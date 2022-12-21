2 tuần rồi mới được gặp, háo hức cởi váy vợ ra để có một đêm nồng cháy nhưng nhìn vào cơ thể của vợ khiến tôi tái mét không nói thành lời

Giờ còn son rỗi, tôi nghĩ thôi cứ kệ cô ấy thoải mái phấn đấu công việc. Chờ mãi cuối cùng cũng hết 2 tuần Hiền mới trở về. Tối, cơm nước xong tôi vội kéo Hiền lên giường để ''làm việc''. Thấy vợ cứ tần ngần không chịu theo chồng, tôi đâm bực. Trước khi tôi kịp gắt lên thì vợ nói một câu: “Lát nữa anh đừng có sốc đấy nhé!”.

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 4 tháng. Vợ chồng son bình thường đi đâu cũng dính như sam, xa nhau một ngày đã thấy nhớ lắm rồi. Thế mà đợt vừa rồi Hiền đi công tác hẳn 2 tuần liền. Bình thường Hiền ít khi phải đi công tác lâu, tôi có hỏi thì Hiền bảo khi nào về sẽ nói rõ sau.

Hóa ra hai tuần vừa rồi không phải Hiền đi công tác, cô ấy xin nghỉ làm để đi nâng ngực! Nhìn bầu ngực mới của Hiền mà tôi tối sầm mặt mũi suýt ngất.

Tôi cười thầm còn nghĩ bụng hay Hiền định cho chồng một bất ngờ gì đó, mừng hai đứa xa nhau hai tuần mới gặp lại. Nhưng đến cởi váy ngủ của Hiền thì tôi mới tái mét trước bất ngờ mà cô ấy tặng mình.

Ảnh minh họa: Internet

“Vẫn chưa dùng được anh ạ, phải kiêng khoảng 1 tháng đã…”, vợ cười tủm tỉm nhìn chồng. Tôi tức đến không thở nổi. Cô ấy làm việc quan trọng đến vậy mà không một lời báo trước với tôi, không hề hỏi ý kiến của chồng.

“Cơ thể của em, em thích làm gì người khác đâu có quyền can thiệp”, Hiền còn cãi ngang như vậy khiến tôi nghẹn lời. Ai chẳng biết mỗi người có quyền tự do với thân thể mình nhưng Hiền đã lấy chồng, lẽ nào Hiền không nghĩ đến cảm nhận của tôi?

Nhưng Hiền cứ bảo ngực cô ấy hơi lệch một chút, lại không được căng tròn, mặc váy cắt xẻ không được đẹp. Song cô ấy còn phải làm mẹ, sinh con, cho con bú cơ mà! Cứ cho là Hiền không quan tâm tới sở thích của tôi thì cũng phải nghĩ đến con sau này chứ!

“Em hỏi bác sĩ rồi, không sao đâu. Em cũng là người biết suy nghĩ chứ, anh cứ yên tâm”, Hiền nói vậy rồi mặc kệ tôi, quay người vào một góc ngủ ngon lành, để lại tôi với cục tức to đùng không thể ngủ nổi phải thức trắng cả đêm.

Cho dù ngực vợ tôi trước đó không được đẹp lắm nhưng tôi vẫn thích tự nhiên, lấy nhau rồi tôi có bao giờ chê bai cô ấy. Mà nghĩ đến vợ tôi làm đẹp cũng để mặc đồ cho long lanh ra ngoài giao tiếp chứ cũng không phải vì chiều chồng càng khiến tôi tức hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên tôi có giận cũng chẳng làm được gì, Hiền rất bướng bỉnh, không chịu nghe chồng. Cô ấy đã đi làm rồi cũng thể bắt Hiền đi phẫu thuật lấy túi độn ra. Tôi chỉ muốn biết là phụ nữ làm ngực thì sau này mang thai, cho con bú ra sao, có ảnh hưởng gì không?

Chung quy những vấn đề khác cũng không thể quan trọng bằng quyền lợi của con tôi sau này được. Người ta sinh xong 2 con, ngực chảy xệ mới đi làm lại, đằng này Hiền chưa bầu bí, mang thai đã nâng ngực, thật sự không hiểu nổi!

Sau nâng ngực bao lâu thì có thể mang thai?

Nâng ngực không ảnh hưởng đến khả năng mang thai và chức năng của tuyến sữa.

Tuyến sữa không nằm rải rác trong toàn bộ bầu vú của người phụ nữ mà nằm tập trung thành một bánh và được gọi là bánh sữa. Chúng có rất nhiều ống tuyến nhỏ, tập trung vào một vài ống tuyến lớn, sau đó đổ vào đầu vú.

Do vậy, khi đặt túi độn ngực, các bác sĩ có thể tiến hành đưa vào bằng nhiều đường và đặt túi ở nhiều vị trí khác nhau. Các vị trí đặt túi độn thường ở dưới tuyến sữa, không gây nguy hiểm.

Việc tiết sữa hoàn toàn độc lập vì túi độn nằm ở dưới và chất lượng sữa của mẹ không bị thay đổi, các cặp vợ chồng không nên quá lo lắng về vấn đề này.

Tuy nhiên, nếu mang bầu ngay sau khi nâng ngực thì nguy cơ bị bao xơ sẽ cao hơn bình thường. Bởi khi mang thai tuyến sữa hoạt động dễ gây nhiễm trùng. Sau khi nâng ngực, phụ nữ nên trì hoãn việc sinh con ít nhất 1 năm. Nhiều người muốn nâng ngực để đẹp hơn sau đó kết hôn, hãy cân nhắc thời điểm mang bầu hoặc thời điểm nâng ngực sao cho an toàn và hạn chế nguy cơ bao xơ.