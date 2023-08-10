Tử vi 12 con giáp ngày mới, thứ Năm 10/8/2023: Hợi đón nhận nhiều tin tức tích cực, Thân làm ăn phát đạt, Sửu tình son đỏ thắm

Tử vi hôm nay ngày 10/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay hân hoan đón nhận nhiều tin tức tích cực.

Tình duyên: Tình duyên đã được vun đắp, bạn giỏi chia sẻ cảm xúc giúp đối phương thấu hiểu được bạn và chính họ.

Công việc: Người tuổi Hợi có công việc còn trở ngại bởi những yếu tố bên ngoài, nhưng không đáng kể, cố gắng phát huy thế mạnh của bản thân.

Tài lộc: Hạnh phúc vỡ òa, tin tức tài chính đã có nhiều thay đổi tích cực.

Sức khỏe: Ăn ngon, mặc đẹp, thoải mái không áp lực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân luôn sống với nhiều khát vọng và lý tưởng. Họ không chỉ dám mơ, mà còn dám làm, không ngừng cố gắng để tìm kiếm cơ hội hiện thực hóa những khát vọng đó của mình. Bản thân những người thuộc con giáp này có tinh thần tự lập khá cao, không muốn bị người khác kiểm soát nên luôn tìm cơ hội tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình.

Bản thân những người thuộc con giáp này có tinh thần tự lập khá cao, không muốn bị người khác kiểm soát.

Vì tinh thần không ngừng thử thách bản thân, người tuổi Thân sẽ sớm có ngày thoát nghèo. Những ai may mắn, gặp được quý nhân, thậm chí có thể giàu có vượt trội. Trên hành trình này, họ đã dám làm những điều mà người khác không dám, nên không khó hiểu tại sao họ luôn tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

Rất nhiều người thuộc con giáp này đều làm ăn phát đạt, công thành danh toại hoặc có cuộc sống êm ấm, thuận lợi khi bước vào giai đoạn trung niên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 10/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời cởi mở hơn trong khi trò chuyện với đồng nghiệp. Bản mệnh hy vọng rằng mình có thể mở rộng các mối quan hệ vì biết rằng chẳng ai có thể sống tách bạch với xã hội.

Người làm kinh tế có thể nghĩ ra một vài kế hoạch đầu tư, buôn bán khá triển vọng trong thời gian tới tới. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào thực hiện, hãy cân nhắc kỹ càng hoàn cảnh thực tế cũng như thực lực của mình.

Trên phương diện tình cảm, những người độc thân vẫn nhớ thương người trong quá khứ, vì vậy mà không sẵn lòng mở cửa trái tim với ai. Cho dù được người thân quen giới thiệu cho đối tượng triển vọng đi nữa, bản mệnh cũng tìm cách chối từ.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.