Trong 3 ngày tới (14/5 đến 17/5): Con giáp nghịch thiên đảo vận, phất lên đột ngột, giàu có xa hoa khiến người ta ngỡ ngàng

Chính Tài nhập cục báo hiệu những tin vui về đường tài lộc của người tuổi Sửu. Nguồn thu của bản mệnh chủ yếu đến từ công việc chính. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ thì mọi việc đều ổn định, đủ ăn đủ tiêu lại để ra được khoản tích góp dư dả, không có điều gì cần lo buồn. Không nên tham những khoản phụ thu, dễ ảnh hưởng tới sự nghiệp.

Những chú Trâu còn được Lục Hợp che chở nên đường tình duyên khởi sắc không ngừng. Tình cảm đôi lứa thêm phần ổn định sau khi cả hai quyết định thẳng thắn trò chuyện để hóa giải hết mọi khúc mắc trước đó. Càng lúc bản mệnh càng cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của đối phương, mối quan hệ càng ngày càng êm ấm.

Tử vi 3 ngày tiếp theo của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình tổng thể đang tăng lên, hãy nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người khác.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay có phần khởi sắc, người độc thân có thể tiếp xúc nhiều hơn với người khác giới.

Vận trình công việc hôm nay ở mức trung bình, đừng coi thường mọi việc nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Vận trình công việc hôm nay ở mức trung bình, đừng coi thường mọi việc nhỏ nhặt.

Tài lộc: Vận may của ngày hôm nay đang tăng lên, và bạn có thể thu được lợi nhuận lớn với số tiền vốn ít ỏi.

Sức khỏe: Sức khỏe hôm nay ở mức trung bình, nhớ uống nhiều nước.

Tử vi tuổi Tỵ

Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có một túi tiền rủng rỉnh trong 3 ngày tới, đặc biệt nếu như bạn là người làm nghề tự do. Danh tiếng giúp bạn nhận được nhiều lời mời hợp tác của đối tác, khách hàng, đem lại nhiều lợi nhuận lớn lao. Những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp nên tìm cách mở rộng thêm các mối quan hệ cho mình. Khi quen biết với nhiều người, bạn làm gì cũng dễ dàng hơn vì thường được giúp sức. Hãy nhớ cư xử với mọi người chân thành thì cũng sẽ được đón nhận tình cảm tương tự.

Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có một túi tiền rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tỵ và nửa kia có một ngày hạnh phúc. Dù bận rộn đến mấy, hai người cũng dành thời gian để trò chuyện, tâm sự cùng nhau. Cũng nhờ việc này, hai người có thể kịp thời giúp đỡ nhau và hóa giải nhiều hiểu lầm không đáng có.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.