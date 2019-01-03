Chỉ đích danh 3 con giáp nằm trên đống vàng, đếm tiền sái tay trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 03/01/2019 14:59

Nhờ được trời thương nên 3 con giáp sau sẽ tha hồ hưởng lộc, tiền đếm mãi cũng không xuể trong 99 ngày tới.

3 tháng đầu năm 2019 sẽ giúp top con giáp này hút hết lộc trời, vận đỏ như son, tiêu tiền khỏi nghĩ khiến ai cũng thèm thuồng.

Chỉ đích danh 3 con giáp nằm trên đống vàng, đếm tiền sái tay trong 99 ngày tới - Ảnh 1
Đặc biệt, tháng đầu năm 2019 con giáp này sẽ có cơ may thăng tiến ngoạn mục, số dư trong tài khoản cộng thêm tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Dần

Dần thông minh, nhạy bén và sống trách nhiệm. Con giáp này dung dị, chan hòa và chẳng bao giờ vì lợi ích của mình mà kèn cựa, chơi xấu người khác. Thậm chí, trong rất nhiều trường hợp Dần là người chủ động giúp đỡ, hỗ trợ những kẻ đã từng “ném đá giấu tay” mình.

Nhờ phúc phần đã tích được, trong 99 ngày tới Dần sẽ gom hết tài lộc trong thiên hạ vào nhà, giàu lên nhanh chóng. Đặc biệt, tháng đầu năm 2019 con giáp này sẽ có cơ may thăng tiến ngoạn mục, số dư trong tài khoản cộng thêm tới tấp.

Chỉ đích danh 3 con giáp nằm trên đống vàng, đếm tiền sái tay trong 99 ngày tới - Ảnh 2
Sự kiên định, nhạy bén giúp Mùi có được những thành công đáng gờm khi còn khá trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sống tình cảm, nhân hậu, nhìn xa trông rộng lại có giác quan thứ sáu nên nhìn người rất chính xác. Họ thừa tinh tế để nhận ra ai là người thật tâm đối đãi với mình, ai là người cố gắng làm thân để lợi dụng tình cảm, tiền bạc. Thế nhưng, thay vì lật tẩy những chiêu trò thị phi Mùi vẫn bỏ ngoài tai tất cả mà chú tâm vào việc mình đang làm.

Sự kiên định, nhạy bén giúp Mùi có được những thành công đáng gờm khi còn khá trẻ. Cơ may trời cho sẽ giúp Mùi kiếm bạc tỷ dễ như trở bàn tay, tự làm đại gia trong 99 ngày tới.

Chỉ đích danh 3 con giáp nằm trên đống vàng, đếm tiền sái tay trong 99 ngày tới - Ảnh 3
Ba tháng đầu năm 2019 là thời điểm Dậu có vận may tài lộc, thế nên bạn đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Dậu

Ở người tuổi Dậu có sự cần cù, chăm chỉ như người tuổi Sửu, cộng thêm sự thông minh, giỏi giang của người tuổi Thân nên khó ai có thể lấn át được họ chốn công sở. Mềm mỏng nhưng không yếu đuối, rụt rè nhưng không dễ bị bắt nạt chính là nét tính cách giúp Dậu chiếm được cảm tình của đồng nghiệp, cấp trên.

Dù hiện tại đang gặp phải khá nhiều vấn đề liên quan đến tài chính, vướng vài khoản nợ nhưng Dậu đừng quá bi quan. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, rồi bạn sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Ba tháng đầu năm 2019 là thời điểm Dậu có vận may tài lộc, thế nên bạn đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào kẻo hối tiếc khôn nguôi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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