Xếp hạng độ "mẹ hiền vợ đảm" của 12 con giáp, ai là đối tượng mà cánh mày râu nên lấy làm vợ?

Những cô gái tuổi Tuất là những người rất tích cực và lạc quan, họ mạnh mẽ vươn lên trong mọi hoàn cảnh, gần như chẳng cần đến sự giúp đỡ của người nào. Nếu muốn tìm một cô gái dễ thương, thích dựa dẫm thì đương nhiên, họ chẳng phải là mẫu hình lý tưởng của bạn đâu. Những cô nàng tuổi này luôn động lòng bởi những người đàn ông giỏi giang, có thể khiến họ khâm phục, sau khi kết hôn có thể khiến họ tin tưởng và tự hào. Tuy nhiên, dẫu sao họ cũng vẫn là phụ nữ, vẫn sẽ có những mặt yếu đuối nhất định, do đó, chỉ cần bạn thật lòng quan tâm đến họ, an ủi họ mỗi khi họ buồn, họ chắc chắn sẽ chung thủy với bạn. Song điểm yếu của họ là nóng nảy, vội vàng nên đôi khi họ sẽ vướng phải chuyện thị phi, cần đến bạn giải quyết họ đấy.

Liệu tuổi Thân có phải là con giáp nên lấy làm vợ? Cô gái tuổi Thân là người năng động và ham vui. Họ thích tham dự đủ thứ hoạt động trên đời, thế nên thói quen, sở thích của họ cũng rất đa dạng, họ cảm thấy tò mò với mọi sự vật mới mẻ mà mình gặp được. Bạn sẽ chẳng thể nào đoán được những suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu họ đâu. Thường thì mọi người sẽ có một mẫu bạn đời lý tưởng trong lòng, thế nhưng những cô gái tuổi Thân thì không, họ không coi trọng bất kỳ mẫu người nào, chỉ cần là người có thể khiến họ cảm thấy thú vị là họ có thể động lòng hơn. Vì vậy, việc bắt những cô nàng này trở thành “mẹ hiền vợ đảm” là rất khó khăn, không những vậy, bạn còn phải thường xuyên chiều theo những sở thích của họ nữa đấy.

3. Hạng 10: Tuổi Hợi

Những cô gái tuổi Hợi vốn là đối tượng rất thích hợp để làm bạn gái. Họ có ngoại hình dễ nhìn, cách ứng xử cũng khá khéo léo, uyển chuyển.

Một khi đã thích bạn, họ sẽ luôn quan tâm đến bạn, đối xử dịu dàng với bạn, luôn chăm chú lắng nghe mọi điều bạn nói, cho dù những câu chuyện ấy có khiến họ cảm thấy hứng thú hay không.

Cô gái tuổi này cũng không hay đặt ra một đống câu hỏi bắt bạn trả lời, cũng chẳng yêu cầu bạn phải kiếm thật nhiều tiền để chu cấp cho cuộc sống của cô nàng.

Ở bên những cô bạn gái tuổi Hợi, bạn không những chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay áp lực, mà còn luôn tràn đầy tự tin và động lực.

Tuy nhiên, nếu tuổi Hợi lại chẳng phải một người vợ lý tưởng bởi họ khá làm biếng, chưa chắc đã chăm sóc bạn được như bạn kỳ vọng.

4. Hạng 9: Tuổi Tý

Những cô nàng tuổi Tý là người sống khá thực tế, tuy nhiên, họ không hay đặt nặng vấn đề nửa kia của mình có phải là người có tiền bạc và địa vị hay không.

Họ chỉ cần nửa kia của mình là người thông minh, có hoài bão, lý tưởng, biết cố gắng vươn lên, đồng thời biết quan tâm đến gia đình là được. Họ muốn nửa kia có thể bên cạnh mình, cùng mình khám phá thế giới.

Họ cũng là những cô nàng chung thủy, một khi đã yêu ai thì sẽ hết lòng với người ấy, biết cách giữ khoảng cách với người ngoài. Xem thêm: Phong cách yêu của 12 con giáp: Cuồng nhiệt si mê hay bình an giản dị?

Họ chân thành với bạn, chẳng nói dối bạn nửa lời, tuy nhiên, bạn cũng đừng hi vọng cô nàng sẽ khai tất cả mọi việc với mình. Họ không phải là người thích nói dối, nhưng cũng chẳng phải là người thích giỉa thích đâu. Muốn ở bên họ dài lâu, hãy tôn trọng và tin tưởng họ.

5. Hạng 8: Tuổi Sửu

Cô gái tuổi Sửu có tính tình trầm lắng, điềm tĩnh, cũng sống rất truyền thống. Họ không thích thể hiện cảm xúc của bản thân, vì vậy bạn khó có thể nghe thấy những lời tình cảm trong lòng họ, mà bạn cần cẩn thận lắng nghe tiếng nói từ chính con tim của họ.

Những cô gái này rất thực tế và cũng rất độc lập, họ muốn nửa kia của mình dù không có tiền thì cũng phải có ý chí, không vội bằng lòng với hiện tại, còn nếu không tìm được một người như vậy, họ sẵn sàng tiếp tục sống độc thân.

Với những người không thân thiết, họ có thể thể hiện mình là một người lạnh lùng, chẳng quan tâm đến bất cứ ai, nhưng một khi đã có lòng với ai, họ sẽ biến thành một cô gái rất dịu dàng và biết quan tâm, là một người mẹ hiền vợ đảm khá tiêu chuẩn.

6. Hạng 7: Tuổi Dần

Cô gái tuổi Dần luôn cảm thấy tò mò với mọi điều trong cuộc sống, họ không ngừng tìm hiểu và trải nghiệm những thứ mới mẻ. Trong tình yêu, họ luôn nhiệt tình và chân thành tìm kiếm nửa kia, nhưng cũng chính vì vậy mà họ thường chọn lầm người.

Tính tình lạc quan khiến họ chẳng bao giờ thất vọng dù tình yêu có trắc trở, sau một mối tình thất bại, họ sẽ lại hăm hở đi tìm một mối tình khác. Chính vì tính cách này mà nhiều khi, họ bị hiểu lầm thành người trăng hoa.

Trong cuộc sống, họ là người thích tự do, không thích sự ràng buộc, họ hiểu rằng ai cũng cần có một không gian riêng tư.

Vậy họ có phải con giáp nên lấy làm vợ? Cậu trả lời đương nhiên là có, bởi nếu họ đã coi bạn là nửa kia của mình, họ sẽ chung thủy và luôn nhiệt tình với bạn, họ thông minh nên luôn có cách cư xử đúng mực với gia đình bạn, đồng thời là một cô vợ tâm lý chẳng bao giờ hạn chế tự do của chồng.

7. Hạng 6: Tuổi Mão

Những cô nàng tuổi Mão không hẳn là người có ngoại hình bắt mắt nhất, nhưng họ lại có nụ cười quyến rũ, khiến ai cũng ấn tượng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Họ nhạy cảm và tinh tế nên cho dù có nhiều vệ tinh vây quanh, họ cũng sẽ nhận ra ai mới là người thật lòng với mình. Xem thêm: Liệu bạn có phải là mẫu người yêu lý tưởng của 12 con giáp nữ?

Họ chính là một trong những con giáp nữ đạt tiêu chuẩn “mẹ hiền vợ đảm”. Bởi một khi hai người đến với nhau, họ sẽ hết lòng ủng hộ sự nghiệp của bạn, cùng bạn giải quyết các khúc mắc trong cuộc sống.

Họ dịu dàng nên cũng biết chăm sóc con cái và cha mẹ bạn, khiến bạn hài lòng vô cùng. Tuy nhiên, cô nàng này có một đặc điểm là rất đa nghi, bạn cần phải khiến nửa kia hoàn toàn yên tâm về mình.

8. Hạng 5: Tuổi Tị

Những cô nàng tuổi Tị không có dung mạo trời cho, tuy nhiên, họ lại là những người rất yêu thích sự gọn gàng, sạch sẽ. Lúc nào họ cũng có vẻ ngoài chỉnh tề, vì vậy, họ yêu cầu nửa kia của mình cũng phải là một người như vậy.

Thêm vào đó, họ còn là một người vô cùng soi mói, họ có thể tìm ra những khuyết điểm nhỏ bé bạn chẳng hề nhận thấy. Muốn sống hòa bình với họ, bạn cần phải là một người rộng lượng và biết nhận lỗi sai về mình.

Tuy nhiên, họ lại chính là con giáp nên lấy làm vợ, bởi một khi tuổi Tị đã trở thành vợ của bạn, bạn sẽ luôn có những bộ trang phục sạch sẽ, thẳng thớm mỗi khi bước ra đường.

Khi về đến nhà, bạn cũng sẽ luôn thấy nhà cửa của mình gọn gàng, ngăn nắp với những bữa cơm nóng đang chờ. Họ chính là một cô vợ đảm đang khó tìm đấy.

9. Hạng 4: Tuổi Ngọ

Muốn chinh phục một cô gái tuổi Ngọ, bạn cần phải là một anh chàng vô cùng tự tin. Những cô nàng này là người cao ngạo và vui tươi, họ dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác, nhưng sự tài giỏi của họ lại khiến cánh mày râu lùi bước.

Thực chất, bề ngoài, dù họ có tài giỏi và kiêu ngạo đến mấy thì trong lòng, họ cũng là những cô gái rất đơn giản và đa sầu đa cảm, cần có một người để dựa dẫm. Xem thêm: 12 con giáp sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình năm bao nhiêu tuổi?

Trong công việc, họ thường có những biểu hiện xuất sắc, vì vậy, nếu lấy được họ, sự nghiệp của bạn cũng sẽ nhận được sự ảnh hưởng để phát triển nhanh chóng hơn nhiều.

Cô nàng tuổi Ngọ sẽ giúp nửa kia của mình quản lý nhà cửa đâu ra đấy, đồng thời đưa ra những ý kiến chính xác giúp nửa kia đưa ra quyết định trước những sự lựa chọn khó khăn.

10. Hạng 3: Tuổi Mùi

Cô gái tuổi Mùi với tính cách dịu dàng, chu đáo chính là chuẩn mực hình tượng về một người “mẹ hiền vợ đảm”.

Họ sẽ luôn quan tâm đến mọi mặt cuộc sống của bạn, luôn chăm sóc tốt con cái và người thân của bạn, để bạn có thể yên tâm công tác mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Gia đình của những cô gái tuổi Mùi luôn sạch sẽ, gọn gàng và đầm ấm, gần như chẳng bao giờ xảy ra tình trạng vợ chồng khắc khẩu, bởi họ biết được trong tình huống nào thì mình cần cư xử thế nào, không bao giờ tính chuyện hơn thua với nửa kia.

Nếu bạn là một người đàn ông muốn tìm kiếm một gia đình đầm ấm và một cuộc sống ổn định, họ sẽ là một trong những lựa chọn vợ thích hợp nhất cho bạn đấy.

11. Hạng 2: Tuổi Dậu

Cô gái tuổi Dậu là con giáp nên lấy làm vợ, bởi họ là một trong những người vợ lý tưởng nhất trong số 12 cô nàng.

Thứ nhất, họ sẽ chẳng bao giờ giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt. Họ là người rất lý trí và biết phân biệt chuyện nào ra chuyện nấy.

Thứ hai, họ cũng là người quản lý tài chính rất tài giỏi, chẳng bao giờ tiêu tiền bừa bãi, nhất là khi đã lập gia đình.

Thứ ba, họ luôn biết cách giữ thể diện cho nửa kia, vì vậy, đừng lo lắng mỗi khi bạn có ý định mời khách về nhà dùng bữa, bởi chắc chắn, cô nàng tuổi Dậu sẽ có cách nâng địa vị của bạn lên, đồng thời tạo những ấn tượng tốt đẹp cho mọi người.

Thứ tư, mỗi khi gặp trắc trở trong công việc, họ sẽ là người sát cánh bên bạn, cùng bạn vượt qua khó khăn. Họ chắc chắn sẽ là một cô vợ chung thủy và chân thành, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn cũng phải đạt được yêu cầu như thế đã. Nếu mắc lỗi, bạn có biết cách 12 con giáp trừng phạt người yêu là gì?

12. Hạng 1: Tuổi Thìn

Những cô gái tuổi Thìn là người có ngoại hình bắt mắt, cách hành xử thông minh, khéo léo, chẳng bao giờ để mất lòng ai.

Họ có tính cách dịu dàng và nữ tính, có đôi khi, dù nhận rõ khuyết điểm của nửa kia, họ cũng chẳng bao giờ chỉ trích quá thẳng thắn. Họ luôn tìm được cách khiến nửa kia nhận ra lỗi lầm và tự giác sửa đổi.

Trong công việc, cô nàng này là người lý trí, luôn quan sát sự vật ở nhiều góc độ khác nhau rồi mới đưa ra kết luận một cách khách quan nhất.

Lấy được một cô vợ tuổi Thìn, bạn sẽ được cô ấy trợ giúp rất nhiều trong sự nghiệp, gợi ý đưa ra những cách giải quyết hợp lý. Còn chuyện nội trợ, cô ấy sẽ lo lắng cho bạn và người thân chu toàn, chẳng bao giờ trách móc quá nhiều về những tật xấu của bạn cả.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.