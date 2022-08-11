Con giáp nào tăng cân bao nhiêu, giàu có bấy nhiêu trong tháng 7 âm lịch này?

Những con giáp nữ dưới đây không cần phải giảm cân vì tiền tài theo cân nặng mà lên.

Nữ tuổi Mão

Vốn là người thông minh, giỏi giang nên nữ tuổi Mão không dựa dẫm vào điều kiện gia đình sẵn có. Thay vào đó, họ luôn cố gắng nâng cao kiến thức, trau dồi kinh nghiệm để sau những ngày làm công ăn lương thì có thể tự mình gây dựng sự nghiệp.

Bước đầu kinh doanh buôn bán còn gặp nhiều khó khăn, nên việc nữ tuổi Mão chịu áp lực đã khiến sụt cân không ít. Đến nay mọi thứ đã ổn định hơn, họ mới ăn ngon ngủ yên và số cân nặng tăng nhẹ lại, kèm theo đó là những điều tốt đẹp, mà chẳng phải chờ đợi chi lâu, khi đến ngay trong tháng 7 âm lịch này.

Nữ tuổi Sửu

Người sinh năm con trâu thời phải lao tâm lao lực nhiều, khi gầy là biểu hiện không hài lòng về cuộc sống. Có lẽ không ít cô gái vì lo lắng và phiền não mà không béo được, mọi việc không như ý vận may tự nhiên cũng không tìm đến. Khi cô gái béo lên là minh chứng họ khá hài lòng về cuộc sống, tinh thần trở nên tốt hơn vì thế những cô gái béo sẽ có nữ thần may mắn theo sau họ.

Các cô gái đừng vì muốn gầy mà ăn kiêng để ảnh hưởng sức khỏe nhé, như thế sẽ ảnh hưởng đến chính mình mà vận may không đến nữa đấy

Nữ tuổi Hợi

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, càng mang đến nhiều vận may cho gia đình nên nữ tuổi Hợi yêu thương hết mực, muốn gì được nấy. Nhưng không phải vì vậy mà nữ tuổi Hợi hống hách, xem thường mọi người, ngược lại có tấm lòng nhân hậu và quan niệm sống là phải làm người tử tế.

Thế nên, cuộc sống luôn được bề trên phù hộ, với bao điều tốt lành và nữ tuổi Hợi đem những thứ mình nhận được san sẻ cho người khác, nhận về nhiều niềm vui. Trong tháng 7 âm lịch này lại càng vui hơn, khi cân nặng tăng, sức khỏe tốt, tình tiền của nữ tuổi Hợi cũng viên mãn. Cứ như vậy mà nữ tuổi Hợi sống vui, ấm yên bên người bạn đời, cùng phụng dưỡng cha mẹ thôi.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Con giáp nào dễ bị lừa vì sợ người khác mất lòng, bị lợi dụng dễ như chơi ? Vì tính cách tin người và không bao giờ từ chối người khác nên các con tuổi dưới đây dễ bị người khác lợi dụng lòng tin nhiều lần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-tang-can-bao-nhieu-giau-co-bay-nhieu-trong-thang-7-am-lich-nay-490045.html