Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong phát tài trong 5 ngày tới (1/10 - 5/10), bản mệnh chuẩn bị tinh thần tận hưởng sự giàu sang, sự nghiệp cứ thế mà thăng tiến, tiền bạc chất đống, giàu có không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 16:46

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào chuẩn bị đón nhận may mắn vào 5 ngày tới (1, 2, 3, 4, 5/10) nhé!

Tuổi Tỵ

Trong 5 ngày tới, người tuổi Tỵ sẽ nhanh chóng kiếm tiền, nâng cao lợi nhuận, kiếm được khoản lớn từ công việc làm thêm. Có thể nói, đây là thời điểm con giáp này xoay chuyển tình thế, xui xẻo lùi xa, tiền tài tới cửa.

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong phát tài trong 5 ngày tới (1/10 - 5/10), bản mệnh chuẩn bị tinh thần tận hưởng sự giàu sang, sự nghiệp cứ thế mà thăng tiến, tiền bạc chất đống, giàu có không ai bằng - Ảnh 1
Người tuổi Tỵ sẽ nhanh chóng kiếm tiền, nâng cao lợi nhuận, kiếm được khoản lớn từ công việc làm thêm - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, những người tuổi Tỵ khỏe mạnh, bình an, gặp nhiều may mắn. Chuyện hôn nhân của người tuổi Tỵ cũng vượng phát, thúc đẩy số đào hoa. 

Đối với những người đã lập gia đình, cuộc sống sau khi kết hôn cũng sẽ có nhiều màu sắc hơn. Họ cũng có thể đón nhận niềm vui có thêm thành viên bé bỏng trong gia đình. Những người tuổi Tỵ từ giờ đến cuối năm tài lộc dồi dào, vượng khí sung túc, làm gì cũng sẽ thành công, thu lời.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất là người hiền lành, nhạy cảm. Họ luôn quan tâm, thấu hiểu cảm xúc của người khác. Người tuổi này sinh ra đã mang phúc khí dồi dào, chăm chỉ, cần cù và khéo léo. Không những thế, người sinh vào ngày này còn kiên trì, không lùi bước trước mỗi khó khăn.

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong phát tài trong 5 ngày tới (1/10 - 5/10), bản mệnh chuẩn bị tinh thần tận hưởng sự giàu sang, sự nghiệp cứ thế mà thăng tiến, tiền bạc chất đống, giàu có không ai bằng - Ảnh 2
Người tuổi này sống tự lập, có sự nghiệp của riêng mình và không ngừng hỗ trợ, thúc đẩy nửa kia trên con đường công danh, sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh năm này thường giàu ý chí vươn lên. Họ giàu tham vọng, nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Người tuổi này giàu phúc khí, gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ.

Bản thân người tuổi này sống tự lập, có sự nghiệp của riêng mình và không ngừng hỗ trợ, thúc đẩy nửa kia trên con đường công danh, sự nghiệp. Cũng bởi vậy mà sau thời gian làm việc vất vả, người tuổi này tích lũy được nhiều tài sản, có cuộc sống bình an, sung túc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có tính cách tốt, khá dễ hòa đồng với mọi người. Họ có tầm nhìn đặc biệt trong mọi việc họ làm, có ý thức cao trong công việc, cư xử có trách nhiệm nên mọi người đánh giá cao và ủng hộ.

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong phát tài trong 5 ngày tới (1/10 - 5/10), bản mệnh chuẩn bị tinh thần tận hưởng sự giàu sang, sự nghiệp cứ thế mà thăng tiến, tiền bạc chất đống, giàu có không ai bằng - Ảnh 3
Nhờ có EQ cao nên người tuổi Hợi có thể mở rộng giao tiếp xã hội, tìm kiếm được nhiều mối làm ăn tốt, nhờ đó mà tài vận ngày càng vượng - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Hợi sẽ bắt đầu đón các "con sóng" tài lộc trong 5 ngày tới. Nhờ có EQ cao nên người tuổi Hợi có thể mở rộng giao tiếp xã hội, tìm kiếm được nhiều mối làm ăn tốt, nhờ đó mà tài vận ngày càng vượng.

Thời gian tới, con giáp này sẽ không còn phải lo lắng về công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Khởi đầu suôn sẻ và ổn định, cuộc sống của họ đặc biệt hạnh phúc và mọi khó khăn hiện tại đều được giải quyết dễ dàng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 8 giờ 13 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10