái cạn nghĩ rằng, đàn ông thường thề thốt, nói những lời mật ngọt, thường tặng quà chính là coi trọng mình nhất. Và phụ nữ thường chạy theo những thứ hào nhoáng để lựa chọn người đàn ông cho cuộc đời mình. Phụ nữ thường thích đàn ông đẹp, si mê đàn ông có tiền, trầm trồ khi anh ta đi một chiếc xe xịn… Họ nghĩ rằng có những thứ đó, mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng khi và chỉ khi bước vào hôn nhân, phụ nữ mới đau khổ nhận ra rằng: Cả cuộc đời này điều người đàn bà cần chỉ là một người đàn ông coi trọng mình trên hết mọi thứ.

Trái tim một người đàn ông không có hình bóng của vợ - cuộc hôn nhân đó thật bất hạnh. Phụ nữ chúng ta thường trách đàn ông ích kỉ, hời hợt, sống vô tâm, vô tình… nhưng thật ra đàn ông chỉ để tâm đến những gì mà họ thấy quan trọng và cần thiết. Họ sẽ đến những nơi chốn khiến họ vui vẻ. Đơn giản, ngồi nhậu với bạn sẽ vui hơn là về ăn cơm ở nhà nên họ triền miên trong những cuộc vui. Họ thấy chán khi phải đón con, ngồi dạy con học bài nên tìm lí do thoái thác trách nhiệm…