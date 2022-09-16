Xui xẻo gọi tên kéo theo vận đen đeo bám, 3 con giáp gặp nhiều rắc rối trong trong ba ngày liên tiếp 17-19/9

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 08:25

3 con giáp này sẽ cần phải thận trọng trong những ngày sắp tới nếu không muốn dính phải rắc rối.

Tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ bị sao hung tinh chiếu mệnh, liên quan tới thị phi, có người âm mưu phá hoại. Vì vậy dù tháng này có nhiều cơ hội đến, con giáp cũng chỉ nên quan sát, tránh hành động. Đồng thời tuổi Ngọ cũng cần phải cẩn thận trước khi đầu tư tài chính và xin lời khuyên của người có kinh nghiệm.

Xui xẻo gọi tên kéo theo vận đen đeo bám, 3 con giáp gặp nhiều rắc rối trong trong ba ngày liên tiếp 17-19/9 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phía sau những miếng mồi ngon rất có thể là cạm bẫy. Càng tưởng thắng lợi lớn, tuổi Ngọ càng dễ rơi xuống hố sâu. Con giáp cũng tránh nói nhiều, nói dai thành nói dại. Kẻ xấu từ đó có thể lợi dụng để hại chính bạn.

Tuổi Mùi
Thời điểm đầu tuần, người tuổi Mùi thường bị đồng nghiệp châm chọc, gây bất lợi, khiến công việc tiến triển khó khăn. Bạn cần phải nhắc nhở mình đừng bỏ cuộc giữa chừng thì sau đó, bạn mới dần tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Chuyện tiền bạc của con giáp xui xẻo tuần này cũng chưa có nhiều biến động tích cực, vì thế, tốt nhất là bạn không nên vội vàng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác.

Xui xẻo gọi tên kéo theo vận đen đeo bám, 3 con giáp gặp nhiều rắc rối trong trong ba ngày liên tiếp 17-19/9 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với đó, do chịu ảnh hưởng của Tiểu Hao nên bản mệnh sẽ phải dành nhiều khoản cho chi tiêu lặt vặt. Đừng cho rằng khoản tiền ấy không thấm vào đâu, bởi nhiều lần như thế cộng dồn vào với nhau, bạn sẽ nhận ra mình đã mất một khoản kha khá đấy.

Tuổi Dậu
Trong thời gian này hung vận sẽ tác động chủ yếu lên đường tài lộc của người tuổi Dậu. Những kế hoạch kiếm tiền của con giáp này không trục trặc thì cũng thất bại nửa chừng. Dù bạn đã tính toán rất cẩn thận nhưng mọi chuyện vẫn chẳng được như ý muốn, khiến bạn muộn phiền vô cùng.

Xui xẻo gọi tên kéo theo vận đen đeo bám, 3 con giáp gặp nhiều rắc rối trong trong ba ngày liên tiếp 17-19/9 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Họa thị phi cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân đặt điều nói xấu, gây tổn hại đến thành danh cũng như uy tín của bạn, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường thăng tiến phía trước. Để hạn chế rắc rối có thể gặp phải, bạn cần thận trọng và chu đáo, kiểm tra kỹ càng trước khi bàn giao bất cứ việc gì.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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Cuối cùng 3 con giáp sau cũng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc tăng tiến.

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