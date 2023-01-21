Đã có bạn gái vẫn 'chân đạp hai thuyền' với sếp nữ giàu có, đến khi bị phát hiện, tôi ê chề nhục nhã khi bị cả hai khước từ

Sếp của Nam là một phụ nữ thành đạt ngoài 40 tuổi, nhưng cô có cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc. Hai vợ chồng ra toà ly hôn đã mấy năm nay rồi.

Nam ra trường với tấm bằng khá. Anh cũng đã rất vất vả nhảy việc khắp nơi mấy năm liền. Cuối cùng Nam cũng xin được việc ổn định ở công ty bất động sản không lớn nhưng lại có uy tín. Với bản tính cởi mở, có duyên ăn nói, nên Nam liên tiếp kéo được nhiều hợp đồng về cho công ty.

Ý nghĩ đó xuất phát từ những bữa tiệc tùng cùng sếp với những người giàu có. Họ tiêu tiền như nước, một bước lên xe sang, ăn uống ở nơi đắt tiền. Nam dần dần bị cuốn vào cuộc sống thượng lưu đầy mê hoặc đó. Anh mơ ước mình có thật nhiều tiền, ý nghĩ đó càng ngày càng lớn khi Nam quen Yến.

Sau hơn 1 năm vào làm ở đây, Nam luôn được cấp trên tin tưởng giao cho những hợp đồng quan trọng. Anh nhanh chóng được cân nhắc lên làm phó phòng kinh doanh. Công việc khá suôn sẻ cũng là lúc Nam bắt đầu nghĩ đến thay đổi cuộc sống của mình.

Yến là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, đang làm nhân viên lễ tân trong một khách sạn lớn. Nam có cảm tình với cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh biết mình không xứng với nhan sắc xinh đẹp của Yến. Sĩ diện và lòng ham chinh phục người đẹp của Nam lớn dần, rồi anh quyết định sẽ lợi dụng tình cảm của Lan để nhanh nhất có thể kiếm được nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Nam biết Lan là một người mạnh mẽ nhưng phụ nữ, lại đang cô đơn hẳn là rất dễ bị rung động bởi một người đàn ông như mình. Dù sao, cuộc sống riêng tư của chị ấy Nam cũng là người được biết nhiều nhất. Và đúng y như anh dự đoán, mặc dù mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc, nhưng Lan lại khá mềm yếu khi bên cạnh một người đàn ông đầy sức trẻ như Nam.

Mỗi lần lái xe đưa Lan về, anh lại cố ý nán lại thật lâu để được cô ấy mời vào nhà. Cố gắng để mình được có cơ hội tiếp cận Lan.

Lâu dần, hai người cũng có chút cảm tình và cuối cùng đã đi quá giới hạn, nhanh chóng trở thành tình nhân của nhau. Cũng không quá ngạc nhiên khi Lan mua xe, mua quần áo hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền. Và cô còn cho Nam một số tiền không nhỏ để tiêu thoải mái nữa.

- Em phải nâng cấp cho anh, vứt bỏ hẳn cái bản chất quê mùa đi. Giờ đi với em, anh phải ở một đẳng cấp khác.

- Ừ, anh sẽ cố gắng để xứng đáng với em!

Nói với nhân tình như thế, nhưng trong lòng Nam lại nghĩ khác. Bây giờ có tiền rồi, anh có thể mời Yến đi ăn, đi chơi xa ngoài tầm kiểm soát của nhân tình đang bị trai trẻ dắt mũi. Với tài ăn nói và khả năng kiểm soát tình hình, Nam vẫn dung hòa được hai mối quan hệ này.

Nhưng trong một lần hào phóng đưa người yêu vào nhà hàng sang trọng để thưởng thức cuộc sống thượng lưu, sang chảnh. Nam điếng người khi đụng mặt Lan đang tiếp khách ở đây.

Hai người nhìn nhau, Nam thì rối bời nhưng Lan vẫn giả vờ lờ đi. Tất nhiên là tối đó, anh lập tức đưa Yến về nhà sớm. Rồi một mình đứng canh ở cổng biệt thự của Lan chờ đến lúc chị ta về.

Nam lẽo đẽo theo sau nhân tình, xách túi, nhẹ nhàng cởi áo khoác và bế bổng chị lên giường. Bàn tay của anh lại mạnh bạo lùa vào trong lần áo mỏng của Lan. Người đàn bà đang khát tình như Lan chỉ biết run lên không thể cưỡng lại nổi. Chị giận hờn với tình trẻ:

- Đi với cô ta rồi đừng động vào tôi nữa.

- Anh chỉ có mình em thôi mà...

Lan có tỏ vẻ phản ứng dữ dội nhưng chỉ một loáng người đã rực lửa, cuồng nhiệt hưởng ứng cơn khát tình đang cuộn lên trong cơ thể đàn bà. Nam vẫn nhắm mắt nhắm mũi hôn thật sâu vào ngực nhân tình.

Sau khi đã được tình trẻ xoa dịu trên giường. Lan mệt nhoài nằm trong tay của Nam, nhưng vẫn không quên dặn tình trẻ:

- Tha cho anh lần này, từ mai phải cắt đứt liên lạc với con bé đó.

Để lấy lại niềm tin của Lan, tất nhiên là Nam tạm hoãn chuyện tình cảm với Yến. Nhưng tình yêu anh giành cho Yến là có thật, nên không thể vì thế mà chia tay được. Chờ lúc Lan không kiểm soát, Nam lại đến với Yến. Nhưng tất cả đều không qua được mắt của nhân tình cáo già.

Lòng tự kiêu của người đàn bà luôn coi đàn ông là món đồ chơi kia quá lớn. Lan bắt đầu lạnh nhạt với Nam, những hợp đồng lớn cũng không cho anh xử lý nữa. Lan còn cố ép Nam phải làm những việc không đúng chuyên môn, và nhiều lần làm anh mất mặt trước mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm đó, Nam đến công ty thì nhận được quyết định chuyển anh xuống làm nhân viên kinh doanh. Một cậu trai trẻ mới thế chân vào vị trí của Nam. Anh điên cuồng, xông vào phòng Lan mà không gõ cửa. Đập vào mắt Nam là cảnh Lan mình đang quấn lấy trai trẻ trên ghế. Bàn tay của cô ta không ngừng vuốt ve lên bộ ngực nở nang của tình mới. Nam vo nắm đấm lại, hét lên:

- Khốn nạn.

Đáp lại anh là cái cười khẩy của Lan. Nam xin nghỉ việc ngay hôm đó. Khi đã gần như mất hết, anh cứ ngỡ Yến đã có chút tình cảm với mình, nhưng khi gọi điện cô ấy đã thẳng thừng bảo:

- Nếu em biết anh là trai bao sớm, thì anh không có cửa đâu.

Thì ra Lan còn nói cả cho Yến biết, Nam đã từng là nhân tình của mình. Sau những chuyện xảy ra giờ anh mới tỉnh ngộ. Giá như trước đây anh tự hài lòng với những may mắn mà mình có được thì mọi chuyện đã khác. Chính sự tự tin và tham lam đã giết Nam, anh bây giờ còn bi thảm hơn lúc xuất phát điểm...