1h sáng lẻn sang phòng vợ ngủ, hí hửng nhìn qua khe cửa xem vợ thế nào thì kinh hãi khi thấy chân em lại…đầy lông đen xì

Thuận càng lì lợm bao nhiêu thì Ly càng tỏ vẻ thờ ơ với chồng. Gần 2 tháng đến nơi rồi mà vợ chồng vẫn căng thẳng thế này không ổn. Thuận nghĩ cũng đến lúc mình xuống nước xin lỗi vợ để vợ chồng vui vẻ bên nhau như xưa.

Sau lần vợ chồng Thuận cãi nhau vì chuyện nhà cửa là Ly cấm chồng ngủ chung nữa. Cô chia giường và đẩy anh sang ngủ với con, họ sẽ chiến tranh lạnh đến khi nào Thuận chịu nhận lỗi mới thôi. Tính Thuận cũng lì lợm nên cả tháng trời nay, anh dọn đồ sang ngủ với con chứ nhất định không chịu xin lỗi. Hễ cứ về nhà, ngồi ăn cơm thôi chứ vợ chồng chả nói với nhau nửa lời.

Cũng may vợ không khóa trái cửa phòng, Thuận hí hửng nhòm qua khe cửa xem vợ đang ngủ thế nào. Vợ anh có thói quen sợ ma nên tối nao đi ngủ cũng để đèn ngủ nên Thuận nhìn từ ngoài vào rất rõ.

Đêm hôm ấy, đợi vợ ngủ thật say tầm 1h sáng Thuận bí mật lẻn sang phòng vợ. Một phần anh muốn vợ thấy sự thành tâm hối lỗi của mình, một phần anh không muốn vợ bỏ đói nữa. Gần 2 tháng là thử thách quá lớn với Thuận rồi.

Nhìn vào bên trong thấy vợ đắp chăn kín mít lại trở mình liên tục, Thuận nghĩ vợ mình vẫn tỉnh giấc hay khó ngủ quá. Bỗng nhiên Thuận giật mình khi thấy một chân của vợ để ra ngoài chăn, chân lại…đầy lông đen xì. Thuận cố dụi mắt lại một lần nữa nhìn cho kỹ, anh hốt hoảng thấy đôi chân đấy sao chẳng giống chân vợ tý gì cả. Vợ anh là người chú trọng hình thức, nhất định vợ không để cái lông nào mọc chứ đừng nói là chân đầy lông đen xì như thế kia.

Đánh chán tay Thuận buông người đàn ông đó ra và nhìn vợ với con mắt đầy giận giữ - Ảnh minh họa: Internet

Thấy nghi nghi điều gì đó, Thuận khẽ đẩy cửa đi vào sờ lên đôi chân đầy lông lá kia. Lật tấm chăn ra Thuận hoảng hốt ngã ra sàn nhà khi thấy trên giường đâu chỉ có mỗi vợ. Người đàn ông lạ nào đang nằm trên giường ôm vợ anh ngủ như đúng rồi.

Thấy chồng hét lên, Ly cùng người đàn ông kia bật dậy vội mặc quần áo. Tên kia định chạy thì Thuận đã nhanh trí giữ anh ta lại và đ.ánh cho một trận thừa sống thiếu c.hết. Ly vội vàng quỳ gối xin chồng tha cho anh ta, cứ để Thuận đ.ánh tiếp cô e rằng anh ta lại nhập viện cấp cứu ngay.

Đánh chán tay Thuận buông người đàn ông đó ra và nhìn vợ với con mắt đầy giận giữ. Ly tiến đến bên chồng xin anh đừng làm ầm chuyện này lên nữa, Thuận không kìm chế được mình tát cho vợ một cái thật đau.

Đuổi người đàn ông kia đi và không quên đe dọa hắn ta thế này thế kia. Thuận quay về bắt đầu cuộc tra khảo và đay nghiến vợ mình không thương tiếc. Đang quát tháo vợ ầm ầm, bỗng dưng con gái 7 tuổi của vợ chồng Thuận bước ra khóc thét lên. Thuận vội vàng dỗ con và đưa nó vào trong phòng, mặc kệ Ly ngồi khóc lóc ở đó. Ôm con vào lòng mà nó nói một câu khiến Thuận cứ suy nghĩ mãi “Bố ơi! Bố đừng đuổi mẹ đi nhé. Các bạn ở lớp con ai cũng có bố mẹ cả. Con không muốn mất mẹ đâu”.

Dỗ con ngủ xong Thuận ra ngoài nhìn vợ mà lòng vẫn chưa thôi giận dữ. Anh cố hạ giọng nói vợ những câu khiến Ly vội ôm chầm lấy chồng cảm tạ.

- Vì con, tôi sẽ tha thứ cho cô lần này. Nếu có lần sau, thì đừng nghĩ chuyện mở mồm cầu xin tôi. Từ giờ cô sống không biết điều cứ liệu thần hồn đấy. Đừng để thằng này điên lên, cô sống không bằng c.hết đâu.

- Vâng…em cảm ơn chồng. Sẽ không có lần thứ 2 đâu anh ạ.

Sáng hôm sau, Thuận không thèm nhìn vợ mà đi làm luôn. Ly tỏ ra hối lỗi và cố gắng chăm lo, yêu thương chồng con thật tốt để sửa sai nhưng một lần mất niềm tin Thuận không còn tin vợ nữa. Anh thận trọng mua camera về bí mật lắp trong nhà.

Cứ đi làm về nhà Thuận im lặng, không nói nửa lời với vợ. Thi thoảng xem phim anh lại nói bóng gió về chuyện vợ dẫn trai về nhà ngủ. Thuận làm như thế để trừng phạt vợ, anh muốn vợ phải hiểu nỗi đau khi bị người yêu thương cắm sừng. Vợ phải hiểu cái giá của việc ngoại tình là như thế nào.