Vừa bước qua ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp SONG HỶ LÂM MÔN, tình tiền viên mãn, tài vận hanh thông

Những tháng cuối năm 2021 chính là giai đoạn tuổi Thìn sẽ thăng hoa về mọi mặt. Đặc biệt từ Rằm tháng 11 âm lịch trở đi, tuổi Thìn cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội trước mắt mình và sẽ phát triển tốt đẹp về sau.

Bước qua năm 2022 sắp tới là thời điểm thuận lợi để tuổi Thìn lập nghiệp, bắt đầu một hành trình mới. Đây là giai đoạn hoàng kim trong đời tuổi Mão, vì vậy cần phải chủ động nắm bắt mọi thứ, nên hoan hỉ đoán nhận mọi lời mời hợp tác, không nên kén chọn.

Cuối năm 2021 là giai đoạn chuyển giao từ khó khăn sang khởi sắc của những người tuổi Ngọ. Từ Rằm tháng 11 âm lịch đến năm Nhâm Dần 2022, tuổi Ngọ sẽ có quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, bước vào năm 2022, tuổi Ngọ và năm Dần trong bộ "Tam Hợp" nên sự giàu có và phát tài sẽ sớm xuất hiện.

Trước mắt, Tết Nhâm Dần 2022 tuổi Ngọ sẽ nhận được nhiều thành quả xứng đáng cho nỗ lực của bản thân.

Tuổi Dậu

Những tháng cuối năm 2021 chính là giai đoạn thịnh vượng để tuổi Dậu phát triển mọi thứ. Nhất là từ Rằm tháng 11 âm lịch trở đi, tuổi Dậu sẽ có sao cát tinh cao chiếu, giúp họ gặp được quý nhân phương xa, làm gì cũng được phù trợ và giúp đỡ khiến mọi việc trở nên suôn sẻ bất ngờ.

Từ Rằm tháng 11 âm lịch trở đi, tuổi Dậu sẽ có sao cát tinh cao chiếu, giúp họ gặp được quý nhân phương xa. Ảnh minh họa: Internet

Trong phương diện cuộc sống, thời gian tới tuổi Dậu sẽ mở rộng được nhiều mối quan hệ đáng mong chờ. Chỉ cần tuổi Dậu tiếp tục cởi mở như họ hiện tại, thì thời gian tới sẽ có nhiều quý nhân tề tựu, giúp cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc hơn.

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