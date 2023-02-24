1 năm yêu nhau quyết ‘ngủ chay’, đang ‘cao trào’ trong đêm tân hôn, chồng đột ngột nói một câu khiến vợ trẻ há hốc, cười ngặt nghẽo

Dở khóc dở cười ở chỗ là, gặp phải sự tình như thế này ngay trong đêm tân hôn, cả hai lại tiếp tục 'nhắm mắt'... ngủ chay.

Vợ chồng có số tuổi chênh lệch lớn luôn phát sinh ra những tình huống "dở khóc, dở cười" trong đời sống hôn nhân. Nhưng chính những điều đó lại khiến cho cả hai có những kỷ niệm cực kỳ khó quên. Mới đây, cặp vợ chồng lệch tuổi bỗng gây sốt trở lại khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Người chồng là kỹ sư điện. Cô vợ xinh xắn là nhân viên văn phòng. Cả hai hiện tại đang sống tại TP.HCM và làm chung công ty. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi anh Hải có ngoại hình thậm chí còn... già hơn so với tuổi 32 của mình.

Suốt 6 tháng trời kể từ khi gặp Hà tại tiệc thôi nôi con của anh trai Hà, Nhật Hải đủ mọi cách để chinh phục trái tim Hà, chủ động chở người đẹp đi làm, mua đồ ăn trưa cho cô… Có được cảm tình của đối phương nhưng Nhật Hải lại quá nhút nhát nên 6 tháng sau lần gặp đầu tiên, Kim Hà chủ động tỏ tình, họ mới thành đôi.

Ảnh minh họa: Internet

Điều khiến cho ai cũng "cười ồ" đó là mặc dù cao tuổi, nhưng suốt 1 năm ròng yêu nhau, cho tới khi đi chụp ảnh cưới tại Vũng Tàu được bên nhau cùng phòng, Nhật Hải vẫn "giữ" cho bạn gái. Nhật Hải chia sẻ: "Trước khi đi mẹ em dặn dò “Con còn 2 tháng nữa, đừng vượt qua vòng lễ giáo”. Ba vợ cũng dặn dò vợ em: “Con đừng vượt qua vòng lễ giáo”. Tới tối, hai đứa ngủ chung khách sạn, đâu dám làm gì đâu, cứ quay mặt nhìn nhau cười. Vợ em lẩm bẩm “Đừng vượt qua vòng lễ giáo”. Em thức nguyên đêm, ráng cầm cự đến sáng để chụp hình".

Không chỉ dừng tại đây, đến đêm tân hôn, khán giả lại tiếp tục "ngã ngửa" khi Nhật Hải tâm sự anh lại bị tai nạn. Vì vậy, phải đến khi đi hưởng tuần trăng mật tại Đà Nẵng, họ mới có đêm tân hôn đúng nghĩa.

Không chỉ thế, Kim Hà kể lại, khi đang "cao trào", nghe thấy tiếng rao của bà bán chè đỗ đen ngang qua cửa, Nhật Hải bất ngờ dừng lại hỏi: "Em ăn chè đậu đen không? Cô này bán ngon lắm đó". Câu hỏi khiến vợ trẻ tụt cảm xúc và đi ngủ luôn.

Kỷ niệm khó quên của cặp đôi này trong lần đầu tiên làm "chuyện ấy" không khỏi khiến cho khán giả cười nghiêng ngả.

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