Xướng tên 3 con giáp dễ làm nên đại sự, mạnh chí làm giàu, xuất thân không thể quyết định vận mệnh, một khi đã xưng "bá" chỉ có hốt sạch tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 17:10

Những con giáp sau đây có ý chí vô cùng mạnh mẽ, giỏi tính toán lại biết suy nghĩ thấu đáo vô cùng. Họ tự thân vươn lên cuộc sống giàu sang, khá giả mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ thế lực chống lưng nào cả.

Tuổi Mão

Xướng tên 3 con giáp dễ làm nên đại sự, mạnh chí làm giàu, xuất thân không thể quyết định vận mệnh, một khi đã xưng 'bá' chỉ có hốt sạch tiền thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão vừa sinh ra đã mang mệnh phú quý, giàu sang. Con giáp này dễ dàng vươn lên cuộc sống giàu có, dư giả. Khi còn nhỏ, phụ nữ tuổi Mão rất thông minh. Cho nên, thành tích học tập của bản mệnh vô cùng xuất sắc, đến khi trưởng thành dễ kiếm được một công việc tốt.

Vẻ ngoài con giáp luôn toát ra vẻ lạnh lùng, khó tiếp cận. Tuy nhiên, tiếp xúc rồi mới thấy họ thật sâu sắc, gần gũi khiến cho người khác phải xiêu lòng. Chính vì điều đó nên khi tiếp xúc với con giáp này, những người đàn ông có tính tò mò và đủ điều kiện kinh tế sẽ bị họ cuốn hút một cách mãnh liệt, không thế nào thoát khỏi.

Đó cũng là lý do giải thích vì sao những người phụ nữ cầm tinh con mèo thường có nhiều khả năng lấy được chồng đại gia và có số hưởng phúc 3 đời từ con cháu.

Tuổi Tỵ

Xướng tên 3 con giáp dễ làm nên đại sự, mạnh chí làm giàu, xuất thân không thể quyết định vận mệnh, một khi đã xưng 'bá' chỉ có hốt sạch tiền thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với người tuổi Tỵ, vận khí của bản mệnh có nhiều sự tăng tiến, hứa hẹn có nhiều tin vui tìm tới cửa.

Công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Dù làm nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Do công việc thuận lợi nên tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ.

Vận khí vượng nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc. Với người độc thân, thời cơ cũng đã chín muồi để bắt đầu một mối quan hệ.

Về mặt sức khỏe, tháng này tinh thần tuổi Tỵ phơi phới, thể chất ổn định, hầu như không phải lo lắng điều gì cả. Dù vậy, bạn vẫn nên hết sức chú ý cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc để luôn bảo đảm thể trạng tốt nhất.

Tuổi Sửu

Xướng tên 3 con giáp dễ làm nên đại sự, mạnh chí làm giàu, xuất thân không thể quyết định vận mệnh, một khi đã xưng 'bá' chỉ có hốt sạch tiền thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thực sự là những người có tài năng hiếm có. Dù có thể khởi điểm không bằng ai nhưng với thực lực, chỉ sau 1 thời gian làm việc chăm chỉ, họ đã có thể nhanh chóng vượt mặt đối thủ.

Năng lực của con giáp tuổi Sửu không chỉ thể hiện ở nơi làm việc mà còn ở nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống.

Có được kinh nghiệm tích lũy được cũng như sức quyến rũ cá tính của mình, họ có thể dễ "cảm nhiễm" cho người khác để cùng nhau nỗ lực và tiến bộ. Họ dùng sự tự tin và năng lực của mình để chinh phục người khác,

Vì vậy, đối với người tuổi Sửu, cơ hội tiến bộ trong sự nghiệp là rất lớn. Sau một thời gian ghi điểm, nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp, lãnh đạo, con giáp tuổi Sửu sẽ có một chỗ đứng đặc biệt ở nơi làm việc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Từ 20/9 tới 25/9 là thời gian cực vượng của 3 con giáp sau đây cả về tiền tài lẫn gia đạo. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thu tiền "khủng" từ công việc, làm ăn, kinh doanh.

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