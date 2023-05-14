Xin chúc mừng 3 con giáp được Chính Tài phù trợ nhận cơn mưa tiền tài, công danh sự nghiệp lẫn tình duyên đều sáng chói trong ngày 15 tháng 5

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tin vui về tài lộc sẽ đến với tuổi Mùi. Con giáp này được quý nhân dìu dắt, gặp những đối tác làm ăn tiềm năng, ký được những hợp đồng lớn đem về nhiều lợi nhuận. Nhờ đó, bản mệnh sẽ được chia khoản thưởng, hoa hồng rất hậu hĩnh.

Tình cảm gặp chút rắc rối nhỏ. Tuổi Mùi và nửa kia có những hiểu lầm về nhau nhưng cả hai không ai chịu lắng nghe đối phương giải thích, chỉ muốn tin những gì mình muốn, khiến mâu thuẫn ngày càng chồng chất, khó mà giải quyết trong một sớm một chiều.

Tiền bạc đương lúc rủng rỉnh nhưng bản mệnh cũng nên tránh chi tiêu hoang phí, tích lũy nhiều hơn đề phong những trường hợp cấp bách thì vẫn có thể xoay sở được. Dù thời điểm này có mong muốn sắm đến đâu cũng phải kiềm chế những nhu cầu không chính đáng.

Tử vi tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Chính Tài phù trợ mà Dần được hưởng nguồn tài lộc dồi dào. Đặc biệt với những ai làm ăn kinh doanh kiếm được hợp đồng béo bở.



Chính Tài phù trợ mà Dần được hưởng nguồn tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tính tình ôn hòa giúp bạn tạo thiện cảm với khách hàng cũng như đối tác của mình. Hãy cứ cư xử thật lòng, nhất định sẽ nhận lại lợi ích.

Chuyện tình cảm không được suôn sẻ như ý muốn thế nên bản mệnh cần chú ý đến gia đình mình nhiều hơn.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn được Chính Tài chiếu mệnh nên phương diện tài lộc vô cùng hanh thông, vượng phát. Mặc dù thời gian bị thu ngắn lại khi bạn trở nên bận rộn hơn nhưng bù lại lợi nhuận thu về lớn, xứng đáng với công sức đã bỏ ra, càng chăm chỉ thì càng không lo thiếu thốn tiền bạc. Song cũng vì mải mê làm ăn mà con giáp này lại xao nhãng chuyện tình cảm. Cộng thêm ngũ hành Thủy Thổ tương xung khiến những hiềm khích giữa hai người ngày càng gia tăng, không ai chịu nói ra trước nên quan hệ càng lạnh nhạt, lâu dần mâu thuẫn có thể sâu đậm thêm.

Tuổi Thìn được Chính Tài chiếu mệnh nên phương diện tài lộc vô cùng hanh thông, vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân tuy có nhiều lựa chọn nhưng cũng vì thế mà rơi vào cảnh “lắm mối tối nằm không”. Bạn nên có quyết định dứt khoát, làm chủ con tim mình chứ đừng đứng núi này trông núi nọ kẻo sớm muộn cũng gặp rắc rối.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.