Nếu sinh con vào năm Kỷ Hợi bố mẹ thuộc top con giáp này sẽ có lộc lá đầy nhà, sung túc đủ đầy không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 02/01/2019 15:35

Bố mẹ thuộc tuổi này nếu sinh con vào năm Kỷ Hợi sẽ có lộc lá đầy nhà, sung túc đủ đầy không ai sánh bằng.

Bố mẹ thuộc con giáp này sinh con vào năm Kỷ Hợi thì xác định lộc tràn vào đầy nhà, gia đình ấm êm sung túc ấm êm, cuộc sống thăng hoa bất ngờ.

Nếu sinh con vào năm Kỷ Hợi bố mẹ thuộc top con giáp này sẽ có lộc lá đầy nhà, sung túc đủ đầy không ai bì kịp - Ảnh 1
Sự xuất hiện của con cũng chính là điềm lành giúp cả gia đình ăn nên làm ra, tài vận phơi phới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cá tính, khôn ngoan và nhạy cảm nên rất biết cách tận dụng thời cơ để giúp cuộc sống của mình đủ đầy, sung túc. Họ không chỉ giỏi giang trong công việc mà còn đảm đang trong việc chăm sóc gia đình, quán xuyến việc nhà. Vậy nên, hôn nhân của người tuổi Tý luôn mặn nồng, hạnh phúc.

Bước sang Kỷ Hợi 2019, nếu Tý có ý định sinh con thì đừng chần chừ thêm nữa. Bởi lẽ, đứa trẻ tuổi Hợi sẽ có cuộc sống bình an, may mắn và tràn ngập niềm vui trong đời. Sự xuất hiện của con cũng chính là điềm lành giúp cả gia đình ăn nên làm ra, tài vận phơi phới.

Nếu sinh con vào năm Kỷ Hợi bố mẹ thuộc top con giáp này sẽ có lộc lá đầy nhà, sung túc đủ đầy không ai bì kịp - Ảnh 2
Tử vi tướng số đã chỉ rõ, nếu mẹ tuổi Dần sinh con tuổi Hợi thì gia đạo luôn ấm êm, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nếu vẫn nghĩ người tuổi Dần sát chồng thì bạn đã nhầm. Thực chất, đây là mẫu phụ nữ giỏi giang, cá tính và có thể tự mình giải quyết tất cả những chuyện khó khăn nhất trên đời. Vậy nên, chỉ đàn ông tài năng, chu toàn mới có thể khiến mẫu phụ nữ này yêu thương, nguyện lòng nên duyên. Vượng phu ích tử, giúp chồng phát tài, dạy con thành người chính là phúc phần mà Dần mang đến cho gia đình.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, nếu mẹ tuổi Dần sinh con tuổi Hợi thì gia đạo luôn ấm êm, hạnh phúc. Đứa trẻ lớn lên nếu không làm ông to bà lớn cũng là người thành đạt, có địa vị trong xã hội, được đời nể trọng. Thậm chí, bé sẽ mang đến cơn mưa tài lộc, giúp sự nghiệp của mẹ cha hưng thịnh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Nếu sinh con vào năm Kỷ Hợi bố mẹ thuộc top con giáp này sẽ có lộc lá đầy nhà, sung túc đủ đầy không ai bì kịp - Ảnh 3
Trẻ tuổi Hợi càng lớn mẹ tuổi Mão càng phát tài phát lộc, may mắn nhân đôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hợi, Mão, Mùi là ba con giáp tam hợp, thế nên nếu mẹ tuổi Mão sinh con tuổi Hợi thì mẹ con lúc nào cũng hòa hợp, thương yêu nhau. Không chỉ  tránh được những thiệt thòi khi cha mẹ và con cái “khắc khẩu”, việc hợp tuổi, hợp mệnh còn giúp bé được hưởng trọn cuộc sống gia đình nồng ấm, được lớn lên trong vòng tay nâng niu của mẹ cha.

Trẻ tuổi Hợi càng lớn mẹ tuổi Mão càng phát tài phát lộc, may mắn nhân đôi. Ngoài ra, bé lớn lên chắc chắn sẽ là người có tài, có tâm, được nhiều quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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