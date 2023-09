Vì sao có ngày tam nương? Ngày tam nương 2019 là những ngày nào

Nên hay không nên làm gì trong những ngày tam nương?

Nên tránh các công việc quan trọng như cưới gả, xây cất, hành sự, sinh con vào ngày tam nương

Khi đã biết ngày tam nương là ngày gì thì ắt hẳn ai cũng ghi nhớ lời dặn dò của người xưa: “Ngày mùng 3, mùng 7 đầu tháng, ngày 13, 18 giữa tháng, ngày 22, 27 cuối tháng, làm việc mưu sự bất thành, đón dâu cưới gả tuyệt tự, động thổ nhà không người ở, xây nhà chưa xong đã làm tang sự, đi thuyền dễ lật thuyền, làm quan nhậm chức khó có đường về quê”.

Cho đến ngày nay, nhiều người vẫn nhắc nhau “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên khi những đôi lứa có ý định kết hôn cũng tìm hiểu ngày tam nương có cưới được không để cân nhắc kĩ càng.

Thận trọng khi lái xe trong những ngày tam nương để tránh tai nạn. Ngoài ra, hạn chế các chuyến leo núi, leo rừng,....

Do vậy, các công việc quan trọng như cưới gả, xây cất, hành sự, sinh con vào ngày tam nương … tốt nhất nên tránh. Nếu nhất định phải diễn ra thì lựa chọn cách hóa giải ngày tam nương để được may mắn, an toàn.

Ngày tam nương 2019 là những ngày nào?

Để biết ngày tam nương 2019 là những ngày nào, nên ghi chú lại để theo dõi dễ dàng và thuận tiện hơn.

Tính theo lịch dương năm 2019, ngày tam nương trong tháng bao gồm những ngày sau:

Tháng 1/2019: Ngày 2, 8, 12, 18, 23, 27

Tháng 2/2019: Ngày 1, 7, 11, 17, 22, 26

Tháng 3/2019: Ngày 3, 8, 12, 18, 23, 27

Tháng 4/2019: Ngày 1, 7, 11, 17, 22, 26

Tháng 5/2019: Ngày 1, 7, 11, 17, 22, 26, 31

Tháng 6/2019: Ngày 5, 9, 15, 20, 24, 29

Tháng 7/2019: Ngày 5, 9, 15, 20, 24, 29

Tháng 8/2019: Ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27

Tháng 9/2019: Ngày 1, 5, 11, 16, 20, 25

Tháng 10/2019: Ngày 1, 5, 11, 16, 20, 25, 30

Tháng 11/2019: Ngày 3, 9, 14, 18, 23, 28

Tháng 12/2019: Ngày 2, 8, 13, 17, 22, 28

Trên đây là liệt kê ngày tam nương 2019 là những ngày nào cùng các thông tin về ngày tam nương được dân gian lưu truyền lại. Dù chưa được khoa học chứng minh nhưng ngày tam nương là nét văn hóa tâm linh nên tìm hiểu qua để năm mới luôn thuận lợi, bình an.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo!