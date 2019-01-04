Vợ tuổi này chính là THẦN TÀI TÁI THẾ, chồng lấy được như vớ được hũ vàng, cả đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 04/01/2019 12:53

Phụ nữ tuổi này chính là kho báu trời cho, không chỉ giúp chồng ăn nên làm ra mà còn giúp gia đình chồng hưng thịnh, nuôi dạy con cái chu toàn.

Lấy được người vợ vượng phu ích tử này đàn ông như rước được thần tài vào nhà, của ăn của để chất đống.

Vợ tuổi này chính là THẦN TÀI TÁI THẾ, chồng lấy được như vớ được hũ vàng, cả đời giàu sang - Ảnh 1
Đàn ông nào lấy được Dậu như rước được nàng dâu quốc dân về nhà, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu hiền lành, chăm chỉ lại thiện lương có tiếng. Họ là mẫu người luôn cần mẫn cố gắng để đạt được thành công chốn thương trường, về nhà lại toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con. Với nàng, chỉ cần gia đình hạnh phúc, ấm êm thì khổ bao nhiêu Dậu cũng chấp nhận.

Lấy được nàng giáp này làm vợ, đàn ông không chỉ an tâm phát triển sự nghiệp mà còn có cánh tay trái đắc lực hỗ trợ. Chưa kể, nàng Dậu khéo ăn nói nên dư sức làm vui lòng mẹ chồng, gia đạo lúc nào cũng ấm êm. Đàn ông nào lấy được Dậu như rước được nàng dâu quốc dân về nhà, sung sướng hết phần thiên hạ.

Vợ tuổi này chính là THẦN TÀI TÁI THẾ, chồng lấy được như vớ được hũ vàng, cả đời giàu sang - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Sửu chính là tay hòm chìa khóa, chồng đưa một đồng nàng sẽ vẽ ngay kế hoạch khiến khoản tiền ấy sinh sôi thành 10 đồng - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Sửu

Sửu là nàng giáp sống tình cảm, trách nhiệm và luôn cân nhắc trước sau trước mỗi quyết định. Trong chi tiêu hàng ngày, nàng luôn tỉnh táo để từ chối những khoản không cần thiết, tích cóp cho gia đình. Phụ nữ tuổi Sửu chính là tay hòm chìa khóa, chồng đưa một đồng nàng sẽ vẽ ngay kế hoạch khiến khoản tiền ấy sinh sôi thành 10 đồng.

Đây còn là nàng giáp tâm lý, quan tâm chồng hết mực. Nàng sẵn lòng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống,  nâng đỡ tâm hồn chồng nên hôn nhân của phụ nữ tuổi Sửu rất viên mãn, hạnh phúc.

Vợ tuổi này chính là THẦN TÀI TÁI THẾ, chồng lấy được như vớ được hũ vàng, cả đời giàu sang - Ảnh 3
Chồng dù nghèo mạt rệp lấy được vợ tuổi Mùi cũng giàu lên nhanh chóng, đổi đời ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Mùi

Trời sinh phụ nữ tuổi Mùi khôn ngoan, tinh tế và sống trách nhiệm. Họ đặt nặng cảm xúc nên chỉ yêu và cưới người khiến con tim mình rung động. Một khi đã kết hôn, dù có bận bịu chốn công sở đến mấy thì Mùi vẫn cố gắng dành thời gian quán xuyến việc nhà đâu ra đấy.

Nếu nàng giáp khác sau khi kết hôn chấp nhận lùi lại làm hậu phương thì Mùi lại không như thế. Cô ấy có tham vọng làm giàu, khẳng định vị trí chốn công sở nên sẽ khiến chồng hãnh diện vô cùng. Chưa kể, con giáp này chính là thần tài tái thế nên chồng sẽ được thơm lây, có được vô số vận may tài lộc. Chồng dù nghèo mạt rệp lấy được vợ tuổi Mùi cũng giàu lên nhanh chóng, đổi đời ngoạn mục.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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