Vướng hạn tam tai, các con giáp nào xui xẻo cuối năm Nhâm Dần?

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 15:12

Xui xẻo chồng chất xui xẻo, các con giáp dưới đây chuẩn bị tinh thần để chống chọi với khó khăn vào dịp cuối năm.

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão không quá khó khăn, lận đận nhưng bản mệnh vẫn phải cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là với công việc làm ăn. Kẻ xấu vẫn đang rình rập con giáp này để chờ cơ hội hãm hại.

Vướng hạn tam tai, các con giáp nào xui xẻo cuối năm Nhâm Dần? - Ảnh 1
Người tuổi Mão cần chú ý đến các đối tượng tiếp cận mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách ném đá giấu tay. Chỉ cần một phút lơ là, tuổi Mão có thể bị cướp công, phải đối mặt với những rắc rối bất ngờ, dẫn tới hao hụt tiền của.

Tuổi Hợi

Trong năm 2022, người cầm tinh con lợn cũng sẽ phạm phải Thất Sát, những rắc rối trong cuộc sống hàng ngày có thể tăng lên, giao tiếp giữa các cá nhân cũng gặp nhiều rắc rối, tình cảm thậm chí có nguy cơ rắc rối bởi những kẻ phản diện, do vậy vào năm 2022 hãy chú ý hòa đồng với những người khác, để cải thiện tính cách của chính bạn,...

Tuổi Tỵ

Cuối năm 2022 này, vận may tiền bạc không đến với người tuổi Tỵ. Bản mệnh khó có thể thu về khoản lợi nhuận như mong muốn. Việc đầu tư kinh doanh ở thời điểm này có nguy cơ lỗ nhiều hơn lãi. Điềm báo cho thấy kẻ tiểu nhân không ngừng phá hoại khiến cho việc buôn bán, đầu tư gặp trục trặc, không như ý muốn.

Con giáp này không nên cố chấp thực hiện những dự án mạo hiểm, chớ tham cái lợi trước mắt mà mất trắng. Hãy cẩn thận khi hợp tác làm ăn với ai đó, nhất là những người chưa có nhiều kinh nghiệm kẻo bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Con giáp nào tăng cân bao nhiêu, giàu có bấy nhiêu trong tháng 7 âm lịch này?

Những con giáp nữ dưới đây không cần phải giảm cân vì tiền tài theo cân nặng mà lên.

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