6 hành động nhỏ khi làm ‘chuyện ấy’ chỉ có ở đàn ông yêu thật lòng, chàng của bạn có không?

Tâm sự 18/04/2023 18:02

Chì cần thấy những hành động nhỏ này khi gần gũi, bạn sẽ biết ngay đó là người đàn ông yêu thật lòng, quý trọng bạn nhất.

Hôn lên trán của bạn

Nụ hôn của đàn ông khi trên giường tuy là đơn giản nhưng lại thể hiện nhiều tình cảm. Đặc biệt là nụ hôn trên trán thể hiện tình yêu lớn nhất, sự nâng niu của đàn ông dành cho bạn. Anh ấy không chỉ yêu bạn mà còn muốn bảo bọc, cho bạn những gì tốt nhất. Đây là nụ hôn thể hiện tình cảm thân thương trong gia đình, cũng giống như nụ hôn trán của cha dành cho con gái.

Nếu được nhận nụ hôn thế này từ đàn ông khi gần gũi thì hãy hiểu rằng anh ấy thật sự trân trọng bạn.

Tư thế yêu thích của anh ấy là khi có thể nhìn thấy mặt bạn

6 hành động nhỏ khi làm ‘chuyện ấy’ chỉ có ở đàn ông yêu thật lòng, chàng của bạn có không? - Ảnh 1
Nhưng đàn ông yêu nhiều thường có một tư thế yêu thích nhất là khi có thể nhìn vào mặt đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Trong đời sống tình dục, mỗi người đàn ông sẽ có những tư thế yêu thích khác nhau. Nhưng đàn ông yêu nhiều thường có một tư thế yêu thích nhất là khi có thể nhìn vào mặt đối phương. Ngay cả khi đó không phải tư thế cho anh ấy cảm giác thỏa mãn nhất, nhưng sẽ để anh ấy nhìn được dáng vẻ, khuôn mặt của bạn rõ nhất.

Kiên nhẫn đợi bạn đắn đo trước trải nghiệm mới

Một người đàn ông yêu chân thành luôn muốn cùng đối phương có khoảnh khắc thăng thoa trong tình dục. Anh ấy không chỉ quan tâm đến nhu cầu của bản thân mà còn muốn xem phản ứng của bạn. Anh ấy để tâm đến cảm xúc, suy nghĩ, mong muốn của bạn. Nếu bạn thích hay không thích điều gì, anh ấy cũng đều tôn trọng. Nếu bạn chưa sẵn sàng cho trải nghiệm mới, anh ấy cũng không ép buộc, mà kiên trì đợi bạn chấp thuận.

Luôn để tâm đến cảm xúc của bạn

6 hành động nhỏ khi làm ‘chuyện ấy’ chỉ có ở đàn ông yêu thật lòng, chàng của bạn có không? - Ảnh 2
Với đàn ông yêu thật lòng, họ đặc biệt để tâm đến cảm xúc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông yêu thật lòng, họ đặc biệt để tâm đến cảm xúc của bạn. Nhất là khi trên giường, bạn cảm thấy thế nào luôn là điều anh ấy muốn biết. Vì với đàn ông, họ quan trọng cảm xúc của đối phương khi gần gũi, một phần thể hiện họ đã làm tốt hay chưa. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng, anh ấy sẽ thử những cách khác. Nếu bạn gặp khó khăn, anh ấy sẽ kiên nhẫn động viên. Bởi thay vì chỉ tận hưởng thăng hoa một mình, anh ấy muốn cùng bạn có những thời khắc khó quên.

Lắng nghe nhu cầu của bạn

Ngay cả khi đã là vợ chồng lâu năm, chuyện gần gũi cũng có lúc trục trặc. Và cách giải quyết tốt nhất là phải tập lắng nghe mong muốn, nhu cầu của nhau để hòa hợp hơn.

Người đàn ông yêu thật lòng luôn muốn nghe bạn chia sẻ về nhu cầu, mong muốn. Anh ấy sẽ tôn trọng bạn, cố gắng để làm cả hai vui vẻ, thoải mái nhất.

Anh ấy khiến bạn thấy tự tin khi gần gũi

Khi ở bên nhau, đàn ông yêu nhiều luôn cho bạn cảm giác bạn thật hấp dẫn và quyến rũ. Không hẳn là vì bạn xinh đẹp cuốn hút mà là vì anh ấy yêu bạn nên muốn bạn thấy tự tin khi ở bên anh ấy. Anh ấy khen ngợi tấm lòng, tính cách, và cả tình yêu của cả hai.

Nếu đàn ông làm những điều này khi gần gũi bạn thì hãy giữ anh ấy thật chặt. Vì đây là người đàn ông thật sự quý trọng bạn.

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