3 năm sau ngày chị dâu ôm con bỏ đi, ngày bất ngờ gặp lại chị tôi đau đớn khi biết sự thật uẩn khúc trong đó

Tâm sự 25/01/2023 23:34

Theo như lời anh tôi kể, họ mới quen nhau được 3 tháng. Vậy mà cái thai trong bụng đã 2 tháng, liệu mọi chuyện có diễn ra quá nhanh so với lẽ tự nhiên không?

Anh trai tôi đúng là người lận đận chuyện tình cảm. Ngày xưa khi còn đi học, bố mẹ cấm chúng tôi không được yêu đương. Ông bà bảo thời bây giờ, cứ phải lo công việc và sự nghiệp trước đã. Khi có tiền rồi, muốn yêu ai mà chẳng được.

Nghe lời bố mẹ, suốt những năm tháng ngồi ghế đại học, anh tôi vẫn không yêu ai. Sau này khi ra trường, anh về quê, nối nghiệp gia đình (nhà tôi có nghề nuôi tôm). Cứ như vậy cho đến mấy năm sau, công việc đã ổn định nhưng anh vẫn chưa có người phụ nữ nào bên cạnh. Bố mẹ tôi lúc đó mới bắt đầu sốt ruột và giục con trai lấy vợ.

3 năm sau ngày chị dâu ôm con bỏ đi, ngày bất ngờ gặp lại chị tôi đau đớn khi biết sự thật uẩn khúc trong đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời điểm đó, anh tôi được mai mối cho nhiều người đoan trang thùy mị, nhưng anh không ưng ai cả. Cho đến một ngày, anh dẫn người con gái ấy về nhà. Chị giới thiệu mình tên Chi, là người ở vùng khác. Gia đình chúng tôi chỉ xem đó là cuộc gặp mặt đơn thuần. Cho đến khi chị Chi ra về, anh tôi mới ấp úng xin được kết hôn.

Anh nói đã làm chị Chi có thai được 2 tháng. Là một người đàn ông, anh muốn có trách nhiệm với chị. Khi ấy bố mẹ và cả tôi đều cảm thấy ngờ vực. Theo như lời anh tôi kể, họ mới quen nhau được 3 tháng. Vậy mà cái thai trong bụng đã 2 tháng, liệu mọi chuyện có diễn ra quá nhanh so với lẽ tự nhiên không? Hơn nữa anh tôi quá ngây ngô trong vấn đề tình trường. Chỉ sợ bị người ta lừa thì khổ.

Cuối cùng dưới sự cam kết của anh, bố mẹ tôi cũng tin tưởng và quyết định tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh chị ra ở riêng. Tuy nhiên, nhiều lần đến chơi, tôi thấy chị dâu luôn có biểu hiện lạ. Mỗi khi tôi hỏi về chuyện của anh chị, chị ấy lại lảng tránh và nói sang việc khác. Hành động đó khiến tôi có cảm giác chị đến với anh mình không phải vì tình yêu. Hơn nữa khi thấy chồng mua đồ để chuẩn bị đón con đầu lòng, ánh mắt của chị cũng không có sự thoải mái.

Tôi đã từng mang chuyện này kể với mẹ. Kết quả là bị bà nói cho một trận. Bà bảo do tôi suy nghĩ quá nhiều, vợ chồng anh chị đang hạnh phúc, làm gì có chuyện mập mờ. Thế nhưng những gì tôi suy nghĩ đều là sự thật, đúng là chị dâu của tôi có vấn đề. Không những vậy, đó còn là một vấn đề vô cùng trầm trọng…

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