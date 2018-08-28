Xin chúc mừng 4 con giáp thu nhập cực khủng, kiếm tiền siêu đỉnh trong  tháng 9/2018

Tâm linh - Tử vi 28/08/2018 16:13

Bước chân vào tháng 9/2018 những con giáp sau sẽ một bước lên tiên, dù đang nghèo kiết xác cũng tự làm đại gia khiến ai cũng tâm phục khẩu phục.

Nhờ được quý nhân phù hộ, bề trên thương yêu những con giáp sau sẽ giàu cực giàu, sang cực sang, phát tài phát lộc trong tháng 9 tới.

Xin chúc mừng 4 con giáp thu nhập cực khủng, kiếm tiền siêu đỉnh trong  tháng 9/2018 - Ảnh 1
Không chỉ kiếm tiền siêu đỉnh, trả hết nợ nần Tý còn có cơ hội thực hiện những dự định đã ấp ủ bấy lâu nay, được sống với đam mê của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Tý

Những vướng mắc trong công việc của Tý sẽ được tháo gỡ, những vận hạn đen đủi sẽ tránh xa Tý hàng cây số, nhường chỗ cho may mắn ập vào nhà họ. Không chỉ kiếm tiền siêu đỉnh, trả hết nợ nần Tý còn có cơ hội thực hiện những dự định đã ấp ủ bấy lâu nay, được sống với đam mê của đời mình.

Giàu có, sung túc nhanh chóng khiến Tý phải đối mặt với rất nhiều sự ganh ghét, đố kỵ của người khác. Thế nên, để tránh xa thị phi, điều tiếng tốt nhất con giáp này đừng lời qua tiếng lại với ai, cũng đừng tranh đoạt của ai điều gì.

Xin chúc mừng 4 con giáp thu nhập cực khủng, kiếm tiền siêu đỉnh trong  tháng 9/2018 - Ảnh 2
Vận tài lộc tăng tiến mạnh  mẽ giúp thu nhập của Thân tăng vùn vụt, số dư trong tài khoản cứ cộng thêm liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Thân

Bước chân vào tháng 9/2018 người tuổi Thân sẽ may mắn đủ đường, làm đâu thắng đó. Dẫu đang làm công ăn lương hay tự kinh doanh thì công việc của con giáp này cũng suôn sẻ, hanh thông đến ngỡ ngàng. Vận tài lộc tăng tiến mạnh  mẽ giúp thu nhập của Thân tăng vùn vụt, số dư trong tài khoản cứ cộng thêm liên tục.

Cát lành, phúc vận đều tụ hội về vận mệnh người tuổi Thân, giúp không chỉ trong tháng 9 mà đến cuối năm 2018 Thân vẫn cứ may mắn, vẫn hái ra tiền mỗi ngày như thế khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Xin chúc mừng 4 con giáp thu nhập cực khủng, kiếm tiền siêu đỉnh trong  tháng 9/2018 - Ảnh 3
Từ tháng 9 trở đi nhờ được thần tài cưng chiều Thìn sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sung sướng hết phần người khác - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Thìn

Vận số của người tuổi Thìn những tháng đầu năm 2018 khá lận lận, vất vả. Họ phải trải qua không ít chông chênh, thua thiệt và cả những thất bại khiến túi chẳng còn đồng nào. Tuy nhiên, từ tháng 9 trở đi nhờ được thần tài cưng chiều Thìn sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sung sướng hết phần người khác.

Không chỉ đỏ vận tài lộc, vận tình duyên của Thìn cũng phơi phới hân hoan. Nếu chưa có gia đình thì đây chính là cơ hội để bạn gặp một nửa của đời mình, nếu đã kết hôn thì đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc viên mãn nhất của hai bạn.

Xin chúc mừng 4 con giáp thu nhập cực khủng, kiếm tiền siêu đỉnh trong  tháng 9/2018 - Ảnh 4
Ngoài việc được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới đầy hứa hẹn thu nhập của Ngọ cũng tăng đáng kể, giúp họ có cuộc sống thoải mái, đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Top 4: Tuổi Ngọ

Vận mệnh của Ngọ những tháng cuối năm sẽ có những bước chuyển biến vượt bậc, đặc biệt là trong tháng 9 tới. Ngoài việc được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới đầy hứa hẹn thu nhập của Ngọ cũng tăng đáng kể, giúp họ có cuộc sống thoải mái, đủ đầy.

Nếu quyết tâm kiếm tiền càng cao, ngày Ngọ tự mua nhà sắm xe đang rất gần. Nhờ vận tài lộc hanh thông, tinh thần của Ngọ cũng phấn chấn bội phần. Vậy nên, tình duyên của họ cũng phơi phới nồng nàn ngất ngây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp may mắn ngút trời, tiền chất như núi dịp cuối năm 2018

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp may mắn ngút trời, tiền chất như núi dịp cuối năm 2018

Những tháng cuối năm 2018 top con giáp này sẽ tha hồ hốt bạc, may mắn hết phần thiên hạ khiến ai cũng phát hờn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp giàu có con giáp may mắn 4 con giáp top con giáp tháng 9/2018

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng