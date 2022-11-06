Tử vi phương Đông 12 con giáp , Chính Ấn ở bên trợ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý khá nhiều. Con giáp này dành nhiều thời gian để giải quyết những vấn đề khó khăn còn đang tồn đọng. Cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc của bản mệnh.

Con giáp này vô cùng bận rộn, tuy nhiên chỉ cần lên kế hoạch cụ thể là có thể hoàn thành tất cả những công việc đó mà không gặp khó khăn hay trở ngại gì. Trong công việc, hãy tìm hiểu thông tin tường tận và làm việc bằng tất cả sự sức lực và tinh thần trách nhiệm của bản thân.

Màu sắc cát tường: Xanh dương, đen

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu

Con giáp này vô cùng bận rộn, tuy nhiên chỉ cần lên kế hoạch cụ thể là có thể hoàn thành tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp có thành tựu, được đồng nghiệp tin tưởng, lãnh đạo đề cao. Tài lộc vì thế cũng ào ào về túi tuổi Dậu. Tuổi Dậu cũng có thể nương theo cái đà lộc này để mở mang thêm các cơ hội đầu tư của bản thân.

Chính Tài nâng đỡ mang đến rất nhiều tin mừng về đường tài lộc của người tuổi Dậu. Bạn kiếm tiền dễ hơn, dòng tiền quay về nhanh hơn, tài lộc vượng phát. Nếu nhận thấy có những cơ hội tốt thì cố gắng dành thời gian tìm hiểu, đừng vội vàng bỏ qua.

Đường tình duyên của Tuổi Dậu ngày mai rất khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ phía trước. Trong tình yêu hiếm có cặp đôi nào không xảy ra bất đồng, vượt qua được điều đó sẽ giúp tình cảm càng thêm thắm thiết.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, xám

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn

Đường tình duyên của Tuổi Dậu ngày mai rất khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dần Tuất Bán Hợp cho thấy người tuổi Tuất đang có vận trình tình cảm thăng hoa rực rỡ. Đào hoa phơi phới, niềm hạnh phúc tươi vui hiện rõ trên khuôn mặt bạn. Người có đôi hạnh phúc càng thêm nồng thắm, người cô đơn có cơ hội đón nhận tình yêu, sớm tìm được một nửa cho riêng mình.

Thiên Tài cũng nâng đỡ khá nhiều vận trình tài lộc của con giáp này trong ngày mai. Những tài lẻ của bạn tưởng chừng chỉ để chơi chơi, nào ngờ tới thời điểm này nó lại trở thành nghề tay trái, giúp bạn tăng thêm thu nhập cho mình một cách dễ dàng mà vẫn được sống với đam mê.

Giờ tốt trong ngày: 7-9h

Quý nhân phù trợ: Thân, Ngọ

Thiên Tài cũng nâng đỡ khá nhiều vận trình tài lộc của con giáp này trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo