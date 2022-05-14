Xem tử vi 12 con giáp 3 ngày tới 14/5 - 16/5: Tuổi Mão được Cát Tinh chiếu mệnh, Tuổi Thìn gặp tiểu nhân, chuyển dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 14/05/2022 10:23

3 ngày tới đây các con giáp có nhiều điều chuyển biến, người hốt bạc, kẻ gặp chuyện không may

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có lợi khi tích cực tham gia các dự án, kế hoạch cần sự hợp tác của nhiều người, không chỉ tích lũy được kinh nghiệm làm việc quý báu mà còn đồng thời nâng cao tài năng và sở trường của bản thân. 

Xem tử vi 12 con giáp 3 ngày tới 14/5 - 16/5: Tuổi Mão được Cát Tinh chiếu mệnh, Tuổi Thìn gặp tiểu nhân, chuyển dữ hóa lành - Ảnh 1
Các mối quan hệ phát triển hài hòa trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ của họ phát triển một cách hài hòa. Người khởi nghiệp làm ăn, kinh doanh có thể tìm được người có đồng chí hướng, giúp công việc phát triển có định hướng hơn.

Nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Con giáp này nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc mình chứ không nên thờ ơ, ngó lơ như vậy.

Tuổi Dậu

Trong công việc, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội học hỏi và đầu tư phát triển sự nghiệp mới hoặc công việc phụ, cũng có người được cấp trên đề bạt hoặc trọng dụng lại. 

Điềm báo thăng quan tiến chức đang ở rất gần, lúc này là cơ hội để bản mệnh thể hiện năng lực chuyên môn của mình. Hãy cho mọi người thấy bản thân đủ tài năng để gánh vác khối lượng công việc lớn hơn. Hiện có nhiều tác động cho thấy họ đang đi đúng hướng.

Xem tử vi 12 con giáp 3 ngày tới 14/5 - 16/5: Tuổi Mão được Cát Tinh chiếu mệnh, Tuổi Thìn gặp tiểu nhân, chuyển dữ hóa lành - Ảnh 2
Điềm báo thăng quan tiến chức đang ở gần, nên biết tận dụng - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm trong tuần lại lên bổng xuống trầm, và phần lớn phụ thuộc vào cách ứng xử của bản mệnh với nửa kia hoặc với mọi người xung quanh. Mỗi khi có bất đồng xuất hiện, tuổi Thìn chớ nên đẩy mọi việc đi quá xa, hãy trao đổi với đối phương bằng thái độ ôn hòa.

Tuổi Thìn

Gần đây, công việc của người tuổi Thìn ít được quý nhân giúp đỡ, có thể xảy ra tranh giành kết quả công việc ở nơi làm việc. Con giáp này cần xử lý vấn đề một cách hợp tình hợp lý mới có thể yên ổn. 

Có sự xuất hiện của hung tinh Ngũ Quỷ là điềm báo tiểu nhân nhũng nhiễu. Bản mệnh cần chú ý kẻo bị kẻ tiểu nhân lừa gạt. Dù thông minh đến đâu bạn cũng không thể nắm bắt được hết những chiêu trò mà kẻ xấu gây ra. Cần phải chú ý đề phòng, luôn luôn nhắc nhở bản thân không để sơ hở cho kẻ xấu xen vào. 

Xem tử vi 12 con giáp 3 ngày tới 14/5 - 16/5: Tuổi Mão được Cát Tinh chiếu mệnh, Tuổi Thìn gặp tiểu nhân, chuyển dữ hóa lành - Ảnh 3
Công việc có xuát hiện tiểu nhân , cần cẩn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Bù lại phương diện tình cảm lại có nhiều tín hiệu đáng mừng, đặc biệt là với người độc thân. Con giáp này thể hiện được sức hút của mình, vì thế mà dù không có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với người khác đi chăng nữa, bản mệnh vẫn có thể nhận được những lời mời làm quen, kết bạn của nhiều người.

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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