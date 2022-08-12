Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Rằm tháng 7 âm lịch

Trong thời gian này, mọi người sẽ thực hiện lễ cúng cô hồn dành riêng cho những vong linh không có nhà cửa, không nơi nương tựa, thờ cúng. Các gia đình ở dương gian làm cỗ bàn, vàng mã cúng gia tiên, cầu siêu độ trì cho họ. Ngoài cúng gia tiên ngày ''Xá tội vong nhân'' mọi nhà còn bày lễ cúng chúng sinh ngoài sân, trước thềm nhà để cúng cô hồn, ma đói là những vong linh ''không nơi nương tựa''.

Rằm Tháng 7 âm lịch được xem là một trong những ngày rằm lớn của năm, hay ngày xá tội vong nhân trong phong tục Á Đông. Tương truyền, đây chính là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân.

Rằm tháng 7 còn được gọi là dịp Vu Lan. Đây là ngày lễ báo hiếu - một trong những lễ vô cùng quan trọng của Phật giáo. Vào thời điểm này con cái có thể báo đáp công sinh thành của cha mẹ. Đồng thời, tận dụng cơ hội để tìm về với cội nguồn yêu thương.

Nguồn gốc của ngày Rằm tháng 7 âm lịch - lễ Vu Lan

Ngày lễ quan trọng này xuất phát từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu cứu được mẹ ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Sau khi tu luyện phép thần thông, Bồ tát Mục Kiều Liên đã dùng mắt phép nhìn khắp cõi đất trời để tìm người mẹ đã mất. Cuối cùng, ông đã tìm thấy người mẹ của mình. Vì những nghiệp ác gây ra trên dương thế, bà đã bị đọa làm ngạ quỷ dưới địa ngục, bị đói khát hành hạ khổ sở vô cùng.

Mục Kiều Liên đã nhanh chóng mang bát cơm đến cho mẹ. Nhưng vì đói ăn lâu ngày, bà đã dùng một tay che đi bát cơm ấy để các cô hồn không đến tranh cướp. Nhưng khi đưa lên miệng, cơm đã hóa thành lửa đỏ.

Sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu cứu được mẹ ra khỏi kiếp ngạ quỷ - Ảnh: Internet

Theo Kinh Vu Lan Bồn, Mục Kiều Liên đã tới tìm Phật để mong cầu cách cứu mẹ. Theo lời Phật dạy, dù ông thần thông quảng đại đến thế nào cũng không đủ sức cứu mẹ. Chỉ có cách nhờ sự hợp lực của chư tăng khắp mười phương mà thôi. Rằm tháng 7 chính là thời điểm thích hợp để cung thỉnh chư tăng. Hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó.

Làm y lời Phật dạy, Mục Kiều Liên đã giải thoát mẹ của mình. Và chúng sanh cũng vậy, ai muốn báo hiếu cho cha mẹ hãy làm như vậy vào ngày rằm tháng 7 hàng năm. Từ đó, lễ Vu Lan ra đời.

Ý nghĩa của ngày Rằm tháng 7 âm lịch - lễ Vu Lan

Như đã nói, lễ Vu Lan báo hiếu là ngày để những người con hiếu thảo hồi tưởng lại công ơn sinh thành dưỡng dục của đấng sinh thành. Từ đó có những hành động sống tích cực và thiết thực, điều chỉnh hành vi của bản thân đối với mẹ, cha sao cho xứng đáng với tình thương, công ơn của đấng sinh thành.

Vào ngày lễ Vu Lan, những ai còn đủ cha mẹ sẽ cài lên áo hoa hồng đỏ, nhắc nhớ phải biết trân quý sự hiện diện và đồng hành của đấng sinh thành. Những ai không còn cha mẹ thì cài lên ngực hoa hồng trắng buồn thương, như nhắc nhớ về những thời khắc thiếu vắng bóng hình mẹ, cha. Màu trắng tuy tang thương nhưng thanh khiết sẽ là lời động viên cho người người con hiếu thảo sống và trở thành những con người tốt, đáp ứng đủ chân - thiện - mỹ dù bậc sinh thành đã không còn ở bên.

Hoa cài áo dịp Lễ Vu Lan - Ảnh: Internet

Nghi thức Lễ Vu Lan không nên tiếp cận theo góc độ thuần túy tín ngưỡng tôn giáo mà mang ý nghĩa thắp lên ngọn đuốc trí tuệ của tình thương yêu. Đó là ý nghĩa đích thực của dịp Vu Lan, nét đẹp nhân văn trong ứng xử của những người con đại hiếu bởi sự hiếu thảo không thuộc về bất kỳ tôn giáo nào.

Rằm tháng 7 năm 2022 là ngày nào trong dương dịch?

Năm nay, ngày rằm tháng 7 sẽ rơi vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Như vậy, cúng rằm tháng 7 năm 2022 sẽ được diễn ra từ ngày mùng 2 đến 14 tháng 7 âm lịch, tức từ thứ hai, ngày 30 tháng 7 năm 2022 đến thứ bảy, ngày 11 tháng 8 năm 2022 dương lịch.

Trên đây là bài viết giới thiệu về Rằm tháng 7 là ngày gì? nguồn gốc, ý nghĩa ngày Rằm tháng 7. Hy vọng độc giả sẽ có cái nhìn tích cực hơn về ngày này cũng nhưng cầu mong thật nhiều may mắn, bình an sẽ đến với tất cả mọi người.