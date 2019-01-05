3 con giáp càng mập thì tiền vào túi càng đầy, giàu bất bại may bất ngờ!

Tâm linh - Tử vi 05/01/2019 05:30

Vốn sẵn phúc tướng trời sinh, 3 con giáp này có mập mạp mới phát tài giàu có, hậu vận về sau vô cùng tốt đẹp, ai ai cũng ganh tị.

Tuổi Hợi

Có một tâm hồn phóng khoáng và một cơ thể mập mạp chính là hình ảnh của một cô nàng tuổi Hợi. Vì họ luôn vui vẻ, chẳng vướng bận sân si nên dễ mập, đây chính là phúc tướng trời ban.

Thường thì người có thể trạng mập mạp có tâm hồn an lạc, đem đến bầu không khí hòa ái, lại bao dung rộng lượng, vận khí càng nở rộ. Ngược lại, người gầy thường dễ nóng tính, cũng hay để bụng.

3 con giáp càng mập thì tiền vào túi càng đầy, giàu bất bại may bất ngờ! - Ảnh 1
Có thể nói người tuổi Hợi càng mập mạp thì càng có nhiều phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Vì có quý nhân giúp sức nên người tuổi Hợi luôn có nhiều cơ hội tốt phát triển sự nghiệp và làm giàu bạc tiền. Có thể nói người tuổi Hợi càng mập mạp thì càng có nhiều phúc khí.

Tuổi Thìn

Rồng vốn ưa nước, nước lại là biểu tượng hút bạc tiền. Vì vậy, người tuổi Thìn có khuôn mặt tròn và thân hình mập một chút sẽ dễ giàu sang hơn.

Với thân hình đầy đặn, cùng tính cách độc lập, thông minh của con giáp này càng hút tài vận cho gia đình, sự nghiệp.

3 con giáp càng mập thì tiền vào túi càng đầy, giàu bất bại may bất ngờ! - Ảnh 2
Người tuổi Thìn có khuôn mặt tròn và thân hình mập một chút sẽ dễ giàu sang hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất biết chăm chút cho bản thân. Họ nghĩ rằng một người có sức khỏe tốt thì mới cuộc sống tốt được, ít ra có thể chăm sóc cho người xung quanh.

Phần lớn người tuổi Dần hợp với kinh doanh buôn bán. Khi họ làm trong lĩnh vực này thì cần phải xây dựng lòng tin ở người khác. Do đó, không nên để thân hình quá gầy, dễ trông khắc khổ và khó gần.

3 con giáp càng mập thì tiền vào túi càng đầy, giàu bất bại may bất ngờ! - Ảnh 3
Người tuổi Dần muốn thành công thì không nên để cơ thể quá ốm - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, người tuổi Dần muốn thành công thì không nên để cơ thể quá ốm. Vì con giáp này có mập mạp, có da thịt mới là phúc tướng trời ban. Sang giàu, tiền tài, vận may sẽ từ phúc tướng này mà ra!

*Thông tin trong bài này chỉ mang tính tham khảo.

Bố mẹ thuộc con giáp này sinh con vào năm Kỷ Hợi thì xác định lộc vào đầy nhà, gia đình ấm êm sung túc không ai sánh bằng

Bố mẹ thuộc con giáp này sinh con vào năm Kỷ Hợi thì xác định lộc vào đầy nhà, gia đình ấm êm sung túc không ai sánh bằng

Bước qua năm Kỷ Hợi 2019 tới đây, nếu như 3 con giáp này sinh con vào đúng năm Hợi thì gia đạo không những hưng thịnh rực rỡ, mà cuộc sống của bố mẹ lẫn con cái đều thăng hoa.

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