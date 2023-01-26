Trước đây khi tôi mới vào làm, chị Loan là người chỉ tôi cách làm quen với công việc. Chúng tôi cũng hay nói chuyện và thân thiết với nhau. Thế nhưng từ ngày thân nhau hơn, chị bắt đầu bỗ bã trong cách cư xử với tôi.

Tôi rất hài lòng khi làm việc ở công ty hiện tại. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi thực sự khó chịu, đó là tôi rất hay bị chị đồng nghiệp tên Loan để ý và soi mói.

Tôi chán chẳng nói lại, thế là hôm sau chị cứ vậy hỏi tiếp. Không những thế, chị còn suốt ngày để ý xem hôm ấy tôi mặc gì. Mặc xấu thì chê, ăn nhiều thì chị nhắc nhở cẩn thận kẻo chồng ngoại tình. Có thể đó chỉ là những câu nói đùa nhưng thú thật, tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Do mới sinh con nên thân hình tôi không được thon gọn cho lắm. Vì chuyện này mà tôi tự ti rất nhiều. Đáng lẽ cùng là phụ nữ, chị phải động viên và hiểu cho tôi. Đằng này mỗi ngày gặp nhau ở công ty, chị lại nửa đùa nửa thật: "Công nhận đợt này nhìn em đẫy đà hơn trước đấy. Sao, bây giờ được bao nhiêu cân rồi?".

Hôm nay đến công ty, tôi bị sếp gọi thẳng vào phòng làm việc để hỏi chuyện. Còn đồng nghiệp thì ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Lúc đó tôi đã biết có chuyện chẳng lành, không ngờ nó lại vượt quá sức tưởng tượng của tôi.Ngập ngừng một lúc, sếp tôi mới ôn tồn hỏi: "Chị hỏi thật, vợ chồng em có vấn đề gì à? Đừng giấu, có gì cứ tâm sự với chị. Mọi người ở đây biết cả rồi". Tôi nghe sếp nói mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, bèn hỏi lại: "Không, vợ chồng em vẫn hạnh phúc mà. Có chuyện gì vậy ạ?".

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Lúc này, sếp mới thở dài nói cho tôi biết: "Hôm qua Loan thấy em ra khỏi khách sạn một mình, em vào đó làm gì? Bây giờ mọi người đồn thổi lung tung, chị vừa phải quán triệt đấy". Đến lúc ấy, tôi mới ngớ người ra. Đúng, tôi có vào khách sạn, nhưng rõ ràng là tôi đi với chồng cơ mà.

Sau khi tôi sinh con, mẹ chồng lên chăm ở cữ. Cách âm trong nhà kém, chúng tôi không tiện sinh hoạt nên tuần nào cũng phải đưa nhau đi khách sạn. Hôm qua tôi vội họp nên về trước, còn chồng ở lại thanh toán tiền phòng. Không ngờ mọi người lại đồn tôi đang ngoại tình. Người phao tin này lại chính là chị Loan.

Chị Loan lớn tuổi hơn nên tôi không muốn tình chị em rạn nứt. Có điều sau lần này, tôi cảm thấy rất giận. Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với chị ấy một lần, để chị ấy biết đâu là điểm dừng không?