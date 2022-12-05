4 tháng đi công tác, người yêu âm thầm chặn mọi thông tin liên lạc, ngày trở về cô ấy đã cưới người khác, tôi đau đớn gục ngã khi biết danh tính chú rể

Tâm sự 05/12/2022 07:32

Mọi thứ đúng kế hoạch, hết 4 tháng tôi trở về thì bạn bè thông tin Mỹ đang chuẩn bị đám cưới. Tôi không tin bạn gái ngoan hiền lại phản bội mình phũ phàng như thế, khi tôi gặp được, Mỹ đang thử váy cưới. Và điều tôi sốc hơn đó chính là danh tính chú rể.

Dưới ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu, nam thanh nữ tú ai nấy quay cuồng, lắc lư trong tiếng nhạc thì tôi chỉ lặng lẽ nhấp môi ly rượu trên tay, rồi chăm chú nhìn cô gái ở bàn đối diện. Cô ấy mặc váy body ôm sát, rất gợi cảm nhưng mái tóc đen thẳng buông lơi trên vai, gương mặt buồn rầu và trầm mặc lại tố cáo sự lạc lõng của cô giữa chốn này.

Tôi nốc cạn ly rượu, rồi lấy hết can đảm tiến tới bắt chuyện. Dường như sự cô đơn ở nơi đông đúc đã khiến chúng tôi có thêm điểm chung và nhanh chóng nói chuyện vui vẻ. Đó là lần đầu gặp gỡ của tôi với Mỹ. 

Sự đáng yêu và thật thà của Mỹ khiến tôi càng ngày càng si mê. Rồi tôi quyết phải chinh phục cô gái ấy cho bằng được. Nhưng Mỹ cứng rắn hơn vẻ ngoài của cô ấy rất nhiều.Phải gần 1 năm trời, Mỹ mới đồng ý làm bạn gái tôi. 

4 tháng đi công tác, người yêu âm thầm chặn mọi thông tin liên lạc, ngày trở về cô ấy đã cưới người khác, tôi đau đớn gục ngã khi biết danh tính chú rể - Ảnh 1

Suốt thời gian quen biết Mỹ chỉ cần tôi cho tiền ăn, thuê trọ và mua đồ cơ bản là đủ. Cô ấy chưa bao giờ mua món hàng hiệu nào! Dù có thể cô ấy chỉ thử lòng, nhưng tôi vẫn thấy có chút bất ngờ, lạ lẫm. Nhưng tôi khẳng định sẽ cố gắng mang tới cuộc sống tốt đẹp nhất, đủ đầy nhất cho bạn gái và tương lai của 2 đứa.

Nhưng sự cố gắng của tôi đã chấm dứt ngay khi tôi được điều sang Singapore trong 4 tháng. Vì vừa làm việc với đối tác, vừa học thêm từ công ty mẹ nên tôi rất bận. Cả ngày gần như chỉ có 10-15 phút gọi điện với Mỹ. Song, cô ấy cứ trả lời thưa dần, những câu chuyện cũng nhạt dần. 

Khó hiểu hơn, cô ấy âm thầm chặn tôi trên mọi mặt trận. Tôi bối rối, hốt hoảng, hỏi rất nhiều bạn bè chung của 2 đứa song chẳng ai biết Mỹ gặp vấn đề gì.

4 tháng đi công tác, người yêu âm thầm chặn mọi thông tin liên lạc, ngày trở về cô ấy đã cưới người khác, tôi đau đớn gục ngã khi biết danh tính chú rể - Ảnh 2

Mọi thứ đúng kế hoạch, hết 4 tháng tôi trở về thì bạn bè thông tin Mỹ đang chuẩn bị đám cưới. Tôi không tin nổi vào tai mình… Được mọi người mách, tôi lao đi tìm Mỹ. Tôi không tin bạn gái ngoan hiền lại phản bội mình phũ phàng như thế. Khi tôi gặp được, cô ấy đang thử váy cưới. Và điều tôi shock hơn đó chính là danh tính chú rể của Mỹ - giám đốc chi nhánh Việt Nam của tôi.

Cô ấy cưới 1 người đàn ông đáng tuổi cha mình… Quan trọng, ông ta đã có vợ con ở quê nhà, trên Facebook ông ta vẫn khoe mỗi ngày.

Tôi kéo Mỹ ra ngoài mặc cô ấy giãy giụa. Rồi tôi tức giận, vừa mở điện thoại cho cô ấy xem ảnh, vừa hét lên:

- Em vì tiền nên kết hôn với lão ta à? Em có biết lão có vợ con rồi không? Em đang là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình khác không? Em vì tiền mà bất chấp tới vậy à? Đừng để vợ con người ta tới đánh ghen lúc ấy mới hối hận.

Mỹ nhìn tôi, rồi bật khóc và bỏ chạy. Tôi thẫn thờ, mọi chuyện vừa qua giống như 1 cơn mơ vậy. Những thứ tưởng chỉ có trong phim nay lại xảy ra đời thực, với chính tôi.

Tới giờ, nỗi đau thất tình cũng dần nguôi ngoai. Tìm hiểu kỹ hơn thì tôi biết bạn gái cũ nhà nghèo nhưng cũng là người ham hư vinh chứ không hiền lành như tôi nghĩ. Và Mỹ cũng từng quen toàn anh chàng giàu có nhờ việc chăm chỉ lui tới quán bar. Hóa ra, ngay từ đầu tôi đã gần như bị Mỹ lừa gạt.

Có thể cô ấy có tình cảm với tôi, nhưng suy cho cùng, điều kiện tiên quyết để Mỹ lựa chọn gửi gắm cuộc đời vẫn phải là vật chất đủ đầy.

Mệt nhoài rời khỏi khách sạn sau khi bị cô nhân tình 'vắt sạch', về nhà vừa mở cửa tôi chết đứng khi thấy bát cơm nghi ngút khói hương cùng tấm ảnh cưới được đặt giữa nhà

Mệt nhoài rời khỏi khách sạn sau khi bị cô nhân tình 'vắt sạch', về nhà vừa mở cửa tôi chết đứng khi thấy bát cơm nghi ngút khói hương cùng tấm ảnh cưới được đặt giữa nhà

Ngày hôm đó sau khi rời khỏi khách sạn thì tôi đã mệt lả vì kiệt sức do bị cô nhân tình nóng bỏng vắt sạch. Về đến nhà, bước vào phòng khách lại là một cảnh tượng khiến tôi chết đứng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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