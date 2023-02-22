Xui xẻo bủa vây, họa tiểu nhân tạo thị phi, gây sóng gió khiến 3 con giáp bất ngờ đụng độ hàng loạt rắc rối vào 8h sáng Thứ 5 ngày 23/2, nên làm gì cũng cần cẩn trọng

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 14:36

Vận đen, họa phá tài rình rập, chỉ một phút chủ quan, bốc đồng đưa ra quyết định vội vàng, những con giáp xui xẻo vào thời điểm này có thể phải trả giá bằng bằng rất nhiều thứ.

 

Tuổi Sửu

Do có hung tinh chiếu mệnh nên Sửu gặp không ít xui xẻo vào thời điểm này. Con giáp này có nguy cơ hao hụt tài chính khá cao.

Trong chuyện làm ăn, sự chủ quan có thể khiến Sửu tính toán sai sót dẫn tới những rủi ro phải trả giá bằng tiền bạc của bản thân. Có một số hạng mục đầu tư chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Xui xẻo bủa vây, họa tiểu nhân tạo thị phi, gây sóng gió khiến 3 con giáp bất ngờ đụng độ hàng loạt rắc rối vào 8h sáng Thứ 5 ngày 23/2, nên làm gì cũng cần cẩn trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc Sửu gặp nhiều khó khăn, không thể phát huy điểm mạnh của mình. Thậm chí còn bị tiểu nhân gây khó dễ. Một số người do không hoàn thành tiến độ công việc nên bị cấp trên khiển trách, thất vọng. Tốt nhất là Sửu nên kiên trì hơn thì mới sớm vượt qua thách thức.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ thời điểm này, họa tiểu nhân tạo thị phi, gây sóng gió cho tuổi Tỵ. Con giáp này cần lưu ý lời nói, cử chỉ của mình trong công việc. Có thể bản mệnh đạt được những thành tích đáng tự hào nhưng nên nhớ luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị chính là cách bảo vệ mình tốt nhất.

Xui xẻo bủa vây, họa tiểu nhân tạo thị phi, gây sóng gió khiến 3 con giáp bất ngờ đụng độ hàng loạt rắc rối vào 8h sáng Thứ 5 ngày 23/2, nên làm gì cũng cần cẩn trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của tuổi Tỵ cũng bị ảnh hưởng tiêu cực trong thời điểm này. Cụ thể, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Vì vậy, dù có đang bận công to việc lớn đến thế nào mà thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì tuổi Tỵ cũng nên gác lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nên thận trọng nhiều hơn nếu không sẽ phải trải qua thời gian buồn thảm vì đủ chuyện rắc rối bủa vây.

Đây là thời điểm hung vận cực lớn đối với bản mệnh. Bạn rất dễ gặp bất lợi trong việc triển khai các kế hoạch của bản thân. Lại thêm họa tiểu nhân tiềm tàng, chỉ cần bạn có hành động là đối phương sẽ tìm đủ mọi cách để quấy phá, chọc ngoáy không để bạn được an tâm làm việc của mình.

Xui xẻo bủa vây, họa tiểu nhân tạo thị phi, gây sóng gió khiến 3 con giáp bất ngờ đụng độ hàng loạt rắc rối vào 8h sáng Thứ 5 ngày 23/2, nên làm gì cũng cần cẩn trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề đầu tư tài chính cũng không được chủ quan ở thời điểm này. Điềm báo tử vi cho thấy có thể do đặt lòng tin sai chỗ người tuổi Ngọ có nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc, đâm sau lưng. Vì vậy bản mệnh nên đề cao cảnh giác nhiều hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

3 con giáp xui xẻo nhất từ sau 0h khuya Thứ 5 ngày 23/2 Vận trình ảm đạm, làm gì cũng khó thành công

3 con giáp xui xẻo nhất từ sau 0h khuya Thứ 5 ngày 23/2 Vận trình ảm đạm, làm gì cũng khó thành công

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp xui xẻo sau khi bước qua khung giờ này, hãy cùng xem bài viết dưới đây.

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