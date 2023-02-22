Top 3 con giáp xui xẻo nhất sau ngày 23/2 rắc rối liên miên, làm gì cũng không thành

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 14:29

Cùng xem những con giáp nào sẽ bị xui xẻo đeo bám, làm việc gì cũng thất bại nhiều hơn, tình cảm trục trặc sau ngày 23/2.

 

Tuổi Tỵ

Đây là thời điểm khá vất vả đối với người tuổi Tỵ. Bạn phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, ví dụ như đồng nghiệp cạnh tranh, cấp trên gây khó dễ. Bạn phải tự nhắc nhở mình bình tâm đối diện với mọi việc, không nên để mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Chuyện tài lộc vẫn chưa có khởi sắc nào đáng kể, dù rằng bạn đang dần quen được với những đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Có lẽ bạn phải tiếp tục cố gắng và chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì đồng tiền mới chảy vào túi.

Top 3 con giáp xui xẻo nhất sau ngày 23/2 rắc rối liên miên, làm gì cũng không thành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này cũng phủ một màu ảm đạm. Phần lớn thời gian, vợ chồng bạn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với nhau. Dường như chẳng ai chịu chủ động nói chuyện hoặc tìm cách giải quyết khúc mắc.

Nếu còn tiếp tục thế này, quan hệ giữa hai bên có thể đi tới bờ vực đổ vỡ. Bạn cần cảnh tỉnh bản thân để nhanh chóng có biện pháp giải quyết vấn đề.

Tuổi Tý

Thời điểm này, người tuổi Tý làm gì cũng phải hết sức thận trọng, tính toán nhiều lần cẩn thận kẻo va vấp phải những sai sót không đáng trong thời điểm hung vận khá lớn.

Công việc có những trục trặc nhất định, ảnh hưởng tới khả năng phát huy của bản mệnh. Dù bạn đã rất nỗ lực nhưng vẫn phải mất khá nhiều thời gian mới khắc phục được vấn đề.

Top 3 con giáp xui xẻo nhất sau ngày 23/2 rắc rối liên miên, làm gì cũng không thành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng bởi nhiều việc xảy ra không như ý, tâm tính của Tý cũng dễ trở nên bất ổn. Một vài mối quan hệ trong công việc cũng dễ xấu đi vì nguyên nhân này. Lời khuyên cho bạn là nên chú ý lời lẽ và thái độ trước khi phát ngôn để không gây ra xích mích.

Tuổi Ngọ

Thời điểm này, người tuổi Ngọ sẽ rất dễ bị thất thoát tiền bạc khi điềm báo phá tài đang đến gần. Có thể bản mệnh sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp về tài chính khi tiền bạc trong nhà có thể đội nón ra đi bất cứ lúc nào.

Top 3 con giáp xui xẻo nhất sau ngày 23/2 rắc rối liên miên, làm gì cũng không thành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp này cũng cần đề phòng sẽ có tiểu nhân hãm hại khiến công việc của tuổi Ngọ gặp nhiều trắc trở, làm tới đâu thất bại đến đó, tiền tài không cánh mà bay.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Hung vận lấn át, xui xẻo đeo bám vào buổi trưa Thứ 5 ngày 23/2, 3 con giáp cẩn thận lời nói, kẻo vạ lây những điều không đáng có

Hung vận lấn át, xui xẻo đeo bám vào buổi trưa Thứ 5 ngày 23/2, 3 con giáp cẩn thận lời nói, kẻo vạ lây những điều không đáng có

Những con giáp xui xẻo trong thời điểm này sẽ phải cẩn trọng trong tất cả mọi việc nếu không muốn thiệt thân. Ho làm việc gì cũng khó lòng thành công, dễ vướng họa từ lời ăn tiếng nói.

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