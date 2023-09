Mua vàng thôi chưa đủ, ngày vía Thần Tài nhất định phải làm những điều này để một năm giàu sang, sung túc

Thần Tài là một vị thần trong tín ngưỡng phương Đông, cai quản về vấn đề tài chính, tiền bạc, mang may mắn cho mọi gia đình. Cứ vào mùng 10 Tết hằng năm (được gọi là ngày vía Thần Tài), mọi người sẽ đổ xô đi mua vàng với mong muốn cả năm được sung túc, an khang. Tuy nhiên, mua vàng thôi chưa đủ, bạn phải làm những điều này mới mong cuộc sống hạnh phúc, an nhàn suốt một năm.

Ngày vía Thần Tài nên làm gì?

Dọn bàn thờ vào ngày vía Thần Tài

Vào ngày mùng 10 Tết, gia chủ nên lau dọn bàn thờ, nơi thờ cúng ông Thần Tài bằng nước hoa bưởi để tẩy uế những năng lượng xấu. Dùng khăn sạch thấm nước bưởi lau từng ngóc ngách nơi thờ cúng. Tuy nhiên, tránh động đến tượng và lư hương trên bàn thờ kẻo phạm phải những điều cấm kỵ. Không gian ở nơi thờ cúng phải đảm bảo sạch sẽ, không bày bừa đồ đạc lộn xộn.