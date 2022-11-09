Vinh hoa cập bến, 3 tuổi phơi phới giàu sang: Từ 9/11 đến 15/11 làm ăn đại phát, tấn tài tấn lộc, tài khoản nhảy số bạc tỷ, may mắn vây quanh rộn ràng

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 07:20

Tử vi dự báo từ 9/11 đến 15/11, nhiều niềm vui đến với những con giáp may mắn này, tài lộc hanh thông bội phần nên càng hạnh phúc thăng hoa.

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão là một trong những con giáp lạc quan nên tương lai sẽ ngày một tốt hơn. Sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm, người cầm tinh con Mèo trưởng thành hơn và vẫn có thành tựu trong sự nghiệp.

Vinh hoa cập bến, 3 tuổi phơi phới giàu sang: Từ 9/11 đến 15/11 làm ăn đại phát, tấn tài tấn lộc, tài khoản nhảy số bạc tỷ, may mắn vây quanh rộn ràng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ 9/11 đến 15/11 may mắn sẽ vẫn tiếp tục đến với Mão. Mão sẽ không còn phải lo lắng dậy sớm kiếm tiền nữa, thay vào đó cả gia đình sẽ sống sung túc.

Trong vài tháng tới vận thế của người tuổi Mão cũng sẽ thăng tiến vùn vụt. Chẳng mấy chốc, Mão sẽ như cá gặp nước.

Con số may mắn: 6, 17

Màu sắc may mắn: đỏ, tím

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có bản chất rất lạc quan, cũng có chí tiến thủ. Họ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để có thể thể hiện năng lực, lấy được sự tin tưởng của lãnh đạo.

Con giáp này sẽ ghi điểm và công việc ngày càng suôn sẻ hơn từ 9/11 đến 15/11, không còn chịu áp lực nặng nề.

Vinh hoa cập bến, 3 tuổi phơi phới giàu sang: Từ 9/11 đến 15/11 làm ăn đại phát, tấn tài tấn lộc, tài khoản nhảy số bạc tỷ, may mắn vây quanh rộn ràng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Họ có thể tận dụng cơ hội này để phát triển và đạt được những mục tiêu đã định trước. Làm việc nghiêm túc, con giáp tuổi Hợi đạt hiệu quả công việc xuất sắc, đạt được nhiều thắng lợi mới vào mùa thu này.

Cuộc sống của họ cũng ngày càng tốt đẹp, khó khăn nào cũng được giải quyết.

Con số may mắn: 1, 22

Màu sắc may mắn: vàng, xanh

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách tinh tế, hiểu biết sâu rộng, biết cách đối nhân xử thế, phân biệt đúng sai. Con giáp này sống có tình nghĩa, luôn dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. 

Tuổi Dần còn ham học hỏi, không ngại khó khăn để hoàn thiện bản thân, tìm kiếm những điều tốt đẹp. Trải qua thử thách, con giáp này tích lũy được nhiều kinh nghiệm và càng trở nên tốt hơn, đạt nhiều thành tựu đáng nể hơn.

Vinh hoa cập bến, 3 tuổi phơi phới giàu sang: Từ 9/11 đến 15/11 làm ăn đại phát, tấn tài tấn lộc, tài khoản nhảy số bạc tỷ, may mắn vây quanh rộn ràng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng,  từ 9/11 đến 15/11, tuổi Dần có cát tinh chiếu cố. Người làm công ăn lương, có nghề tay trái hay làm tự do đều gặp may mắn nhất định. Người đi làm ăn xa có quý nhân phù trợ. Bản mệnh được trao cho nguồn tài lộc dồi dào, đón nhận nhiều tin vui về tài chính.

Chuyện tình cảm của tuổi Dần cũng có bước tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh tìm được người mình thích hoặc có người khác phái để ý. Người đã có gia đình hưởng cuộc sống êm đẹp, hạnh phúc.

Con số may mắn: 4, 17

Màu sắc may mắn: cam, xám

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 tuổi giàu sang bất chấp, tiền của chất chồng, tài khoản nhảy số ầm ầm, tài lộc hanh thông rực rỡ sau Rằm tháng 10 âm lịch

3 tuổi giàu sang bất chấp, tiền của chất chồng, tài khoản nhảy số ầm ầm, tài lộc hanh thông rực rỡ sau Rằm tháng 10 âm lịch

Sau rằm tháng 10 âm lịch, những con giáp này giàu nhanh đến khó tin, làm gì cũng gặp may mắn hơn hẳn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 9/11/2022 tử vi ngày mai 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 15 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy