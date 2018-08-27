Phát hờn với top con giáp đại cát đại lợi, phát tài phát lộc, giàu không ai bằng sau tuổi 35

Sau ngưỡng 35 những con giáp sau chỉ việc ngồi chơi hưởng phúc, may mắn ngập nhà, của nả tiêu mấy đời không hết.

Dẫu hiện tại có chông chênh, chao đảo hay khó khăn đến mấy thì bước chân vào tuổi 35 người tuổi Thân sẽ đổi đời ngoạn mục. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, kiếm được rất nhiều tiền mà hôn nhân của con giáp này cũng hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn đến đỏ mắt.

Thân là con giáp thông minh, khôn ngoan lại có mắt nhìn người. Họ đủ tinh ranh để biết ai thật tâm đối đãi với mình, ai là người chỉ đang lợi dụng nhằm trục lợi. Nhờ thế, cả đời Thân không bao giờ bị lôi kéo vào những thị phi, cũng không dễ gì bị người khác hãm hại, “thọc gậy bánh xe”.

Chính những cơ hội thử thách chính mình là bệ phóng giúp Tuất một bước lên tiên, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Phúc phần của người tuổi Tuất khiến họ muốn nghèo cũng không được, càng già lại càng giàu sang phú quý. Có được cuộc sống như thế ngoài được trời phật thương yêu, quý nhân phù hộ còn có cả sự nỗ lực không ngừng của Tuất.

Họ không ngại khó, càng không ngại khổ nên có thừa sự kiên định, liều lĩnh để nhận lấy những việc khó nhằn. Chính những cơ hội thử thách chính mình ấy là bệ phóng giúp Tuất một bước lên tiên, giàu nứt đố đổ vách.

Tuy không có quá nhiều tham vọng, cũng chẳng bao giờ vì lợi ích của mình mà giẫm đạp lên người khác nhưng sự bền bỉ lại giúp Sửu thành công hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự chân thành, chăm chỉ của người tuổi Sửu khiến ai cũng nể phục bội phần. Tuy không có quá nhiều tham vọng, cũng chẳng bao giờ vì lợi ích của mình mà giẫm đạp lên người khác nhưng sự bền bỉ lại giúp Sửu thành công hơn người.

Có được thành công ấy một phần là bởi ý chí tiến thân, biết tiến biết lùi, biết trước biết sau của Sửu. Sau đấy, phải kể đến các mối quan hệ tốt đẹp mà con giáp này gầy dựng được, những quý nhân luôn sẵn lòng giúp sức mỗi khi Sửu cần.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.