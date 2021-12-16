Thần Tài chốt BẢNG VÀNG, 3 con giáp số đỏ có mặt trong danh sách nhận về muôn vàn may mắn, phát tài phát lộc trong 2 ngày cuối tuần (18-19/12) khiến người người ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 16/12/2021 16:19

Cùng xem qua 3 con giáp cực kỳ may mắn có tên trong danh sách “vàng” của Thần Tài trong 2 ngày cuối tuần này (18-19/12) nhé.

 

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày cuối tuần sắp tới (18-19/12), Ngọ sẽ là 1 trong 3 con giáp may mắn nhất. Ngoài khả năng tự phấn đấu hết mình của bản thân thì bản mệnh còn được Thần Tài ưu ái phát lộc nên liên tục gặp nhiều may mắn và thành công.

Thần Tài chốt BẢNG VÀNG, 3 con giáp số đỏ có mặt trong danh sách nhận về muôn vàn may mắn, phát tài phát lộc trong 2 ngày cuối tuần (18-19/12) khiến người người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần sắp tới (18-19/12), Ngọ sẽ là 1 trong 3 con giáp may mắn nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tiền tài bản mệnh kiếm được trong giai đoạn này nhiều không đếm xuể, Ngọ có được cuộc sống giàu sang, sung túc không ai sánh bằng. Tuy nhiên, thời gian này tuổi Ngọ cũng nên đề cao cảnh giác, không nên quá phô trương sự giàu có mà bị kẻ gian dòm ngó mà rước họa vào thân

Tuổi Thân

Trong 2 ngày cuối tuần (18-19/12), Thân có vận trình rực rỡ, tiền bạc không ngừng đổ vào nhà. Theo đó, công việc của bản mệnh trở nên cực kì suôn sẻ, thu nhập cũng vì thế mà tăng lên không ngừng. Chính vì vậy mà bản mệnh không nên quá lo lắng về chuyện tiền bạc.

Trong thời gian tới, người tuổi Thân còn vô cùng may mắn trong chuyện tình cảm. Những ai độc thân có thể tìm thấy bến đỗ lý tưởng. Người thành gia lập thất có được cuộc sống hôn nhân êm ấm vạn người ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp cuối cùng trong danh sách “vàng” của Thần Tài khi liên tiếp gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và tài lộc. Nhất là những người tuổi Hợi đang làm ăn kinh doanh, bản mệnh sẽ may mắn tìm được nhiều cơ hội "ngàn năm có một", từng bước chuyển mình, phất lên như diều gặp gió.

Thần Tài chốt BẢNG VÀNG, 3 con giáp số đỏ có mặt trong danh sách nhận về muôn vàn may mắn, phát tài phát lộc trong 2 ngày cuối tuần (18-19/12) khiến người người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Người tuổi Hợi là con giáp cuối cùng trong danh sách “vàng” của Thần Tài khi liên tiếp gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, do những người tuổi Hợi càng làm việc thiện sẽ càng có phúc. Con giáp trao một được mười, tiền tài "trả lại" nhiều vô kể. Ngoài của cải vật chất, các mối quan hệ xã hội cũng sẽ mang đến cho con giáp nhiều niềm vui bất ngờ.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 2 con giáp được Thần Tài ghi tên trong sổ đỏ, may mắn liên tục kéo đến, sự nghiệp hanh thông, đời sống viên mãn

Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 2 con giáp được Thần Tài ghi tên trong sổ đỏ, may mắn liên tục kéo đến, sự nghiệp hanh thông, đời sống viên mãn

Xin chúc mừng 2 con giáp may mắn hết phần thiên hạ khi được Thần Tài hết lòng chiếu cố trong ngày Rằm tháng 11 năm Tân Sửu này.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp cuối tuần tử vi con giáp phát tài 3 con giáp thần tài

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp