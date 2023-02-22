3 con giáp xui xẻo nhất từ sau 0h khuya Thứ 5 ngày 23/2 Vận trình ảm đạm, làm gì cũng khó thành công

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 14:33

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp xui xẻo sau khi bước qua khung giờ này, hãy cùng xem bài viết dưới đây.

 

Tuổi Tý

Thời điểm này là thời gian đầy thách thức đối với người tuổi Tý, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần, do có Thương Quan và Kiếp Tài chiếu mệnh.

Tiểu Hao khuyên bản mệnh cần phải mua sắm có chừng mực, hạn chế chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình, nếu không thì kiếm được nhiều tiền mấy cũng cháy túi.

3 con giáp xui xẻo nhất từ sau 0h khuya Thứ 5 ngày 23/2 Vận trình ảm đạm, làm gì cũng khó thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này cũng khá ảm đạm bởi các cặp đôi dành phần lớn thời gian trong tuần để mâu thuẫn, cãi cọ. Hai người thường xuyên không hài lòng về cách nói năng, hành xử của nhau nên chỉ 1 tác động nhỏ cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn.

Tuổi Thìn

Là một trong những con giáp xui xẻo trong thời điểm này, Thìn dường như đang đánh mất sự tỉnh táo thường ngày, rắc rối cũng nảy sinh vì nguyên do đó.

Không được vận khí ủng hộ, Thìn sẽ thấy mọi việc trở nên khó khăn hơn với mình. Ngoài ra còn tiềm ẩn họa tiểu nhân hãm hại, gây không ít cản trở cho bước tiến trước mắt của bạn. Mọi việc đã không được suôn sẻ nay lại bị kẻ xấu quấy phá nên càng khó khăn nhiều hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng.

3 con giáp xui xẻo nhất từ sau 0h khuya Thứ 5 ngày 23/2 Vận trình ảm đạm, làm gì cũng khó thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên nhìn nhận sự việc một cách lý trí hơn, tránh để cảm xúc lấn át. Tin tưởng người khác quá mức sẽ khiến bạn vướng vào sai sót không đáng có.

Tuổi Sửu

Trong thời điểm này, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối. Bản mệnh nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường, phá hoại những công việc mà họ đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay.

3 con giáp xui xẻo nhất từ sau 0h khuya Thứ 5 ngày 23/2 Vận trình ảm đạm, làm gì cũng khó thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng không nhận được nhiều tài lộc, hoặc có khi được rất nhiều nhưng cũng mất không ít khi họ phải chịu áp lực về kinh tế. Do vậy, nếu bản mệnh có kế hoạch làm ăn lớn hay dự án quan trọng thì cần cân nhắc cẩn thận và kỹ càng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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