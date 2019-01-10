Gọi tên 3 con giáp đón bão bạc tiền, lộc lá sum suê vào 10 ngày cuối tháng Chạp

3 con giáp này có những ngày cuối tháng Chạp cực kì tốt đẹp. Trước khi sang năm mới, họ được thần tài, thần may mắn yêu chiều hết mức!

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn siêng năng, chăm chỉ. Dù trong tình huống nào, họ đều có gắng hết mình để có cuộc sống sung túc nhất. Đây là con giáp không bao giờ sợ nghèo. Bởi họ nghĩ chuyện sướng khổ ở đời đều là do mình. Chỉ là vận may đến chậm với người tuổi Sửu.

Đến những ngày cuối năm Mậu Tuất, cuộc sống củ người tuổi Sửu vô cùng thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đến những ngày cuối năm Mậu Tuất, cuộc sống của người tuổi Sửu vô cùng thịnh vượng. Thành công bất ngờ, tiền tài dồi dào giúp họ có một tương lai rộng mở phơi phới.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thiện lương, bao dung, luôn nghĩ cho người khác nên làm gì cũng có người giúp sức. Họ được ban nhiều phúc đức, cuộc sống khá yên bình, nên thử thách cũng chỉ ở chuyện tình duyên.

Theo tử vi, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong năm dịp cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong năm dịp cuối năm. Nhất là những ai làm kinh doanh, làm ăn phát đạt, tiền tài dồi dào. Sang năm Kỷ Hợi, cuộc sống của con giáp này càng thăng hoa tốt đẹp.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn trầm ổn nhưng thông minh và kiên quyết trong công việc. Dù không quá giỏi giang nhưng họ luôn cố gắng học hỏi để hoàn thiện mình.

Cuối tháng Chạp này, nhất là ngày 26 âm lịch, người tuổi Ngọ có vận tiền tài đỏ rực - Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng Chạp này, nhất là ngày 26 âm lịch, người tuổi Ngọ có vận tiền tài đỏ rực, họ có khoản thu nhập chính hay phụ đều tăng nhanh. Số dư trong tài khoản ngày một nhiều. Đây sẽ là thời vận của người tuổi Tý. Từ đó mà cuộc sống của họ về sau đủ đầy không lo thiếu thốn gì.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp càng mập thì tiền vào túi càng đầy, giàu bất bại may bất ngờ! Vốn sẵn phúc tướng trời sinh, 3 con giáp này có mập mạp mới phát tài giàu có, hậu vận về sau vô cùng tốt đẹp, ai ai cũng ganh tị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-ten-3-con-giap-don-bao-bac-tien-loc-la-sum-sue-vao-10-ngay-cuoi-thang-chap-310990.html