Tử vi 12 con giáp ngày mới, thứ Năm 10/8/2023: Hợi đón nhận nhiều tin tức tích cực, Thân làm ăn phát đạt, Sửu tình son đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 10/08/2023 12:46

Hôm nay (10/8), 3 con giáp này bước vào giai đoạn 'chín muồi', vượng khí đủ đường.

Tuổi Hợi 

Tử vi hôm nay ngày 10/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay hân hoan đón nhận nhiều tin tức tích cực. 

Công việc: Người tuổi Hợi có công việc còn trở ngại bởi những yếu tố bên ngoài, nhưng không đáng kể, cố gắng phát huy thế mạnh của bản thân. 

Tình duyên: Tình duyên đã được vun đắp, bạn giỏi chia sẻ cảm xúc giúp đối phương thấu hiểu được bạn và chính họ. 

Tài lộc: Hạnh phúc vỡ òa, tin tức tài chính đã có nhiều thay đổi tích cực.

 Sức khỏe: Ăn ngon, mặc đẹp, thoải mái không áp lực. 

Tử vi 12 con giáp ngày mới, thứ Năm 10/8/2023: Hợi đón nhận nhiều tin tức tích cực, Thân làm ăn phát đạt, Sửu tình son đỏ thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân luôn sống với nhiều khát vọng và lý tưởng. Họ không chỉ dám mơ, mà còn dám làm, không ngừng cố gắng để tìm kiếm cơ hội hiện thực hóa những khát vọng đó của mình. Bản thân những người thuộc con giáp này có tinh thần tự lập khá cao, không muốn bị người khác kiểm soát nên luôn tìm cơ hội tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình.

Bản thân những người thuộc con giáp này có tinh thần tự lập khá cao, không muốn bị người khác kiểm soát.

Vì tinh thần không ngừng thử thách bản thân, người tuổi Thân sẽ sớm có ngày thoát nghèo. Những ai may mắn, gặp được quý nhân, thậm chí có thể giàu có vượt trội. Trên hành trình này, họ đã dám làm những điều mà người khác không dám, nên không khó hiểu tại sao họ luôn tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

Rất nhiều người thuộc con giáp này đều làm ăn phát đạt, công thành danh toại hoặc có cuộc sống êm ấm, thuận lợi khi bước vào giai đoạn trung niên.

Tử vi 12 con giáp ngày mới, thứ Năm 10/8/2023: Hợi đón nhận nhiều tin tức tích cực, Thân làm ăn phát đạt, Sửu tình son đỏ thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 10/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời cởi mở hơn trong khi trò chuyện với đồng nghiệp. Bản mệnh hy vọng rằng mình có thể mở rộng các mối quan hệ vì biết rằng chẳng ai có thể sống tách bạch với xã hội.

Người làm kinh tế có thể nghĩ ra một vài kế hoạch đầu tư, buôn bán khá triển vọng trong thời gian tới tới. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào thực hiện, hãy cân nhắc kỹ càng hoàn cảnh thực tế cũng như thực lực của mình.

Trên phương diện tình cảm, những người độc thân vẫn nhớ thương người trong quá khứ, vì vậy mà không sẵn lòng mở cửa trái tim với ai. Cho dù được người thân quen giới thiệu cho đối tượng triển vọng đi nữa, bản mệnh cũng tìm cách chối từ.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Tử vi 12 con giáp ngày mới, thứ Năm 10/8/2023: Hợi đón nhận nhiều tin tức tích cực, Thân làm ăn phát đạt, Sửu tình son đỏ thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp đào trúng mỏ vàng, gia đạo phất lên vù vù vào đúng 21 giờ ngày 10/8: Vươn lên GIÀU SỤ, vận trình sự nghiệp hanh thông

3 con giáp đào trúng mỏ vàng, gia đạo phất lên vù vù vào đúng 21 giờ ngày 10/8: Vươn lên GIÀU SỤ, vận trình sự nghiệp hanh thông

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vào đúng 21 giờ ngày 10/8 rủng rỉnh tiền tiêu, liên tục đón nhận nhiều tin vui.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 29 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 44 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 59 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 44 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn