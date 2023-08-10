Tử vi hôm nay ngày 10/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay bạn thể hiện đúng cá tính của bản thân, học hỏi từ nhiều người đi trước

Tình duyên: Người tuổi Dậu tình cảm đã vững vàng, giờ là lúc bạn tận hưởng những thời gian riêng tư của bản thân.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu có bản lĩnh chinh phục nhiều thử thách bản thân đề ra.

Tài lộc: Vận may tài lộc giúp bạn có được những món hàng hiệu đắt tiền

Sức khỏe: Chăm chỉ trau chuốt bản thân, cố gắng tươm tất khi rời khỏi nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường suy nghĩ rất đơn giản, không hay tính toán, đó là bởi vì bản chất của bản mệnh rất tốt bụng. Bản mệnh không bao giờ cố ý tranh giành quá nhiều thứ với người khác, hơn nữa bản mệnh còn giữ thái độ lạc quan với cuộc sống nên càng yêu đời hơn. Với niềm tin vào tương lai, bản mệnh luôn chăm chỉ, phấn đấu, bản mệnh không háo hức với sự thành công nhanh chóng.

Mặc dù suy nghĩ đơn giản nhưng người tuổi Hợi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Người tuổi Hợi cũng đối xử với người xung quanh bằng sự chân thành của mình.

Người tuổi Hợi cũng rất kiên định với ước mơ của mình và bản mệnh có thể tạo ra những bước đột phá và thay đổi lớn. Bản mệnh cũng gặp rất nhiều may mắn, nhiều trường hợp có thể biến vận đen thành vận tốt, tiến triển thuận lợi và làm cho tương lai tươi sáng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 10/8/2023 hôm nay, tuổi Dần không thích tranh cãi với người khác, chính vì vậy mà việc gì có thể nhượng bộ được, bản mệnh thường lựa chọn nhượng bộ. Nhờ vậy, bầu không khí nơi công sở luôn vui vẻ và đoàn kết.

Về mặt tình cảm, người đã có đôi rất chung thủy với nửa kia của mình, vì vậy mà dù có được người khác tiếp cận, bản mệnh cũng sẽ chủ động giữ khoảng cách. Con giáp này đang cân nhắc tương lai của hai người một cách nghiêm túc.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Nam phía trong phòng mình ở. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.