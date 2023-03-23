2 năm kể từ ngày ly hôn, tôi tặc lưỡi lên giường 'ân ái' cùng chồng cũ, trước lúc rời đi anh đưa ra một điều kiện khiến tôi thao thức suy nghĩ cả đêm

Tâm sự 23/03/2023 10:24

Đêm hôm đó, sau hai năm xa cách, chúng tôi lên giường cùng nhau. Hôm sau, trước khi rời đi, chồng cũ nói sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ về câu hỏi của anh tối qua.

Tôi ly hôn chồng được hai năm. Dù khi đối mặt nhau giữa tòa, chúng tôi vẫn còn tình cảm. Nhưng tôi không còn cách nào sống chung với mẹ chồng. Chồng tôi đứng giữa, anh khó xử và mệt mỏi vô cùng. Tôi cũng chán chường, không còn đủ sức để tiếp tục cuộc hôn nhân cùng anh.

Ngày ra tòa, chồng tôi có nói một câu khiến tôi miệng thì phải cười nhưng mắt thì rưng rưng nước. Anh nói sau ly hôn, tôi nhất định phải tìm hạnh phúc mới cho mình, nhất định phải hạnh phúc hơn khi sống với anh.

Sau ly hôn, tôi dọn ra riêng, bắt đầu cuộc sống khá chênh vênh. Tôi ở một căn nhà nhỏ, điều kiện không được tốt lắm, đặc biệt là đường điện trong nhà thường trục trặc. Nhiều lần tôi nhờ thợ sửa nhưng vẫn không khá lên được, tôi thấy rất khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận.

2 năm kể từ ngày ly hôn, tôi tặc lưỡi lên giường 'ân ái' cùng chồng cũ, trước lúc rời đi anh đưa ra một điều kiện khiến tôi thao thức suy nghĩ cả đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước mỗi khi đèn hư, tôi phải gọi thợ đến xem giúp tôi. Nhưng hôm đó tôi không gọi được thợ, họ bận việc chưa đến được. Tôi sợ con gái thiếu đèn thì học hành khó khăn nên nhờ chồng cũ đến giúp. 

Mấy năm ly hôn chồng cũ thường xuyên sang nhà tôi. Lần này cũng vậy, con gái tôi vừa nhìn thấy bố thì mặt đã vui mừng. Con bé nói nhiều hơn hẳn, kể chuyện đi học cho bố nghe, còn đòi bố chở đi mua đồ, đi chơi khắp nơi. Cũng cả tháng rồi chồng cũ chưa qua nhà tôi nên giờ thấy con thì vui lắm, hai bố con cứ quấn quýt lấy nhau. Đến khi anh dỗ con ngủ rồi mới sửa đèn cho nhà tôi.

2 năm kể từ ngày ly hôn, tôi tặc lưỡi lên giường 'ân ái' cùng chồng cũ, trước lúc rời đi anh đưa ra một điều kiện khiến tôi thao thức suy nghĩ cả đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc chồng cũ sửa xong thì cũng đã khuya nhưng anh vẫn nấn ná chưa muốn về. Thấy trễ rồi nên tôi nhắc khéo anh về nhà. Bất ngờ chồng cũ ôm chầm lấy tôi rồi hỏi liệu chúng tôi có còn cơ hội không? Anh nói muốn sống cùng tôi và con. Anh còn nói không để tôi phải làm dâu nữa, anh chấp nhận ở riêng. Tôi lặng người không nói nên lời.

Đêm hôm đó, sau hai năm xa cách, chúng tôi lên giường cùng nhau. Hôm sau, trước khi rời đi, chồng cũ nói sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ về câu hỏi của anh tối qua. Tôi khó nghĩ quá. Tôi đương nhiên còn tình cảm với chồng, cũng muốn cho con gia đình đủ cha đủ mẹ. Nhưng mẹ chồng tôi rất ghê gớm, nếu biết tôi và chồng biết chúng tôi quay lại thì liệu bà có dễ dàng chấp nhận hay không? Ngày đó vì chồng cũ không thể bảo vệ tôi nên chúng tôi mới ly hôn. Liệu rằng nếu giờ tôi quay lại thì có còn ngã đau nữa không?

Vội ghé qua chỗ vợ để làm bất ngờ cho cô ấy, đọc đoạn tin nhắn cô ta gửi lại khiến tôi run rẩy đánh rơi cả điện thoại

Vội ghé qua chỗ vợ để làm bất ngờ cho cô ấy, đọc đoạn tin nhắn cô ta gửi lại khiến tôi run rẩy đánh rơi cả điện thoại

Đứng dưới cửa công ty, lúc ấy tôi mới gọi điện hỏi vợ sắp tàn làm chưa thì xuống. Cô ấy nghe được mà giật mình, lắp bắp bảo chờ một lát. Vừa cúp điện thoại xong, tôi lại nhận được tin nhắn của vợ gửi đến gần như ngay lập tức.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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