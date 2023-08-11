Xin chúc mừng 3 con giáp được Thiên Đức trợ mệnh, chuẩn bị hứng cơn mưa tiền trong ngày 11/8 và 12/8: Chuyển bại thành thắng, kinh doanh thu lời lớn

Người tuổi Dần bề ngoài có vẻ ít nói, chậm chạp nhưng thực chất bản mệnh là người rất khôn khéo. Người tuổi này dám thử thách bản thân và không ngại nhận những nhiệm vụ khó khăn.

Trong khi đó, một số người có thể bắt đầu một chuyến công tác xa, có thể ký được hợp đồng có giá trị. Khi có cơ hội đến với mình, người tuổi Dậu cần tập trung cao độ, nỗ lực hết mình để đạt được thành quả như mong đợi. Rất có thể, Dần sẽ đạt được những thành tựu bất ngờ mà đến chính họ cũng không thể tin.

Bản mệnh sớm nhận thức được những khuyết điểm của bản thân, từ đó rút ra bài học và cố gắng hết sức mình để hoàn thiện bản thân. Người tuổi Dần may mắn nhận được nhiều cơ hội trong công việc trong ngày 11/8 và 12/8. Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn nhờ có quý nhân ở bên chỉ lối dẫn đường trong ngày 11/8 và 12/8 đó. Bản mệnh dám nghĩ dám làm, dám chịu khổ cực để đạt được mục tiêu của mình, làm gì cũng nỗ lực hết mình không bao giờ ngưng nghỉ.

Bản mệnh nhận được sự đánh giá khá cao từ phía cấp trên, được lãnh đạo ưu ái cất nhắc và trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, không gian phát triển trong thời gian tới cũng vô cùng rộng mở, hiếm ai bằng.

2 ngày này, tuổi Dậu phúc khí dâng đầy, vận may liên tiếp tới, chuyện vui không ngừng về. Sự nghiệp của tuổi Dậu thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài vận nở hoa, thu nhập tăng vọt khiến bao người ngưỡng mộ trầm trồ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo, trong ngày 11/8 và 12/8, những người sinh tuổi Hợi sẽ có vận may tăng vọt, tiền bạc ào ào kéo đến. Nhìn chung, từ công việc cho đến đời sống cá nhân đều viên mãn, hạnh phúc. Nếu những người độc thân muốn tìm nửa kia thì đây chính là cơ hội cho bạn có thể đạt được ý nguyện trăm năm.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.