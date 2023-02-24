1 năm yêu nhau quyết ‘ngủ chay’, đang ‘cao trào’ trong đêm tân hôn, chồng đột ngột nói một câu khiến vợ trẻ há hốc, cười ngặt nghẽo

Tâm sự 24/02/2023 07:25

Dở khóc dở cười ở chỗ là, gặp phải sự tình như thế này ngay trong đêm tân hôn, cả hai lại tiếp tục 'nhắm mắt'... ngủ chay.

Vợ chồng có số tuổi chênh lệch lớn luôn phát sinh ra những tình huống "dở khóc, dở cười" trong đời sống hôn nhân. Nhưng chính những điều đó lại khiến cho cả hai có những kỷ niệm cực kỳ khó quên. Mới đây, cặp vợ chồng lệch tuổi bỗng gây sốt trở lại khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Người chồng là kỹ sư điện. Cô vợ xinh xắn là nhân viên văn phòng. Cả hai hiện tại đang sống tại TP.HCM và làm chung công ty. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi anh Hải có ngoại hình thậm chí còn... già hơn so với tuổi 32 của mình.

 Suốt 6 tháng trời kể từ khi gặp Hà tại tiệc thôi nôi con của anh trai Hà, Nhật Hải đủ mọi cách để chinh phục trái tim Hà, chủ động chở người đẹp đi làm, mua đồ ăn trưa cho cô… Có được cảm tình của đối phương nhưng Nhật Hải lại quá nhút nhát nên 6 tháng sau lần gặp đầu tiên, Kim Hà chủ động tỏ tình, họ mới thành đôi.

1 năm yêu nhau quyết ‘ngủ chay’, đang ‘cao trào’ trong đêm tân hôn, chồng đột ngột nói một câu khiến vợ trẻ há hốc, cười ngặt nghẽo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều khiến cho ai cũng "cười ồ" đó là mặc dù cao tuổi, nhưng suốt 1 năm ròng yêu nhau, cho tới khi đi chụp ảnh cưới tại Vũng Tàu được bên nhau cùng phòng, Nhật Hải vẫn "giữ" cho bạn gái. Nhật Hải chia sẻ: "Trước khi đi mẹ em dặn dò “Con còn 2 tháng nữa, đừng vượt qua vòng lễ giáo”. Ba vợ cũng dặn dò vợ em: “Con đừng vượt qua vòng lễ giáo”. Tới tối, hai đứa ngủ chung khách sạn, đâu dám làm gì đâu, cứ quay mặt nhìn nhau cười. Vợ em lẩm bẩm “Đừng vượt qua vòng lễ giáo”. Em thức nguyên đêm, ráng cầm cự đến sáng để chụp hình".

Không chỉ dừng tại đây, đến đêm tân hôn, khán giả lại tiếp tục "ngã ngửa" khi Nhật Hải tâm sự anh lại bị tai nạn. Vì vậy, phải đến khi đi hưởng tuần trăng mật tại Đà Nẵng, họ mới có đêm tân hôn đúng nghĩa.

Không chỉ thế, Kim Hà kể lại, khi đang "cao trào", nghe thấy tiếng rao của bà bán chè đỗ đen ngang qua cửa, Nhật Hải bất ngờ dừng lại hỏi: "Em ăn chè đậu đen không? Cô này bán ngon lắm đó". Câu hỏi khiến vợ trẻ tụt cảm xúc và đi ngủ luôn.

Kỷ niệm khó quên của cặp đôi này trong lần đầu tiên làm "chuyện ấy" không khỏi khiến cho khán giả cười nghiêng ngả.

Đêm tân hôn, vợ đột ngột ngất xỉu, vội vã đưa vào bệnh viện, nghe bác sĩ tuyên bố điều này, tôi hóa đá

Đêm tân hôn, vợ đột ngột ngất xỉu, vội vã đưa vào bệnh viện, nghe bác sĩ tuyên bố điều này, tôi hóa đá

Cả hai chúng tôi có những giây phút nồng nàn bên nhau, tôi càng hạnh phúc vì tình yêu của mình bao năm nay, nhưng...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 40 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 43 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 49 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 50 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 38 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường