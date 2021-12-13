Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 2 con giáp được Thần Tài ghi tên trong sổ đỏ, may mắn liên tục kéo đến, sự nghiệp hanh thông, đời sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13/12/2021 16:07

Xin chúc mừng 2 con giáp may mắn hết phần thiên hạ khi được Thần Tài hết lòng chiếu cố trong ngày Rằm tháng 11 năm Tân Sửu này.

 

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là người thấu tình đạt lý, sống có tình nghĩa, nên tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Tính cách ngay thẳng, sống lương thiện và tích cực nên Mùi được Thần Tài thương ban cho may mắn.

Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 2 con giáp được Thần Tài ghi tên trong sổ đỏ, may mắn liên tục kéo đến, sự nghiệp hanh thông, đời sống viên mãn - Ảnh 1
Tử vi học có nói, Rằm tháng 11 âm lịch tới đây, tài lộc của tuổi Mùi có nhiều chuyển biến tích cực, thậm chí không thể ngăn cản nổi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, Rằm tháng 11 âm lịch tới đây, tài lộc của tuổi Mùi có nhiều chuyển biến tích cực, thậm chí không thể ngăn cản nổi. Tuổi Mùi có cung Quan Lộc thì xác định sắp tới cuộc sống sẽ thăng hoa bất ngờ. Cuối năm 2021 đầu năm 2022 may mắn tới liên tiếp, đây cũng là lúc tuổi Mùi khổ tận cam lai gặp được thời cơ tốt để đổi đời.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, bề ngoài khá lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, yêu thương gia đình và cực kỳ hiếu thảo. Chính những đức tính tốt đẹp mà họ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Bước vào Rằm tháng 11 âm lịch sắp tới, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may lội ngược dòng giúp họ có cơ hội thay đổi tình hình hiện tại, vượt qua khó khăn đã kéo dài trong thời gian qua. Từ đó tạo được bước tiến để phát triển về sau, cuộc sống ngày càng sung túc hơn.

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý. Có người tuổi Hợi trong nhà, gia đình lúc nào cũng có may mắn tìm đến tận cửa. Bản mệnh có đường cầu tài cầu lộc cũng hanh thông thuận lợi, cả đời chẳng lúc nào phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc.

Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 2 con giáp được Thần Tài ghi tên trong sổ đỏ, may mắn liên tục kéo đến, sự nghiệp hanh thông, đời sống viên mãn - Ảnh 2
Có người tuổi Hợi trong nhà, gia đình lúc nào cũng có may mắn tìm đến tận cửa. Ảnh minh họa: Internet

Bước vào Rằm tháng 11 âm lịch sắp tới, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều phước lành. Về phương tiện tài lộc sẽ tăng lên gấp bội, mỗi ngày tuổi Hợi sẽ tích lũy được nhiều của cải đáng giá. Bước qua năm mới cuộc sống và sự nghiệp thăng hoa bất ngờ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ hôm nay đến Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngập tràn, đời sống lên hương, tiền vào đầy túi

Xin chúc mừng 3 con giáp sẽ gặp may mắn trong những ngày tới đây, nhất là khi từ nay đến Rằm tháng 11 âm lịch.

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