Ngày vía thần tài 2019 là ngày nào, ý nghĩa là gì?

Tâm linh - Tử vi 09/01/2019 10:55

Muốn năm mới 2019 gặp nhiều may mắn, tài lộc, đừng quên cúng rước ngày vía thần tài. Đọc ngay để biết ngày vía thần tài 2019 là ngày nào và cần lưu ý những gì?

Đối với những người kinh doanh, buôn bán, ngày vía thần tài là ngày gì chắc hẳn không còn quá xa lạ. Đây được coi là ngày mà mọi nhà có làm ăn buôn bán đều sửa soạn lễ vật thịnh soạn tươm tất cúng rước thần tài về để cả năm phát tài phát lộc. Ngoài nghi thức lễ bái thì người ta còn đi mua vàng để cầu mong cho cả năm mới luôn dồi dào của cải.

Ngày vía thần tài truyền thống là ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch hàng năm, bởi vậy theo năm Kỷ Hợi 2019, ngày vía thần tài không phải ngày nào khác, sẽ vẫn là mùng 10 âm lịch và theo dương lịch là 14/02/2019.

Ngày vía thần tài mang ý nghĩa rất lớn đối với những người kinh doanh, buôn bán

Ngày vía thần tài mang ý nghĩa rất lớn đối với những người kinh doanh, buôn bán

Ý nghĩa bắt nguồn của ngày vía thần tài

Ngày vía thần tài bắt nguồn từ một câu chuyện truyền thuyết từ xa xưa. Chuyệ kể rằng thần tài vốn là một vị tiên trên trời, do một lần xuống hạ giới đi uống rượu say nên mới bị va đầu vào đá và mất trí nhớ. Người dân thấy vậy lấy cắp quần áo của ông để bán. Khi tỉnh dậy, thần tài đi lang thang và gặp được một nhà bán gà vịt cưu mang.

Từ khi có thần tài đến ở, cửa hàng này bỗng đông khách lạ thường, nhưng một thời gian chủ nhà thấy thần tài chỉ ở không và không chịu làm việc gì nên họ đã để ông đi. Từ đó, cửa hàng của họ lại trở lại cảnh ế ẩm vắng khách như xưa.

Chủ cửa tiệm buôn bán khác thấy vậy bèn rước thần tài về nhà, đưa ông đi mua quần áo mới. Không ngờ, cửa hàng bán quần áo đó lại có bán bộ đồ của chính thần tài lúc trước bị mất, ông chợt nhớ ra, sau khi mặc quần áo và đội mũ vào liền lập tức bay về chầu trời.

Người ta đón rước thần tài về với mong muốn được phù hộ cho việc làm ăn kinh doanh cả năm phát đạt

Người ta đón rước thần tài về với mong muốn được phù hộ cho việc làm ăn kinh doanh cả năm phát đạt

Ngày thần tài tìm được quần áo và khôi phục trí nhớ để bay về trời là ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch. Bởi vậy mà từ đó, dân gian coi đó là ngày vía thần tài, họ thường sắm sửa lễ vật đủ đầy đem dâng cúng ban thờ rước thần tài về nhà để cả năm được hưởng sung túc, phú quý.

Ý nghĩa việc mua vàng trong ngày vía thần tài

Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng mua vàng trong ngày vía thần tài mang ý nghĩa vô cùng lớn trong việc mang may mắn, tài lộc về để cả năm việc làm ăn buôn bán thuận lợi, tiền về như nước. Do đó, không chỉ những người hiểu về phong thủy mà cả những người kinh doanh buôn bán đều rất coi trọng việc mua vàng lấy may trong ngày vía thần tài hàng năm.

Ngày vía thần tài năm 2019 sắp đến, người ta thường chuẩn bị sẵn tiền để ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch đi mua vàng. Tuy nhiên không bảo mua bất cứ loại vàng nào cũng có thể giúp cho chủ nhân có được sự may mắn trong việc kinh doanh mà đó phải là vàng phong thủy, có hội tụ đủ vận khí mới có thể đem về cho người sử dụng những khí tốt.

Mua vàng trong ngày vía thần tài là một truyền thống lấy may theo phong thủy

Mua vàng trong ngày vía thần tài là một truyền thống lấy may theo phong thủy

Kinh nghiệm chọn mua vàng trong ngày vía thần tài

Trong ngày vía thần tài, những tiểu thương kinh doanh buôn bán nhỏ sẽ chuộng mua những chiếc nhẫn vàng có khối lượng nhỏ dưới 2 chỉ vì có mức giá hợp lý, nhưng nên lựa chọn những sản phẩm có ép vỉ để đảm bảo chất lượng và giá cả khi bán lại.

Nếu có điều kiện mua vàng miếng, cũng nên lưu ý mua ở địa chỉ uy tín, vàng có giấy tờ và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Còn nếu như lựa chọn mua trang sức vàng trong ngày vía thần tài, nên chọn các sản phẩm vàng nguyên khối hoặc trang sức không có nhiều móc nối. Lý do là bởi vì các móc nối cần thợ gia công dùng lửa hàn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tuổi của vàng và dễ hư hỏng.

Trong ngày vía thần tài, bên cạnh việc mua vàng để cầu may mắn còn có nhiều hình thức khác như dọn dẹp ban thờ thần tài, sửa soạn lễ vật cúng thần tài. Chỉ cần lòng thành cầu mong cũng là điều tốt có thể làm trong ngày vía thần tài để việc làm ăn kinh doanh cả năm suôn sẻ, thuận lợi.

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