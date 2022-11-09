Vinh hoa cập bến, 3 tuổi phơi phới giàu sang: Từ 9/11 đến 15/11 làm ăn đại phát, tấn tài tấn lộc, tài khoản nhảy số bạc tỷ, may mắn vây quanh rộn ràng

Tử vi tuổi Mão là một trong những con giáp lạc quan nên tương lai sẽ ngày một tốt hơn. Sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm, người cầm tinh con Mèo trưởng thành hơn và vẫn có thành tựu trong sự nghiệp.

Trong vài tháng tới vận thế của người tuổi Mão cũng sẽ thăng tiến vùn vụt. Chẳng mấy chốc, Mão sẽ như cá gặp nước.

Từ 9/11 đến 15/11 may mắn sẽ vẫn tiếp tục đến với Mão. Mão sẽ không còn phải lo lắng dậy sớm kiếm tiền nữa, thay vào đó cả gia đình sẽ sống sung túc.

Con số may mắn: 6, 17

Màu sắc may mắn: đỏ, tím

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có bản chất rất lạc quan, cũng có chí tiến thủ. Họ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để có thể thể hiện năng lực, lấy được sự tin tưởng của lãnh đạo.

Con giáp này sẽ ghi điểm và công việc ngày càng suôn sẻ hơn từ 9/11 đến 15/11, không còn chịu áp lực nặng nề.

Ảnh minh họa: Internet

Họ có thể tận dụng cơ hội này để phát triển và đạt được những mục tiêu đã định trước. Làm việc nghiêm túc, con giáp tuổi Hợi đạt hiệu quả công việc xuất sắc, đạt được nhiều thắng lợi mới vào mùa thu này.

Cuộc sống của họ cũng ngày càng tốt đẹp, khó khăn nào cũng được giải quyết.

Con số may mắn: 1, 22

Màu sắc may mắn: vàng, xanh

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách tinh tế, hiểu biết sâu rộng, biết cách đối nhân xử thế, phân biệt đúng sai. Con giáp này sống có tình nghĩa, luôn dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh.

Tuổi Dần còn ham học hỏi, không ngại khó khăn để hoàn thiện bản thân, tìm kiếm những điều tốt đẹp. Trải qua thử thách, con giáp này tích lũy được nhiều kinh nghiệm và càng trở nên tốt hơn, đạt nhiều thành tựu đáng nể hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, từ 9/11 đến 15/11, tuổi Dần có cát tinh chiếu cố. Người làm công ăn lương, có nghề tay trái hay làm tự do đều gặp may mắn nhất định. Người đi làm ăn xa có quý nhân phù trợ. Bản mệnh được trao cho nguồn tài lộc dồi dào, đón nhận nhiều tin vui về tài chính.

Chuyện tình cảm của tuổi Dần cũng có bước tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh tìm được người mình thích hoặc có người khác phái để ý. Người đã có gia đình hưởng cuộc sống êm đẹp, hạnh phúc.

Con số may mắn: 4, 17

Màu sắc may mắn: cam, xám

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.