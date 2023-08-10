Đúng 23 giờ ngày 10/8: 3 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, bội thu của cải, sự nghiệp lên hương, phúc khí hanh thông

Tâm linh - Tử vi 10/08/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vào đúng 23 giờ ngày 10/8 hưởng lộc ngập mặt, tài khoản thi nhau nhảy số.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tốt bụng, chăm chỉ và chịu khó. Họ sống tự lập, tự lo mọi việc chứ không nhờ cậy đến người khác.

Con giáp này có mạng lưới mối quan hệ tốt, được nhiều người yêu quý. Khi gặp khó khăn, họ có quý nhân phù trợ.

Người tuổi này bẩm sinh thông minh, có năng lực, có khả năng tích lũy của cải. Vận may của họ đôi khi khiến người khác phải ghen tỵ. Vào đúng 23 giờ ngày 10/8, con giáp tuổi Hợi dễ gặt hái được thành công.

Họ đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, thay đổi trong công việc. Người làm kinh doanh thì công việc dần khởi sắc, doanh thu từng bước cải thiện. Nhữngngười trước đây nợ nần cũng tất toán nợ nần, bắt đầu thu hoạch "trái ngọt".

Đúng 23 giờ ngày 10/8: 3 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, bội thu của cải, sự nghiệp lên hương, phúc khí hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vào đúng 23 giờ ngày 10/8 được Thiên Ấn giúp đỡ, sự nghiệp của Tuất có những bước tiến bất ngờ. Sự quyết tâm của bản mệnh đã giúp bạn gặt hái được mục tiêu đề ra. Nhắc nhở bạn này cần hạn chế chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc là một cách giúp bạn vượt qua khó khăn.

Vận trình tình cảm lúc này cũng êm ấm, hạnh phúc khi hai bạn thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Sức khỏe có dấu hiệu phát triển tốt, những người đang bị ốm sẽ nhanh chóng phục hồi. Tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ để bảo toàn trọn vẹn sức khỏe.

Đúng 23 giờ ngày 10/8: 3 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, bội thu của cải, sự nghiệp lên hương, phúc khí hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ vào đúng 23 giờ ngày 10/8 cực kì may mắn. Bạn luôn giữ được tâm trạng lạc quan, tích cực, sẵn sàng bắt tay vào mọi việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Đây cũng là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh tham gia vào các buổi tụ tập, gặp gỡ bạn bè. Có thể trong những buổi gặp gỡ ấy, bạn sẽ quen được với quý nhân giúp ích cho sự nghiệp hoặc người tâm đầu ý hợp với mình.

Nếu có việc cần phải đi xa trong thời điểm này, con giáp tuổi Ngọ nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. 

Đúng 23 giờ ngày 10/8: 3 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, bội thu của cải, sự nghiệp lên hương, phúc khí hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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