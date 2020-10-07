Bạn đang muốn xem tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2021 nam mạng có gì thay đổi trong năm mới hay không? Những vận may nào sẽ xuất hiện? Hạn đen nào cần đề phòng? Công việc có gì khó khăn hay không? Sức khỏe cần chú ý điều gì? Tình cảm thuận lợi hay trắc trở? Tất cả sẽ được Phunuvagiadinh giải đáp trong bài viết dưới đây!

Các mối quan hệ trong cuộc sống không tốt lắm, thậm chí còn xung đột với cấp trên. Sức khỏe dễ bị sa sút. Năm 2021, người nam tuổi Nhâm Tuất đừng nên quá kỳ vọng nhiều, thay vào đó hãy thành tâm xin nhiều phúc lộc. Hung tinh chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều khủng khiếp, khiến sự nghiệp bị thụt lùi, vài mối quan hệ bị đổ vỡ.

Trong năm 2021 Tân Sửu, nam mạng tuổi Nhâm Tuất 1982 sẽ tròn 40 tuổi, không phạm Kim Lâu. Hơn nữa lại có quan hệ tương hình với Thái Tuế, Kiếp Tài và Thương Quan xuất hiện khiến cho vận trình làm ăn của nam mạng Nhâm Tuất không được suôn sẻ, có đối thủ cạnh tranh. Rất dễ nảy sinh mâu thuẫn bất đồng với anh em hoặc bạn bè. Thậm chí, bạn còn có thể bị lôi kéo, nặng hơn thì phá sản.

Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 nam mạng năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Trong tất cả các trường hợp, bạn cần một trái tim kiên định, đừng kêu gào ngay khi gặp một chút khó khăn nho nhỏ. Con người bạn cần phải biết nắm bắt cơ hội để thích nghi với nghịch cảnh, không ngừng trau dồi tinh thần dũng cảm, đức tính kiên định.

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2021 nam mạng chi tiết

Sự nghiệp

Năm 2021, sao Thái Tuế khiến Thương Quan tọa, làm vận sự nghiệp của nam mạng tuổi Nhâm Tuất 1982 bị hao tổn. Nhìn chung, người nam tuổi Nhâm Tuất trong năm nay làm ăn rất khó khăn, dễ có kẻ chơi xấu, bị chèn ép bởi đối thủ, dễ phát sinh xung đột tranh cãi, quan hệ với cấp trên không thuận lợi.

Sự nghiệp của nam mạng Nhâm Tuất bị hao tổn - Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong năm tới, nam mạng tuổi Nhâm Tuất 1982 có thể gặp phải tình huống khó xử. Tình hình hoạt động chung của công ty không được tốt lắm nên phải tiến hành sa thải trên diện rộng. Những người có năng lực kém, thái độ hời hợt trong công việc sẽ bị thẳng tay sa thải.

Ngay cả khi bị loại bỏ khỏi công ty, bạn cũng đừng nên thất vọng, bi quan. Hãy sống tích cực và tìm một công việc mới càng sớm càng tốt. Hãy tìm việc theo thế mạnh của bản thân.

Tài vận

Hạn Thái Tuế là hung tinh sát hại đường tài lộc của bạn trong năm 2021. Nhìn chung, người tuổi Nhâm Tuất cả nam và nữ đều dễ chi tiêu những khoản vớ vẩn do hiếu thắng, bướng bỉnh. Đôi khi bị rủ rê mà tốn tiền linh tinh, nhưng thỉnh thoảng cũng thu được lợi lộc từ chính trí tuệ thông minh của bản thân. Bạn tuyệt đối không nên tham gia vào các dự án đầu tư bất động sản.

Nam mạng tuổi Nhâm Tuất năm 2021 có khả năng phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Nam mạng tuổi Nhâm Tuất có khả năng phát tài tương đối cao trong năm 2021. Tuy nhiên, điềm hung là có trộm vào nhà nên bạn hãy gia cố nhà cửa cho thật chắc chắn, nếu có điều kiện thì hãy lắp camera theo dõi.

Ngoài ra, nam mạng tuổi Nhâm Tuất trong năm 2021 sẽ không có nhiều thu nhập nên cần chuẩn bị trước tâm lý. Bên cạnh việc làm tốt công việc kinh doanh, bạn cũng nên vận hành các công việc kinh doanh tay trái để kiếm thêm những khoản thu nhập khác.

Tình cảm

Năm 2021, nam mạng tuổi Nhâm Tuất 1982 có vận đào hoa, phạm hình với Thái Tuế. Tính thống trị có thể gây ra xung đột, ngày càng thụ động hơn trong chuyện tình cảm. Người nam tuổi Nhâm Tuất 1982 nên cẩn thận bị cắm sừng. Cuộc sống đôi khi không nhưng ý khiến người bạn ngập đầy năng lượng tiêu cực. Vì không kiếm được nhiều tiền, tài chính gia đình khó khăn nên giận cá chém thớt.

Chuyện tình cảm của nam mạng Nhâm Tuất năm 2021 không suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trôi qua, cuộc hôn nhân của bạn chắc chắn sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn, việc kẻ thứ 3 xuất hiện là điều sớm muộn. Do đó, hãy cố gắng kiềm chế tính nóng nảy, dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Nếu không chịu đựng được nữa thì hãy tìm cách giải thoát cho nhau.

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Sức khỏe

Nhâm Tuất tương xung với Thái Tuế, ngũ hành tương khắc. Tim mạch cần chú ý vì có thể không được tốt, mô cơ dễ bị chấn thương. Không nên gây gổ đánh nhau để tránh các rắc rối, tai họa từ miệng mà ra.

Cơ thể nam mạng tuổi Nhâm Tuất trong năm 2021 khá yếu ớt, bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2021 nam mạng dự báo cơ thể tương đối yếu ớt do hung tinh, hay bị bệnh lặt vặt, đau đớn về thể xác. Có điềm tai nạn xe hơi, tốn kém tiền bạc, có thể nằm viện điều trị lâu dài. Vì vậy, hãy luôn chấp hành tốt luật an toàn giao thông, không lái xe khi uống rượu, hạn chế ra ngoài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2021 nam mạng. Mong rằng qua bài viết, bạn đã có thêm những kiến thức hữu ích cho mình. Chúc bạn và gia đình sẽ có một năm mới 2021 hạnh phúc và bình an!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*